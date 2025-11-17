De nouvelles fonctionnalités de protection contre les éclaboussures seront mis en place en 2018

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Merci pour une excellente année 2017
L’année écoulée a été excellente pour Splashtop. Nous avons accéléré notre calendrier de lancement pour Splashtop Remote Access et Splashtop Remote Support et avons mis à disposition les nouvelles fonctionnalités les plus demandées. Voici quelques faits marquants :
Accéder aux appareils mobiles (Android + iOS) avec Splashtop Remote Support
Interface utilisateur + amélioration de la convivialité, barre d'outils en session (pour écran blanc, verrouillage du clavier/de la souris et autres)
D'autres à venir en 2018
Nous avons prévu de nouvelles choses plus intéressantes pour le premier trimestre 2018 et au-delà:
Application portable de Splashtop Business
Plusieurs techniciens connectés sur la même machine
Multi-moniteur à multi-moniteur
Redémarrer + se reconnecter pour SOS
Nouvelle édition de premium
Et plus...
Cliquez ici pour voir plus de ce sur quoi nous travaillons pour 2018!
Merci encore pour votre soutien et nous attendons avec impatience une année 2018 fantastique.
- L’équipe Splashtop