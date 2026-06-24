Quand les employés travaillent en déplacement, ils doivent pouvoir accéder à leur PC à tout moment, où qu’ils soient. De même, les agents IT doivent pouvoir se connecter rapidement et sans interruption à des PC distants lorsqu’ils fournissent un support à distance. Rien de tout cela n’est possible sans accès à distance.
L’accès et le contrôle à distance des PC sont essentiels pour les entreprises et leurs équipes IT, car la rapidité et l’efficacité des connexions à distance peuvent avoir un impact sur la flexibilité du personnel, l’efficacité, les temps de réponse, les coûts de support, et bien plus encore. Alors, comment les organisations peuvent-elles mettre en place l’accès et le contrôle à distance des PC ?
Voyons comment fonctionne l’accès à distance, ses avantages, les bonnes pratiques à adopter et comment configurer le contrôle à distance d’un PC sur des appareils de tous types.
Qu’est-ce que le contrôle à distance d’un PC ?
Le contrôle à distance d'un PC est la capacité d'accéder à un ordinateur, de l'afficher et de le contrôler depuis un autre appareil via Internet ou une connexion réseau sécurisée. Cela permet à l'utilisateur de travailler sur l'appareil distant comme s'il était juste devant lui, en utilisant Internet pour connecter les deux appareils et en contrôlant l'un depuis l'autre.
Comment fonctionne le contrôle à distance d'un PC
Le contrôle d’un PC à distance peut sembler compliqué en théorie, mais en pratique, c’est assez simple.
Tout d’abord, l’utilisateur installe le logiciel d'accès à distance sur la machine hôte et l’appareil client. Ce logiciel établit une connexion entre les deux appareils afin qu’ils puissent partager les entrées et les sorties.
Lorsque l’utilisateur doit se connecter à distance, il utilise la solution d’accès à distance pour se connecter à l’appareil distant via internet. Cela crée une connexion sécurisée qui partage l’écran du terminal distant avec l’appareil de l’utilisateur et transmet les frappes au clavier, les mouvements de souris et d’autres commandes de l’appareil de l’utilisateur vers l’appareil distant. Ainsi, l’utilisateur peut voir et contrôler son appareil distant, où qu’il travaille.
Un bon logiciel d'accès à distance peut également fonctionner sur différents systèmes d’exploitation et appareils, notamment Mac, PC, Linux, iOS, Android, et bien d’autres. Cela permet d’ accéder à distance à un PC depuis un Mac ou à un appareil Linux depuis un téléphone Android, améliorant ainsi l’accessibilité et permettant aux utilisateurs de travailler sur les appareils qu’ils préfèrent.
5 principaux avantages du contrôle à distance d'un PC
Cela étant dit, nous pouvons examiner les avantages de l’accès et du contrôle à distance d’un PC. L’accès à distance à des ordinateurs, où que vous soyez, offre de multiples avantages pouvant améliorer l’efficacité, la productivité et bien plus encore, au bénéfice des employés, des équipes et de départements entiers.
Les principaux avantages de l'accès à distance incluent :
Résolution plus rapide des problèmes : L’accès à distance permet aux utilisateurs de se connecter à des appareils depuis n’importe où, ce qui en fait un outil puissant pour le support IT. Les agents IT peuvent utiliser le support à distance pour accéder aux appareils des utilisateurs finaux afin d’effectuer un dépannage et une maintenance pratiques depuis n’importe où, ce qui aide à résoudre les problèmes plus rapidement.
Réduction des frais de déplacement : permettre aux employés d’accéder à leurs appareils de travail depuis n’importe où aide à réduire les besoins en déplacements, car cela permet un travail à distance et hybride plus efficace (et donc réduit la nécessité d’aller au bureau et d’en revenir chaque jour), favorise la collaboration à distance pour des équipes dispersées et permet aux agents de support d’aider directement les utilisateurs avec leurs appareils sans avoir à se déplacer jusqu’à eux.
Flexibilité multiplateforme : Un logiciel d'accès à distance comme Splashtop peut fonctionner sur différentes plateformes, permettant un travail fluide et une productivité optimale quel que soit l'appareil ou le système d'exploitation.
Plus de productivité, moins d'interruptions : l'accès à distance permet aux employés de travailler efficacement où qu'ils soient, avec une connectivité fluide et à faible latence. Cela améliore à son tour la productivité des employés à distance et en mode hybride, et élimine les interruptions frustrantes.
Accès sécurisé depuis n’importe où : les bonnes plateformes d’accès à distance offrent des fonctionnalités de sécurité robustes, telles que le chiffrement de bout en bout, l’authentification multifacteur (MFA), et plus encore. Cela permet de garantir que les données sensibles restent sécurisées pendant que les employés travaillent en déplacement, en rendant possible le travail à distance sécurisé et en aidant à maintenir la conformité IT.
Prérequis pour le contrôle à distance d'un PC
Si vous vous préparez à configurer le contrôle d’un PC à distance, il y a quelques prérequis à remplir d’abord. Ces prérequis clés vous aideront à vous assurer que vos appareils et votre infrastructure sont prêts pour l’accès à distance, afin que vous puissiez vous connecter rapidement et travailler en toute fluidité où que vous soyez.
Les principaux prérequis incluent :
Logiciel d'accès à distance : Cela semble peut-être évident, mais la première exigence pour l'accès à distance est le logiciel qui le permet. Vous aurez besoin d'une solution d'accès à distance fiable et sécurisée, comme Splashtop, installée sur les deux appareils pour établir une connexion avant de pouvoir commencer à travailler entre les terminaux.
Une connexion Internet stable : L'accès à distance repose sur une connexion Internet pour relier les appareils connectés. Assurez-vous d'avoir une connexion stable des deux côtés, afin que l'accès reste ininterrompu et fonctionne en toute fluidité.
Appareils compatibles : Selon l’outil d’accès à distance que vous utilisez, cela peut être facile ou difficile. Bien qu’il existe des outils de contrôle à distance de PC conçus pour fonctionner uniquement sur certains appareils ou systèmes d’exploitation, des logiciels comme Splashtop peuvent fonctionner sur plusieurs types d’appareils, notamment macOS, Windows, Android, et plus encore.
Accès administrateur sur la machine hôte : La plupart des terminaux n’autorisent pas l’accès à distance par défaut pour des raisons de sécurité, les administrateurs devront donc intervenir pour l’autoriser. Assurez-vous que l’appareil distant dispose des autorisations administrateur nécessaires pour permettre l’accès à distance, sinon la connexion échouera.
Comment contrôler un PC à distance en 5 étapes
Lorsque vous êtes prêt à travailler depuis n’importe où, le contrôle à distance d’un PC ne demande que quelques étapes rapides. Avec Splashtop, il est facile de configurer l’accès à distance et de se connecter depuis n’importe où, alors suivez simplement ces instructions et tout sera prêt :
Créez votre compte Splashtop en vous inscrivant à un essai gratuit.
Téléchargez l’application Splashtop Streamer sur votre PC depuis la page de téléchargements Splashtop, installez l’application, puis connectez-vous.
Activez l’accès à distance dans vos paramètres d’administration pour vous assurer que la connexion est autorisée.
Téléchargez Splashtop sur l’appareil depuis lequel vous vous connecterez (également disponible sur la page des téléchargements).
Se connecter et cliquer sur votre PC depuis l’application Splashtop pour lancer la connexion à distance.
C’est tout ce qu’il faut ! À partir de là, vous pourrez contrôler votre PC à distance et travailler de n’importe où, y compris accéder à vos fichiers, outils spécialisés et applications selon vos besoins. Splashtop fournit une connexion sécurisée, fluide et chiffrée, afin que vous puissiez travailler efficacement de n’importe où sans compromettre votre cybersécurité.
Bonnes pratiques pour un contrôle à distance sécurisé d'un PC
Bien sûr, l’accès à distance doit être géré avec soin. Lorsque les organisations mettent en place des solutions d’accès à distance, elles doivent s’assurer qu’elles disposent des contrôles de sécurité et des politiques nécessaires pour que cet accès soit à la fois efficace et sécurisé. Il est donc utile de garder ces bonnes pratiques à l’esprit.
Les bonnes pratiques pour un contrôle à distance sécurisé d'un PC incluent :
Authentification multifacteur (MFA) : Maintenir la sécurité des comptes est essentiel pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à leurs comptes et aux appareils connectés. L'authentification multifacteur aide à tenir les utilisateurs non autorisés à distance en exigeant une forme secondaire de vérification de l'utilisateur avant qu'ils puissent se connecter.
Chiffrement : Le chiffrement de bout en bout est essentiel pour protéger les données en transit, afin qu’elles ne puissent pas être interceptées ni volées. Splashtop, par exemple, utilise le chiffrement AES pour protéger les flux et les connexions, garantissant que tout reste sécurisé pendant toute la session à distance.
Appareils autorisés : lors de la configuration de l’accès à distance, il est utile d’avoir une liste des appareils autorisés. Cela contribue à renforcer la sécurité, afin que des identifiants de compte volés ne puissent pas être utilisés pour se connecter depuis des appareils inconnus.
Délais d’expiration des sessions : Il est toujours possible que les employés oublient de mettre fin à leurs sessions à distance. Dans ce cas, les délais d’expiration des sessions permettent de s’assurer que les appareils ne restent pas sans surveillance, car la session à distance se termine automatiquement après une période d’inactivité définie.
Journaux et enregistrement des sessions : Les journaux de session aident les équipes IT à suivre l'activité d'accès à distance, notamment qui s'est connecté et à quel moment. L'enregistrement des sessions, lorsqu'il est disponible et approprié, peut fournir une trace supplémentaire pour la formation, le dépannage ou les audits. Les journaux et les enregistrements doivent être gérés conformément aux politiques de sécurité et de confidentialité de votre organisation.
Renforcez le contrôle à distance de PC avec Splashtop
Si vous recherchez un accès à distance fiable et sécurisé, Splashtop est la solution idéale. Splashtop offre un contrôle à distance fluide des PC sur tous les appareils et systèmes d'exploitation, permettant aux employés d'accéder à leurs ordinateurs professionnels où qu'ils soient et depuis l'appareil de leur choix.
Splashtop est conçu pour rendre l’accès à distance simple et sécurisé. Il est facile à configurer et à lancer, et offre un accès assisté et sans surveillance avec une compatibilité multiplateforme en quelques clics seulement. Pendant ce temps, Splashtop sécurise les sessions à distance grâce au chiffrement de bout en bout, aux journaux de session, aux délais d’expiration en cas d’inactivité, à l’authentification multifacteur et plus encore.
Si la complexité du contrôle à distance d’un PC vous pose problème ou si vous avez besoin d’un moyen fiable d’accéder à votre PC professionnel depuis n’importe où, Splashtop peut vous aider. Splashtop simplifie la configuration, sécurise les sessions à distance et facilite le dépannage, pour que vous restiez connecté où que vous soyez.
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