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De nouvelles fonctionnalités de protection contre les éclaboussures seront mis en place en 2018

Splashtop Team
Temps de lecture : 1 min
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Merci pour une excellente année 2017

L’année écoulée a été excellente pour Splashtop. Nous avons accéléré notre calendrier de lancement pour Splashtop Remote Access et Splashtop Remote Support et avons mis à disposition les nouvelles fonctionnalités les plus demandées. Voici quelques faits marquants :

D'autres à venir en 2018

  • Nous avons prévu de nouvelles choses plus intéressantes pour le premier trimestre 2018 et au-delà:

  • Application portable de Splashtop Business

  • Plusieurs techniciens connectés sur la même machine

  • Multi-moniteur à multi-moniteur

  • Redémarrer + se reconnecter pour SOS

  • Nouvelle édition de premium

  • Et plus...

Cliquez ici pour voir plus de ce sur quoi nous travaillons pour 2018!

Merci encore pour votre soutien et nous attendons avec impatience une année 2018 fantastique.
- L’équipe Splashtop

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