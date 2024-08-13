Logiciels de téléassistance et d’accès à distance pour les services de support informatique
Une solution économique et sécurisée d’accès à distance et de téléassistance permettant aux équipes informatiques de gérer, de contrôler et de prendre en charge efficacement les terminaux.
Rationalisez le flux de travail de votre service d’assistance avec Splashtop
Splashtop possède les hautes performances, la flexibilité et le contrôle dont vous avez besoin pour assister efficacement votre organisation.
Simplifiez le workflow de votre service d’assistance avec un accès à distance à la demande aux appareils des utilisateurs grâce à Splashtop Remote Support.
En outre, avec Splashtop Enterprise, vous disposez d’une solution de support à distance tout-en-un pour les équipes informatiques et d’assistance modernes. Les techniciens peuvent ainsi collaborer, gagner en efficacité et résoudre rapidement les demandes des utilisateurs.
Pourquoi choisir Splashtop pour l’assistance informatique à distance
- d'une sécurité robuste avec des exigences d'authentification fortes, des contrôles d'autorisation, une journalisation complète, etc ;
- Assistance à la demande pour accéder à distance et à tout moment aux ordinateurs sans surveillance et permettre aux utilisateurs de travailler depuis leur domicile.
- Sessions à distance hautement performantes avec une interface utilisateur intuitive.
- d'une console centralisée pour les informaticiens permettant de gérer les utilisateurs, les groupes, les appareils, les autorisations d'accès, etc. ;
- d'une solution d'accès à distance rentable qui s'intègre parfaitement à votre environnement informatique existant, aux systèmes de ticketing et aux workflows des informaticiens ;
- Service client à la pointe du secteur.
Gestion optimale du service d’assistance informatique avec Splashtop
Pour que les techniciens puissent assurer la téléassistance de n’importe quel appareil. La gestion des terminaux en temps réel est disponible en option.
Splashtop Remote Support
Solution d’assistance à distance avec et sans surveillance
Pour un accès à distance et une téléassistance de niveau entreprise avec SSO (authentification unique) et une facilité de gestion avancée.
Splashtop Enterprise
Accès et assistance à distance pour répondre à vos besoins métier et de sécurité avancés
Avantages du logiciel d’accès à distance et de téléassistance Splashtop
Capacités d’accès et d’assistance à distance tout-en-un
Assistance rapide et à la demande pour tous les ordinateurs et appareils mobiles sous surveillance (non gérés)
Assistance à distance sans surveillance
Surveillance et gestion des terminaux *
Accès sans surveillance pour Android *
Accès à distance des utilisateurs à leurs ordinateurs de travail depuis n’importe quel appareil *
Workflows simplifiés d’assistance à distance à la demande *
Files d’attente, regroupement de techniciens et outils de collaboration *
Sécurité, audit et conformité
Fonctions et pratiques de sécurité renforcées, notamment avec le protocole TLS 1.2 et le chiffrement AES 256 bits, l’authentification des appareils, l’authentification à deux facteurs, etc.
Les activités sont journalisées et disponibles pour l'établissement de rapports
Splashtop est conforme aux normes SOC 2 Type 2, SOC 3 et RGPD
Les fonctions de sécurité de Splashtop aident les entreprises à se conformer à leurs propres normes HIPAA, PCI, ISO 27001, et à d'autres normes et réglementations sectorielles et gouvernementales.
Achetez, déployez et gérez Bitdefender sur vos ordinateurs gérés depuis Splashtop
Facilité d’utilisation et efficacité
Console centralisée pour les techniciens permettant de gérer les utilisateurs, les groupes, les appareils, les autorisations d’accès, etc.
Interface conviviale et intuitive, dont la prise en main ne nécessite aucune formation
Outils de productivité intégrés à la session
Utilisez l’application Splashtop sur n’importe quel appareil Windows, Mac, iOS, Android et Chrome pour lancer la session d’accès à distance
Flexibilité et contrôle
Un contrôle accru grâce à un accès à distance planifié, des autorisations granulaires, un accès par groupe et bien plus encore *
Personnalisez l’application d’assistance à la demande SOS que vos clients téléchargent avec votre logo, vos couleurs, vos instructions et le nom de votre entreprise
Choisissez un déploiement cloud ou sur site
Fonctionnalité Enterprise
Signature unique (SSO)
Intégrez votre fournisseur d’identité SSO pour gérer les utilisateurs Splashtop via votre annuaire d’entreprise actuel
Profitez de l’authentification unique pour que les employés n’aient pas à créer un nouveau mot de passe.
Automatisez l’ajout et la suppression d’employés grâce à la SSO avec SCIM
Intégration de systèmes de ticketing
Intégration à des systèmes de ticketing tels que ServiceNow, Jira, Freshservice, Freshdesk, Zendesk, etc. pour lancer une session de support à distance directement depuis votre ticket.
Journalisation automatique des détails de la session dans le ticket
* disponible uniquement avec Enterprise
Splashtop offre d’excellentes fonctionnalités au meilleur prix
Économisez entre 50 % et 80 % en choisissant Splashtop plutôt que d’autres solutions d’accès à distance.
De nos clients satisfaits
Avant le téléchargement, j'ai passé un rapide coup de fil au service de support Splashtop pour savoir si Splashtop allait me fournir ce dont j'avais besoin. Le représentant du service était superbe. Je n'ai pas eu à attendre la fin de la période d'essai... le troisième jour, j'ai su que ce serait une merveilleuse solution.
Jonathan Stone - Stone Consulting Group
De nos clients satisfaits
Après avoir utilisé d'autres logiciels, LogMeIn, TeamViewer, etc., j'ai trouvé que Splashtop était le plus rapide et le plus fiable. J'ai trouvé que Splashtop était le plus rapide et le plus fiable. Les personnes qui bénéficient de l'assistance trouvent également que le logiciel de télé-assistance de Splashtop est parmi les plus faciles à utiliser et qu'il fonctionne bien.
Michael Tott - Fore Computers
De nos clients satisfaits
Il fonctionne très bien pour mon entreprise et son prix est la raison pour laquelle je l'ai choisi par rapport à d'autres produits ayant des caractéristiques similaires.
Scott Evans - Digital Wave LLC
De nos clients satisfaits
J'ai déjà utilisé LogMeIn et Splashtop est beaucoup moins cher, et aussi facile à configurer pour les utilisateurs avec un accès contrôlé aux machines. J'aime avoir les journaux de session et l'historique. Ils m'ont été extrêmement utiles.
Dave Bakker - Hendrik’s Greenhouses
Intégrez de manière optimale votre logiciel de service d’assistance à Splashtop
Lancez une session d’assistance à distance directement à partir d’un ticket. En choisissant Splashtop SOS avec l’option d’intégration aux systèmes de tickets PSA et ITSM, vous pourrez utilisez Splashtop depuis la plupart des plateformes de support populaires !
En savoir plus sur nos intégrations.