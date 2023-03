Les projections montrent que le marché mondial des logiciels de bureau à distance atteindra 7,22 milliards de dollars d'ici 2029. De même, Windows 10 est toujours le système d'exploitation le plus populaire au monde.

Il faut donc se demander quel est le meilleur logiciel de bureau à distance pour les ordinateurs Windows 10.

Splashtop est une solution de bureau à distance qui te permet de contrôler à distance un ordinateur de n'importe où en utilisant un autre appareil. Il est sécurisé, fiable, très facile à utiliser et très performant pour ceux qui utilisent un système d'exploitation Windows 10.

Tu ne sais pas comment installer Splashtop sur ton PC ? Nous avons toutes les infos dont tu as besoin pour activer le bureau à distance sur Windows 10. Continue à lire pour en savoir plus.

Comment activer le Bureau à distance sur Windows 10

Cela peut être un peu décourageant si tu n'as jamais utilisé de logiciel de bureau à distance auparavant. En réalité, c'est très facile à mettre en place et à utiliser. Ces étapes te montreront comment activer le bureau à distance sur Windows.

1. Crée ton compte Splashtop

Tu peux te rendre sur le site Web de Splashtop pour créer un compte. C'est incroyablement facile de commencer un essai gratuit.

Tout ce que tu dois faire, c'est entrer quelques détails pour t'inscrire. Nous ne te demanderons pas d'informations sur ta carte de crédit, donc tu n'as pas à t'inquiéter d'être débité de quoi que ce soit à la fin de l'essai.

2. Télécharge l'application Splashtop Business sur tes appareils.

Tu peux utiliser Splashtop pour contrôler un ordinateur depuis différents appareils tels que des ordinateurs portables, des tablettes et des smartphones. Tu devras télécharger l'application Splashtop Business sur tous les appareils à partir desquels tu veux te connecter à distance. Il est disponible sur Windows, Mac, Android, iOS et Chromebook, tu as donc de nombreuses options.

Si tu utilises ton PC Windows 10 pour accéder à un autre ordinateur, tu dois installer l'application Splashtop Business sur ta machine Windows 10.

3. Installe le Splashtop Streamer sur les ordinateurs auxquels tu veux accéder

Tu devras déployer le Splashtop Streamer sur tous les ordinateurs auxquels tu veux accéder à distance. Le streamer fonctionnera sur tout ordinateur Windows (y compris Windows 10), Mac ou Linux. Il y a deux façons de procéder.

La première consiste à utiliser la console Web de Splashtop pour créer un lien de déploiement. Tu peux l'envoyer à n'importe quel ordinateur auquel tu veux accéder. Lorsque tu ouvres le lien sur un ordinateur, il télécharge le Streamer Splashtop et le relie à ton compte.

Tu peux aussi télécharger le Streamer sur les ordinateurs auxquels tu veux accéder. Tu dois avoir un compte Splashtop pour le faire. Après le téléchargement, il suffit d'entrer tes données de connexion, qui lieront l'ordinateur à ton compte.

Lance une connexion à distance

Une fois tout installé, tu peux lancer une connexion de bureau à distance Windows 10 à tout moment ! Ouvre l'application de bureau à distance Splashtop pour voir ta liste d'ordinateurs. Il suffit de cliquer sur l'ordinateur auquel tu veux accéder pour lancer la connexion au bureau à distance.

Ce que tu peux faire avec Splashtop

Avec Splashtop, tu auras la possibilité d'accéder à tes ordinateurs de n'importe où dans le monde. Tout ce dont tu as besoin est une connexion Internet et tu pourras accéder aux fichiers, exécuter des programmes et contrôler toutes les fonctions de l'ordinateur à distance.

De nombreux autres outils de bureau à distance sont disponibles, mais Splashtop se distingue comme l'un des meilleurs. L'un des principaux avantages est que c'est l'une des options les plus polyvalentes qui existent. Tu peux utiliser Splashtop avec plusieurs systèmes d'exploitation :

Windows (y compris Windows 10 et autres versions)

macOS

iOS

Linux

Android

Chromebook

Comme Splashtop fonctionne sur de nombreux appareils, tu n'auras pas à te soucier de remplacer du matériel pour l'utiliser. Tu n'auras pas non plus de problèmes de compatibilité. Tu peux utiliser une tablette Android, par exemple, pour te connecter à un ordinateur Windows 10 et le contrôler à distance.

Tu peux accéder à tous les fichiers et utiliser toutes les applications de l'ordinateur hôte comme si tu étais assis devant lui. L'affichage sera reflété sur ton appareil, et tout se passe en temps réel.

Grâce à Splashtop, tu peux te connecter à un ordinateur domestique ou professionnel pendant ton voyage, ce qui est idéal si tu as besoin de travailler pendant tes vacances. Tu peux même accéder à un ordinateur depuis une voiture ou un train.

Utilisations courantes

Les utilisateurs de bureau à distance ont de nombreuses raisons d'opter pour Splashtop. Certains outils de bureau à distance sont assez limités, mais Splashtop est l'une des options les plus complètes du marché. C'est idéal pour les entreprises, mais aussi pour une utilisation éducative et personnelle.

Business

Diverses entreprises ont mis en place des systèmes de travail à distance au fil des ans. Le travail à distance était autrefois assez rare, mais la pandémie de COVID-19 a considérablement changé les choses. Par conséquent, le travail à distance est désormais monnaie courante pour presque toutes les entreprises qui peuvent le supporter.

Diverses solutions rendent le travail à distance possible, le logiciel de bureau à distance étant l'une des meilleures. Un bureau aura généralement des ordinateurs installés de la manière qui convient le mieux à cette entreprise. Avec Splashtop, les employés peuvent accéder à leur ordinateur professionnel de n'importe où et travailler comme s'ils étaient au bureau.

Le pire de la pandémie est passé, il est donc maintenant viable pour les gens de retourner au travail normalement. Malgré cela, de nombreuses entreprises ont toujours recours au travail à distance, qui s'avère bénéfique . Splashtop le rend incroyablement facile et offre toute une série d'avantages.

Il est également devenu courant pour les entreprises d'utiliser les ordinateurs sans tête "." Ils n'ont pas de dispositifs d'entrée ou de sortie comme des claviers, des souris ou des écrans. Un travailleur peut accéder au matériel à distance à l'aide de Splashtop, ce qui lui permet d'utiliser toutes les fonctions de l'ordinateur.

Splashtop est souvent utilisé pour l'assistance informatique et help desk . Les employés ont souvent des problèmes techniques qui les obligent à contacter ton équipe d'assistance informatique pour les résoudre. Ton équipe informatique peut utiliser Splashtop pour prendre le contrôle d'un appareil à distance et régler les problèmes facilement.

Éducation

Comme les entreprises, les écoles et autres établissements scolaires ont dû s'adapter pendant la pandémie. C'est pourquoi l'enseignement à distance est devenu beaucoup plus courant.

L'apprentissage à distance est désormais assez standard. Les outils de bureau à distance comme Splashtop peuvent encore améliorer la situation.

Les écoles utilisent généralement des logiciels et des applications pour l'éducation mais n'ont souvent que des licences pour utiliser les logiciels sur leurs ordinateurs de laboratoire. Les élèves ne peuvent peut-être pas installer le logiciel sur leurs ordinateurs personnels, mais avec Splashtop, ils peuvent accéder aux ordinateurs de l'école depuis leur domicile ou n'importe où ailleurs en utilisant leurs propres appareils.

Personal

Le logiciel de bureau à distance est surtout utilisé par les entreprises et les établissements scolaires, mais il peut aussi être très utile pour une utilisation personnelle. Toute personne qui voyage beaucoup peut vouloir accéder à son ordinateur personnel lorsqu'elle est sur la route.

En utilisant un logiciel de bureau à distance, tu peux prendre un appareil mobile avec toi et accéder à ton ordinateur de bureau à domicile où que tu sois. C'est particulièrement utile si tu aimes voyager léger, car un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone est facile à emporter presque partout.

Pourquoi Splashtop ?

Il existe de nombreuses solutions de bureau à distance sur le marché, alors tu te demandes peut-être pourquoi tu devrais utiliser Splashtop. Bien qu'il existe d'autres options, peu d'entre elles peuvent égaler l'exhaustivité de Splashtop. Il offre une série d'avantages qui en font l'un des meilleurs outils de bureau à distance disponibles.

Sécurité

La cybersécurité est plus importante que jamais. Tu dois t'assurer que tu restes protégé en ligne, ce qui est encore plus crucial pour les entreprises.

Splashtop utilise le cryptage pour s'assurer que personne ne peut accéder aux données transférées entre tes appareils. Des fonctionnalités comme l'authentification à deux facteurs et la sécurité du mot de passe à plusieurs niveaux t'aident aussi à rester en sécurité. Splashtop adhère à plusieurs normes et réglementations du secteur, comme SOC 2, HIPAA et FERPA.

Vitesse

Lorsque tu utilises un logiciel de bureau à distance, la vitesse est cruciale. Une connexion lente peut rendre les choses frustrantes ; parfois, elle peut même ne pas être utilisable. Splashtop maintient des vitesses élevées pour t'offrir une expérience fluide.

Tu peux t'attendre à des connexions transparentes en temps réel. Splashtop peut fournir un streaming 4K à 40 fps. Tu auras l'impression d'être assise devant ton ordinateur car toutes les interactions se font instantanément.

Caractéristiques

De nombreux outils de bureau à distance sont assez limités, mais Splashtop dispose de diverses fonctions supplémentaires qui en font l'une des meilleures options polyvalentes disponibles. Voici quelques-unes des fonctionnalités offertes par Splashtop :

Transfert de fichiers par glisser-déposer

Soutien multi-moniteurs

Enregistrement d’écran

Transmission audio

Réveil à distance

Impression à distance

Chat

Essayez Splashtop gratuitement

Si tu veux utiliser un logiciel de bureau à distance sur un PC Windows 10, Splashtop est l'une des meilleures options disponibles. Il convient aux entreprises, à l'éducation et à l'utilisation personnelle. Tu peux t'attendre à des vitesses rapides, des connexions sécurisées et de nombreuses fonctionnalités.

Nous proposons un essai gratuit, pour que tu puisses tester Splashtop avant de t'engager à utiliser l'un de nos plans. Aucune carte de crédit ni aucun engagement ne sont nécessaires pour commencer un essai gratuit.

Commencer l'essai gratuit !

