Nouvelles fonctionnalités de Splashtop: Mars-Avril 2018

Application iOS: La session à distance SOS de l’appareil iOS à l’iPad / iPhone et Android est maintenant prise en charge

- Auparavant, avec Splashtop SOS sur votre appareil iOS, vous pouviez visualiser et contrôler à distance les ordinateurs Windows et Mac. Maintenant, vous pouvez également afficher à distance les appareils iOS et Android à partir d’iOS. Vous pouvez également contrôler certains appareils Android (rooted, Samsung et certains Lenovo et LG). Apple n’autorise pas le contrôle à distance des appareils iOS, il s’agit donc uniquement d’une vue à distance.