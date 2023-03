De nouvelles fonctionnalités de protection contre les éclaboussures seront mis en place en 2018

Ceci est une copie d’un e-mail qui a été envoyé à nos clients et anciens utilisateurs de la version d’essai. Cette copie en ligne comprend des liens supplémentaires. Si vous n’avez pas reçu l’e-mail ou si vous vous êtes désinscrit des e-mails et que vous souhaitez recevoir à nouveau des e-mails de Splashtop, inscrivez-vous à notre newsletter.

Merci pour une excellente année 2017

L'année écoulée a été très bonne pour Splashtop. Nous avons accéléré notre calendrier de sortie pour Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support et SOS, et nous avons livré les nouvelles fonctionnalités les plus demandées. Voici quelques faits marquants:

D'autres à venir en 2018

Nous avons prévu de nouvelles choses plus intéressantes pour le premier trimestre 2018 et au-delà:

Application portable de Splashtop Business

Plusieurs techniciens connectés sur la même machine

Multi-moniteur à multi-moniteur

Redémarrer + se reconnecter pour SOS

Nouvelle édition de premium

Et plus...

Cliquez ici pour voir plus de ce sur quoi nous travaillons pour 2018!

Merci encore pour votre soutien et nous attendons avec impatience une année 2018 fantastique.



