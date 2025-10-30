Bien que le travail à distance et hybride fasse partie du monde des affaires modernes depuis le début des télécommunications, le travail à distance est passé d'une option à une nécessité en 2020 pendant la pandémie de COVID-19. Au fil des années, la technologie du travail à distance a continué de progresser, et bien que de nombreux employés soient retournés au bureau, beaucoup continuent d'adopter le travail à distance et hybride.
On peut dire sans risque que le travail à distance ne prendra pas fin de sitôt. Au lieu de cela, les dirigeants d'entreprises doivent se préparer pour l'avenir du travail à distance et adopter des stratégies et des technologies pour rendre le travail de n'importe où facile.
Avec cela à l'esprit, explorons l'avenir du travail à distance et hybride, y compris la dépendance croissante aux outils numériques, l'évolution des attentes des employés, et l'importance croissante de la flexibilité et de la sécurité.
Productivité des équipes à distance et hybrides : Défis clés pour les leaders TI
Bien que le travail à distance et hybride continue de croître en utilisation et en efficacité, les organisations doivent encore s'efforcer de mettre en œuvre des stratégies et des politiques de travail à distance. Cela peut être un défi pour ceux qui ne sont pas préparés ou qui ne peuvent pas investir dans le soutien aux employés à distance.
Les décideurs cherchant à mettre en œuvre le travail à distance et hybride doivent garder à l'esprit certains défis clés :
Manque de politiques claires: Tout d'abord, les organisations ont besoin de bonnes politiques de travail à distance en place. Elles devraient établir les attentes pour tous les employés, y compris les outils utilisés pour aider au travail à distance, les politiques de sécurité, le logiciel de gestion de projet, etc. Cela aidera à s'assurer que tout le monde est conscient de ce qu'il doit faire et des ressources disponibles.
Barrières de communication: La communication est la partie la plus importante du travail à distance efficace ; sans un bon moyen de communiquer avec les collègues et les managers, les employés seront laissés à se débattre seuls. Assurez-vous d'utiliser des plateformes de communication d'équipe pour que les employés puissent rester connectés, qu'ils aient besoin de créer un chat d'équipe, de se joindre à un appel vidéo ou d'envoyer un message à un collègue avec des questions.
Sécurité: Cybersécurité est essentielle pour toutes les entreprises, et le travail à distance présente un nouvel ensemble de risques. Les organisations doivent investir dans des solutions avec des fonctionnalités de sécurité robustes, y compris cryptage de bout en bout, sécurité zero trust, authentification multi-facteurs, et plus, pour s'assurer que leurs appareils, comptes et réseaux sont protégés en tout temps.
Épuisement professionnel: Bien que la capacité à travailler de n'importe où soit excellente pour l'efficacité, elle peut également amener les employés à se sentir toujours sur appel, ce qui peut augmenter l'épuisement professionnel. Cela, combiné aux sentiments d'isolement et de déconnexion qui peuvent provenir du travail seul, peut nuire au bien-être mental des employés. Les organisations doivent établir des limites, encourager un bon équilibre travail-vie personnelle, et fournir des ressources de santé mentale pour s'assurer que les employés ne s'épuisent pas.
Difficultés de collaboration: Les employés doivent souvent collaborer sur des projets, ce qui peut être difficile en travaillant à distance. De bons outils de collaboration sont nécessaires pour permettre aux employés d'accéder aux mêmes projets, de partager des fichiers et des informations, et de communiquer en temps réel pour travailler ensemble efficacement.
8 Façons pour les Leaders TI de se Préparer à l'Évolution du Paysage du Travail à Distance en 2026
Avec les changements constants dans le paysage à distance et les technologies permettant le travail à distance et hybride, il peut être difficile pour les responsables et départements TI de suivre le rythme. Cependant, en se concentrant sur la prise de décision basée sur les données, des politiques claires, une cybersécurité solide et l'adoption de nouveaux outils, les organisations peuvent garantir l'avenir de leurs modèles de travail à distance et hybride.
Quelques étapes clés pour suivre l'évolution du travail à distance incluent :
1. Exploiter l'Analytique de la Main-d'Œuvre pour des Décisions Plus Intelligentes
Les outils d'analyse de la main-d'œuvre peuvent analyser des données sur les schémas de travail, les flux de travail, la performance des employés, la productivité, et plus encore, permettant aux dirigeants de prendre des décisions éclairées. Cela aide les organisations à optimiser les horaires et les charges de travail, à s'assurer que les employés sont engagés et reçoivent le soutien dont ils ont besoin, à améliorer la formation, et à allouer efficacement les ressources, permettant ainsi aux employés de travailler efficacement qu'ils préfèrent le confort de la maison ou l'environnement de bureau.
2. Créer des politiques claires pour le travail hybride et à distance
La création de politiques claires est l'une des étapes les plus importantes pour garantir un travail à distance et hybride efficace. Cela fixe des attentes pour les employés et les gestionnaires afin qu'ils comprennent leurs protocoles de communication, leurs heures de travail, leurs objectifs de performance, et la flexibilité de l'horaire, pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Bien sûr, revoir et mettre à jour régulièrement les politiques aide également à s'assurer qu'elles sont efficaces, et permet aux entreprises de créer des politiques adaptées à leurs employés.
3. Renforcer la Cybersécurité et Protéger les Données
La cybersécurité est l'une des plus grandes préoccupations des entreprises et de leurs équipes TI lorsque les employés commencent à travailler à distance. Il est vital d'utiliser des outils et des protocoles de cybersécurité pour protéger les employés, les appareils, et les données, tels que l'authentification multifacteur et les pare-feu. La formation des employés est également importante, pour qu'ils sachent comment prévenir les attaques de phishing et les meilleures pratiques de sécurité à suivre.
Des mises à jour régulières des correctifs peuvent également contribuer à garantir la sécurité, car les correctifs peuvent réparer les vulnérabilités et fournir d'autres mises à jour de sécurité. Si vous devez gérer plusieurs points de terminaison distants, utiliser une solution comme Splashtop AEM peut aider à garder les appareils à jour et sécurisés avec des correctifs automatisés.
4. Utiliser l'IA et l'Automatisation pour Rationaliser les Flux de Travail
L'IA et l'automatisation sont des outils précieux pour assister les employés et améliorer la productivité. La technologie alimentée par l'IA peut aider à la gestion et à la priorisation des ressources, tandis que les outils d'automatisation peuvent gérer les tâches manuelles répétitives, permettant ainsi aux employés de se concentrer sur un travail plus urgent. Bien que cela nécessite une formation pour s'assurer que les employés comprennent les outils et comment les utiliser correctement, cela peut conduire à une efficacité améliorée et à une plus grande flexibilité des employés.
5. Équiper les responsables pour diriger avec succès des équipes à distance
De bons responsables peuvent faire toute la différence pour une équipe, donc si vous formez et équipez vos managers pour réussir, ils seront capables de mener des équipes à distance vers le succès. Cela inclut des stratégies de communication, des outils de collaboration, de gestion des performances, et d'autres outils similaires, afin qu'ils puissent communiquer avec leurs équipes, créer un environnement d'équipe solide et donner aux employés des retours et des orientations.
6. Réinventer l'Expérience Employé pour les Modèles Hybrides
Dans les environnements de travail hybrides, vous aurez un mélange d'employés qui travaillent au bureau, à distance, ou une combinaison des deux. Vous devrez favoriser une expérience employé qui fonctionne pour tous ces cas. Cela inclut des politiques de travail flexibles, des programmes de bien-être des employés, et des activités de team-building qui conviennent à la fois aux employés en présentiel et à distance.
Il est également utile d'adopter une approche numérique en priorité, afin que les employés puissent accéder aux outils et logiciels dont ils ont besoin, quel que soit l'endroit où ils travaillent ou les appareils qu'ils utilisent (en particulier dans les environnements de travail BYOD).
7. Affiner et Faire Évoluer Continuellement les Stratégies de Travail à Distance
Si vous voulez suivre les changements et développements du travail à distance, rester flexible et s'adapter aux changements est indispensable. Il est important de revoir et d'affiner vos stratégies de travail à distance, y compris écouter les retours des employés, pour garantir que les employés ont ce dont ils ont besoin pour travailler efficacement. Ce niveau de réactivité aide les organisations à s'adapter rapidement aux besoins des employés et aux nouvelles technologies, afin qu'elles puissent garder leurs stratégies et politiques de travail à distance à jour.
8. Encourager la Culture à Travers des Connexions Virtuelles Intentionnelles
Peut-être que le plus grand défi du travail à distance est de bâtir une culture de travail accueillante pour les travailleurs au bureau, à distance et hybrides. Cependant, il est important de le faire pour s'assurer que tous les employés, peu importe où ils travaillent, se sentent connectés, valorisés, et capables de travailler au mieux de leurs capacités. Cela inclut des activités de renforcement d'équipe inclusives, des politiques d'entreprise qui permettent à tous les employés de travailler au mieux de leurs capacités, et des ressources pour garantir un équilibre travail-vie personnelle approprié et une bonne santé mentale.
Comment les leaders TI peuvent constituer des équipes à distance performantes avec des outils logiciels avancés
Cela dit, que peuvent faire les leaders TI pour construire des équipes à distance performantes ? Le meilleur moyen de commencer est de sélectionner les bons outils, y compris accès à distance et support, collaboration à distance, et communication.
Investir dans un logiciel d'accès à distance permet aux employés d'accéder à leurs appareils de travail (y compris les ordinateurs de bureau et les appareils Internet des objets) de n'importe où, sur les appareils qu'ils préfèrent. Cela aide à soutenir les politiques Apportez Votre Propre Appareil (BYOD) tout en fournissant un accès facile aux projets, logiciels, et outils spécialisés dont les employés ont besoin pour leur travail.
De même, les logiciels de support à distance permettent aux équipes TI de soutenir les employés depuis n'importe quel appareil, partout, en accédant à distance à l'appareil qui a besoin de dépannage et de support. Cela soutient les employés et les équipes TI à distance, car cela assure que les employés peuvent recevoir du support où qu'ils aillent, et que les agents TI peuvent travailler de n'importe où sans avoir besoin de se déplacer.
Avec la bonne technologie, vous pouvez améliorer le travail d'équipe, rationaliser les flux de travail, augmenter la productivité et renforcer vos équipes. Cependant, cela nécessite une formation adéquate et la construction d'un environnement de communication et de collaboration. Une fois que les employés ont accès à des logiciels qui les aident à travailler de n'importe où et à se former pour les utiliser au maximum, le travail à distance devient aussi efficace que le travail en bureau.
Comment Splashtop alimente l'avenir du travail à distance sécurisé
Lorsque vous souhaitez investir dans une technologie qui permet un travail à distance efficace et sécurisé, Splashtop a tout ce qu'il vous faut. Splashtop appuie les modèles de travail à distance et hybride modernes en offrant un accès à distance sur différents appareils et systèmes d'exploitation, renforçant ainsi les travailleurs à distance et les équipes TI où qu'ils soient.
Avec Splashtop Accès à distance, les employés peuvent utiliser n'importe quel appareil pour accéder à leurs ordinateurs de travail depuis n'importe où avec une connexion internet. Cela leur offre un accès sécurisé à leurs fichiers, projets, outils, et plus encore, tout en permettant aux travailleurs à distance de collaborer sur des projets. Avec des fonctionnalités comme l'impression à distance, la redirection USB et le transfert de fichiers, les employés peuvent travailler efficacement où qu'ils soient.
Splashtop Remote Support, de même, permet aux agents IT d'accéder aux points de terminaison distants de n'importe où pour résoudre les problèmes, fournir un support, et effectuer la maintenance. Cela permet aux équipes IT de travailler de n'importe où et sur n'importe quel appareil tout en fournissant un support de premier ordre, car elles peuvent voir et contrôler l'appareil connecté comme si elles étaient juste en face de celui-ci.
Tout en garantissant que la sécurité de Splashtop protège les ordinateurs, les réseaux, et les données. Splashtop inclut des fonctionnalités de sécurité avancées telles que l'authentification multifactorielle, le chiffrement de bout en bout, les notifications de connexion à distance, et plus encore, pour que chaque appareil soit pleinement protégé.
Prêt à essayer Splashtop vous-même ? Commencez avec un essai gratuit dès aujourd'hui :