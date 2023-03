Assistance à distance pour Windows, Mac, iOS, Android & Chromebook

Dépannez les problèmes informatiques à distance. Accédez à distance aux appareils Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook avec un code de session pour fournir une télé-assistance informatique.

Aujourd'hui, les gens utilisent largement un mélange d'appareils Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook. Il est donc important que les équipes informatiques d'assistance soient en mesure de fournir une assistance à distance multi-plateforme afin de répondre aux besoins de leurs utilisateurs...

Si vous êtes un professionnel de l'informatique, de l'assistance ou du help desk et que vous avez besoin d'un outil d'assistance à distance que vous pouvez utiliser pour fournir une assistance à vos utilisateurs, alors ne cherchez pas plus loin que Splashtop SOS.

Splashtop SOS pour l'assistance à distance

Splashtop SOS rend l'assistance à distance aux ordinateurs, tablettes et appareils mobiles de vos utilisateurs aussi simple que le partage d'un code de session. Dès que votre utilisateur a besoin d'aide, envoyez-lui un lien vers l'application SOS qui lui fournit son code de session.

De là, vous pouvez utiliser le code pour lancer la connexion à distance à leur appareil. Contrôlez à distance les appareils Windows, Mac et Android. Visualisez à distance les écrans des appareils iOS et Chromebook en temps réel.

Non seulement c'est simple, mais c'est très puissant. Splashtop SOS comprend des fonctionnalités telles que le partage d'écran, le transfert de fichiers, le redémarrage et la connexion à distance, l'enregistrement de session, le support multi-moniteur, le chat et la gestion des utilisateurs.

Sécurité de l'assistance à distance avec Splashtop

Vous pouvez compter sur Splashtop pour assurer la sécurité de vos appareils et de vos données lors des sessions d'assistance à distance. Notre infrastructure est hébergée sur AWS avec des pare-feux robustes, un cryptage des données et DDoS.

Splashtop dispose d’une détection d’intrusion 24h/24 et 7j/7 avec les meilleures pratiques de l’industrie pour l’application de la sécurité. Les applications sont sécurisées avec l’authentification de l’appareil, l’authentification à deux facteurs et le cryptage AES 256 bits.

Essayez gratuitement Splashtop SOS

Avec Splashtop SOS, vous pouvez fournir une assistance à distance à un nombre illimité d'appareils. Vous pouvez également ajouter l'accès à des ordinateurs et des appareils non surveillés.

Voyez comme il peut être facile de dépanner et de résoudre des problèmes sur n'importe quel appareil via une connexion à distance. L'assistance à distance n'a jamais été aussi facile, rapide et sûre. Commencez votre essai gratuit dès aujourd'hui et découvrez pourquoi plus de 30 millions d'utilisateurs font confiance à Splashtop pour leurs besoins d'assistance à distance.

