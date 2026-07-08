Activer le Bureau à distance sur Windows 10

Les projections montrent que le marché mondial des logiciels de bureau à distance atteindra 7,22 milliards de dollars d’ici 2029. De même, Windows 10 est toujours le système d’exploitation le plus populaire au monde.
Il faut donc se demander quel est le meilleur logiciel de bureau à distance pour les ordinateurs Windows 10.
Splashtop est une solution de bureau à distance qui vous permet de contrôler à distance un ordinateur où que vous soyez à l’aide d’un autre appareil. Il est sécurisé, fiable, très facile à utiliser et très performant pour les utilisateurs de Windows 10.
Vous ne savez pas comment installer Splashtop sur votre PC ? Nous avons rassemblé toutes les informations dont vous avez besoin pour configurer notre logiciel de bureau à distance sous Windows 10. Continuez votre lecture pour en savoir plus.
4 étapes pour mettre en place notre bureau à distance pour Windows 10
Cela peut paraître un peu intimidant si vous n’avez jamais utilisé ce type d’applications. En réalité, il est très facile à installer et à mettre en œuvre. Voici les étapes à suivre pour profiter de notre logiciel de bureau à distance sous Windows.
1. Créer votre compte Splashtop
Vous pouvez consulter le site Web de Splashtop pour créer un compte. Il vous suffit de quelques clics pour commencer un essai gratuit.
Pour vous inscrire, vous n’aurez qu’à saisir quelques renseignements. Nous ne vous demanderons aucune information de carte bancaire, vous n’aurez donc pas à vous inquiéter d’être débité à la fin de la période d’essai.
2. Télécharger l’application Splashtop Business sur vos appareils
Vous pouvez utiliser Splashtop pour contrôler un ordinateur à partir de différents appareils tels que les ordinateurs portables, les tablettes et les smartphones. Vous devez télécharger l’application Splashtop Business sur tous les appareils à partir desquels vous souhaitez prendre le contrôle à distance. Elle est disponible sur Windows, Mac, Android, iOS et Chromebook, vous avez donc de nombreuses options.
Si vous utilisez un PC Windows 10 pour accéder à un autre ordinateur, vous devez installer l’application Splashtop Business sur cette machine.
3. Installer Splashtop Streamer sur votre ordinateur Windows 10
Vous devrez déployer le streamer Splashtop sur tous les ordinateurs auxquels vous souhaitez accéder à distance. Celui-ci est compatible avec tous les ordinateurs Windows (y compris Windows 10), Mac ou Linux. Vous pouvez procéder de deux manières.
La première consiste à utiliser la console Web de Splashtop pour créer un lien de déploiement. Vous pouvez envoyer ce lien à n’importe quel ordinateur auquel vous souhaitez accéder. Lorsque vous ouvrez le lien sur un ordinateur, celui-ci télécharge le streamer Splashtop et l’associe à votre compte.
Vous pouvez également télécharger le streamer sur les ordinateurs auxquels vous souhaitez accéder. Pour ce faire, vous devez disposer d’un compte Splashtop. Après le téléchargement, il vous suffit de saisir vos identifiants de connexion, ce qui associera l’ordinateur à votre compte.
4. Lancer une connexion bureau �à distance vers votre PC Windows 10
Une fois que tout est installé, vous pouvez lancer une connexion bureau à distance Windows 10 à tout moment ! Ouvrez l’application Splashtop pour consulter votre liste d’ordinateurs. Il vous suffit alors de cliquer sur celui auquel vous souhaitez accéder pour lancer la connexion bureau à distance.
Contrôlez en toute simplicité votre bureau à distance Windows 10 avec Splashtop
Avec Splashtop, vous avez la possibilité d’accéder à vos ordinateurs depuis n’importe où dans le monde. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’une connexion Internet et vous pourrez accéder aux fichiers, exécuter des programmes et contrôler toutes les fonctions de l’ordinateur à distance.
Il existe de nombreux autres outils de bureau à distance, mais Splashtop est considéré comme l’un des meilleurs. L’un de ses principaux avantages est qu’il s’agit de l’une des options les plus polyvalentes disponibles. Vous pouvez utiliser Splashtop avec plusieurs systèmes d’exploitation :
Windows (y compris toutes les versions de Windows 10)
macOS
iOS
Linux
Android
Chrome OS
Étant donné que Splashtop fonctionne sur de nombreux appareils, vous n’aurez pas à changer d’équipement pour l’utiliser. Vous n’aurez pas non plus de problèmes de compatibilité. Vous pouvez par exemple utiliser une tablette Android pour vous connecter à un ordinateur Windows 10 et le contrôler à distance.
Vous pouvez accéder à tous les fichiers et utiliser toutes les applications de l’ordinateur hôte comme si vous étiez assis devant. L’écran est reproduit sur votre appareil et toutes vos actions sont effectuées en temps réel.
Grâce à Splashtop, vous pouvez vous connecter à votre ordinateur personnel ou professionnel pendant vos déplacements, ce qui est idéal si vous devez travailler pendant vos vacances. Vous pouvez même accéder à un ordinateur depuis une voiture ou un train.
Cas d’utilisation courants du bureau à distance Splashtop
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les utilisateurs choisissent Splashtop. Certains outils de bureau à distance sont assez limités, mais Splashtop est l’une des options les plus complètes du marché. Il est idéal pour les entreprises, mais aussi pour les établissements d’enseignement et les particuliers.
Rationalisation du télétravail et de la téléassistance pour les entreprises
Au fil des ans, diverses entreprises ont mis en place des structures de télétravail. Le travail à distance était autrefois assez rare, mais la pandémie de COVID-19 a considérablement changé la donne et il est devenu courant dans presque toutes les entreprises qui peuvent s’en accommoder.
Diverses solutions rendent le télétravail possible, avec le meilleur logiciel de bureau à distance, tel que Splashtop, en tête de liste. Un bureau aura généralement des ordinateurs configurés de la manière la plus adaptée à cette entreprise. Avec Splashtop, les employés peuvent accéder à leurs ordinateurs de travail de n'importe où et travailler comme s'ils étaient au bureau.
La pandémie n’étant plus qu’un mauvais souvenir, il est désormais possible de reprendre les activités comme avant. Malgré cela, de nombreuses entreprises continuent de recourir au télétravail, qui présente de nombreux avantages. Splashtop vous facilite la tâche et vous offre de nombreux atouts.
Il est également devenu courant pour les entreprises d’utiliser des ordinateurs « sans tête ». Ces derniers n’ont pas de périphériques d’entrée ou de sortie tels qu’un clavier, une souris ou un écran. Un télétravailleur peut accéder à ces équipements à distance à l’aide de Splashtop, ce qui lui permet d’utiliser toutes les fonctions de l’ordinateur.
Splashtop est souvent utilisé pour l’assistance informatique et les centres de support. Les employés ont souvent des problèmes techniques qu’ils doivent résoudre en contactant votre équipe d’assistance, et cette dernière peut utiliser Splashtop pour prendre le contrôle d’un appareil à distance et traiter les problèmes facilement.
Combler le fossé dans l’enseignement à distance
Comme les entreprises, les écoles et autres établissements d’enseignement ont dû s’adapter à la pandémie. À ce titre, l’enseignement à distance est devenu beaucoup plus courant.
L’apprentissage à distance est aujourd’hui une pratique courante, et les outils de bureau à distance tels que Splashtop permettent de l’améliorer encore davantage.
Les écoles utilisent généralement des logiciels et des applications pour l’éducation, mais elles n’ont souvent des licences pour utiliser ces logiciels que sur les ordinateurs de leurs laboratoires. Les étudiants ne peuvent pas toujours installer ces logiciels sur leurs ordinateurs personnels, mais le logiciel à distance pour l’éducation leur permet d’accéder aux ordinateurs de l’école depuis chez eux ou depuis n’importe où en utilisant leurs propres appareils.
La commodité au bout des doigts : l’accès à distance pour un usage personnel
Les logiciels de bureau à distance sont principalement utilisés par les entreprises et les établissements d’enseignement, mais ils peuvent également être utiles à des fins personnelles. Les personnes qui voyagent beaucoup peuvent vouloir accéder à leur ordinateur personnel lorsqu’elles sont en déplacement.
En utilisant un logiciel de bureau à distance, vous pouvez emporter un appareil mobile avec vous et accéder à l’ordinateur de bureau de votre domicile où que vous soyez. C’est particulièrement utile si vous aimez voyager léger, car un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone est facile à emporter presque partout.
Les principales raisons pour lesquelles Splashtop excelle en tant que solution de bureau à distance
Il existe de nombreuses solutions de bureau à distance sur le marché et vous vous demandez peut-être pourquoi vous devriez utiliser Splashtop. Bien que d’autres options soient disponibles, peu d’entre elles sont aussi complètes que Splashtop, qui offre une série d’avantages qui en font l’un des meilleurs outils de bureau à distance disponibles à ce jour.
Une cybersécurité de premier ordre pour l’accès à distance
La cybersécurité est plus importante que jamais. Vous devez veiller à rester protégé lorsque vous utilisez Internet, et cela est d’autant plus crucial pour les entreprises.
Splashtop a recours au chiffrement pour s’assurer que personne ne peut accéder aux données transférées entre vos appareils. Des fonctionnalités telles que l’authentification à deux facteurs et la sécurité des mots de passe à plusieurs niveaux vous aident également à renforcer votre protection. Splashtop répond aux exigences de plusieurs normes et réglementations sectorielles, notamment SOC 2, HIPAA et FERPA.
Vitesse et performances inégalées pour les connexions à distance
Lorsque vous utilisez un logiciel de bureau �à distance, la vitesse est essentielle. Une connexion lente peut être source de frustration ; parfois, cela peut rendre le logiciel inutilisable. Splashtop garantit des vitesses élevées pour vous offrir une expérience fluide.
Vous pouvez vous attendre à des connexions fluides en temps réel. Splashtop offre un streaming 4K à 40 images par seconde. Vous aurez l’impression d’être assis devant votre ordinateur car toutes les interactions sont transmises instantanément.
Fonctionnalités complètes d’accès à distance
De nombreux outils de bureau à distance sont assez limités, mais Splashtop dispose de plusieurs fonctionnalités supplémentaires qui en font l’une des meilleures options disponibles. En voici quelques-unes :
Transfert de fichiers par glisser-déposer
Soutien multi-moniteurs
Transmission du flux audio
Réveil à distance
Impression à distance
Chat
Essayez Splashtop gratuitement
Si vous souhaitez utiliser un logiciel de bureau à distance sous Windows 10, Splashtop est l’une des meilleures options disponibles. Il convient aux entreprises, aux établissements d’enseignement et aux particuliers. Vous bénéficierez de vitesses rapides, de connexions sécurisées et de nombreuses fonctionnalités.
Nous offrons un essai gratuit, afin que vous puissiez découvrir Splashtop avant de souscrire à l’un de nos forfaits. Aucune carte bancaire ou engagement n’est nécessaire pour vous lancer gratuitement.
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