Nouvelle fonctionnalité de Splashtop SOS : Élévation de la session utilisateur standard au rang d'administration

Avertissement : Splashtop SOS a été renommé Splashtop Remote Support. Si le nom du produit a changé, les caractéristiques et les fonctionnalités sont restées les mêmes, continuant à fournir une téléassistance rapide, sûre et fiable.
Nous venons d’ajouter l’une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs à Splashtop SOS.
Nouvelle fonctionnalité: Élévation de la session utilisateur standard au rang d'administrateur
Vous pouvez désormais élever vos privilèges d’administrateur lorsque vous vous connectez à un compte d’utilisateur Windows standard. Vous serez en mesure d’interagir pleinement avec l’UAC et d’effectuer toutes les opérations privilégiées telles que l’installation et la désinstallation.
Activer maintenant
Pour bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité, il suffit aux utilisateurs actuels de mettre à jour leur application Splashtop Business avec la dernière version (3.1.4.x ou supérieure). Assurez-vous également que vos clients téléchargent la dernière version de l'application SOS.
Comment se connecter en tant qu'administrateur
Lorsque vous entrez le code SOS du client dans l’application Splashtop Business, vous verrez une nouvelle case à cocher. Cochez simplement la case, puis vous serez invité à entrer les informations d’identification de l’administrateur Windows.
Il faudra quelques secondes supplémentaires à SOS pour passer au privilège d’administrateur, et l’utilisateur distant devra cliquer sur « OK » dans la fenêtre contextuelle UAC. Voilà!
Voici quelques autres ressources utiles
Vous n’avez pas encore Splashtop Remote Support ?
Commencez un essai gratuit maintenant !