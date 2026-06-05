Nouvelles fonctionnalités de Splashtop: Mars-Avril 2018

Avertissement : Splashtop SOS a été renommé Splashtop Remote Support, et Splashtop Business Access a été renommé Splashtop Remote Access. Bien que le nom des produits aient changé, les caractéristiques et les fonctionnalités sont restées les mêmes, continuant à fournir un accès et une assistance à distance rapides, sécurisés et fiables.
Nous avons ajouté de nouvelles fonctionnalités à Splashtop en mars et avril 2018. Voici quelques-uns des derniers ajouts :
Splashtop Business Access, Remote Support and SOS
Application iOS : mise à jour de la gestion de l’ordinateur.
Nouveautés de la version 2.7.4.0. Maintenant, lorsque vous cliquez sur l’icône d’information à côté d’un ordinateur dans la liste de l’application Splashtop iOS, vous verrez un nouvel écran d’information (montré dans deux colonnes ci-dessous). Il inclut des informations étendues sur l’ordinateur, notamment le compte, le groupe, la version du streamer, l’adresse IP, la dernière session et l’état actuel. La partie inférieure contient une liste étendue d’options, notamment Résolution, Effacer les informations d’identification, Supprimer l’ordinateur, Redémarrer le streamer, Redémarrer normal et Redémarrer en mode sans échec.
Application iOS: améliorations multi-moniteurs avec Afficher tous les moniteurs
- Auparavant, vous pouviez afficher un moniteur à la fois dans des scénarios multi-moniteurs et basculer entre les moniteurs en appuyant sur le bouton de changement de moniteur. Vous pouvez maintenant sélectionner un affichage par son nom ou afficher plusieurs moniteurs sur votre écran iOS en même temps.
Après avoir appuyé sur l'icône du moniteur de commutation dans la barre d'outils de l'application Splashtop iOS, vous obtenez des options pour sélectionner un moniteur ou Afficher tous les moniteurs
Lorsque vous sélectionnez Afficher tous les moniteurs, vous voyez les écrans côte à côte sur l'écran de votre appareil iOS. Ils sont de deux tailles différentes dans ce cas car il s'agit d'un grand moniteur à côté d'un ordinateur portable plus petit.
Application iOS: La session à distance SOS de l’appareil iOS à l’iPad / iPhone et Android est maintenant prise en charge
- Auparavant, avec Splashtop SOS sur votre appareil iOS, vous pouviez visualiser et contrôler à distance les ordinateurs Windows et Mac. Maintenant, vous pouvez également afficher à distance les appareils iOS et Android à partir d’iOS. Vous pouvez également contrôler certains appareils Android (rooted, Samsung et certains Lenovo et LG). Apple n’autorise pas le contrôle à distance des appareils iOS, il s’agit donc uniquement d’une vue à distance.
Application iOS: prise en charge de l’iPhone X
– L’application iOS a été repensée pour iPhone X et les sessions à distance peuvent être maximisées en mode plein écran maintenant.
Applications clients Windows et Mac: Ajout de la localisation pour 5 langues: allemand, japonais, portugais, chinois simplifié et espagnol dans la version 3.2.2.0
App client Windows Informations sur les domaines pré-remplis. Facilite la sélection plutôt que la saisie des informations lorsque l'ordinateur distant se trouve dans un domaine. Ajouté dans la version 3.2.2.0
my.splashtop.com
Fonctionnalités Beta Remote Support Premium disponibles pour les tests –
Nous travaillons sur de nouvelles fonctionnalités pour la prochaine version de Splashtop Remote Support Premium. Si vous souhaitez tester les nouvelles fonctionnalités et nous faire part de vos commentaires pendant le processus de développement, vous pouvez en savoir plus et vous inscrire ici. Si vous avez déjà Splashtop Remote Support PLUS, les fonctionnalités peuvent être activées dans votre produit gratuitement pour la durée de la période de test. Si vous n’avez pas Remote Support PLUS, vous pouvez démarrer un essai gratuit et tester les fonctionnalités bêta dans l’essai. Dans les deux cas, vous devez vous inscrire sur le formulaire pour que les fonctions bêta soient activées. Les fonctions d’alerte et de gestion des mises à jour de Windows sont actuellement disponibles pour les tests.
Splashtop Personal
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dans l’application Splashtop Personal version 2.7.4.6 pour iOS sur l’App Store.