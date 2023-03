Splashtop possède les hautes performances, la flexibilité et le contrôle dont vous avez besoin pour assister efficacement votre organisation.

Simplifiez le workflow de votre service d’assistance avec un accès à distance à la demande aux appareils des utilisateurs grâce à Splashtop SOS.

En outre, avec Splashtop Enterprise, vous disposez d’une solution de support à distance tout-en-un pour les équipes informatiques et d’assistance modernes. Les techniciens peuvent ainsi collaborer, gagner en efficacité et résoudre rapidement les demandes des utilisateurs.