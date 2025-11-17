Vidéo : Utilisation de Remote Desktop pour accéder à Photoshop

Avez vous déjà eu besoin d'utiliser Photoshop sans avoir accès à l'ordinateur qui héberge le logiciel?
Avec Splashtop, vous n'aurez plus jamais ce problème.
Splashtop Remote Access vous permet d’accéder facilement à Photoshop et de l’utiliser sur votre ordinateur distant depuis n’importe lequel de vos appareils personnels.
Chaque fois que vous avez besoin d'accéder à Photoshop, que ce soit sur votre ordinateur de bureau ou sur un autre ordinateur de bureau, vous pouvez utiliser votre propre ordinateur portable, tablette ou smartphone pour lancer une session Splashtop sur cet ordinateur distant. Une fois connecté, vous verrez l'écran de l'ordinateur distant en temps réel et pourrez en prendre le contrôle comme si vous étiez assis devant lui.
À partir de là, vous pouvez utiliser Photoshop pour accomplir vos tâches avec facilité.
Avec les connexions à distance rapides de Splashtop, il est incroyablement facile d'accéder à votre ordinateur de travail depuis chez vous et d'utiliser n'importe quelle application sur votre ordinateur de travail comme si vous étiez assis juste devant. Splashtop vous permet de rester connecté à votre ordinateur de travail à tout moment et de n'importe où, rendant le travail depuis chez vous facile.
Accédez à tout ordinateur Windows, Mac ou Linux à partir de tout autre appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.
Découvrez par vous-même à quel point c’est simple et rapide en commençant un essai gratuit dès aujourd’hui !