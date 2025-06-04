Splashtop reconnu comme fournisseur représentatif dans le guide Gartner® 2025 des outils de gestion des terminaux
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Splashtop s’engage à offrir une automatisation assistée par l’IA et des capacités de gestion des terminaux en temps réel qui aident les équipes informatiques à réduire la complexité et à renforcer la sécurité.
CUPERTINO, Californie, 5 juin 2025 — Splashtop a annoncé aujourd’hui son inclusion en tant que fournisseur représentatif dans le guide 2025 Gartner® Market Guide for Endpoint Management Tools (Guide Gartner® des outils de gestion des terminaux). Selon Gartner : « Les responsables des services aux utilisateurs finaux devraient s’appuyer sur cette étude pour orienter leurs décisions d’investissement dans des outils de gestion des terminaux. »
Selon Gartner, « Autonomous Endpoint Management (AEM) représente l’avancée la plus significative en matière de gestion des terminaux depuis plus d’une décennie et les fournisseurs devraient introduire des capacités autonomes supplémentaires à l’avenir ». Le cabinet prévoit également que « d’ici 2029, plus de 50 % des organisations adopteront des capacités AEM dans le cadre d’outils avancés de gestion des terminaux et d’expérience numérique des employés (DEX) afin de réduire l’effort humain, contre près de zéro en 2024 ».
La solution Autonomous Endpoint Management de Splashtop offre aux services informatiques une visibilité complète sur l’état des appareils et les risques de sécurité dans l’ensemble de leurs environnements. Elle offre la flexibilité nécessaire pour garder le contrôle tout en automatisant les tâches chronophages afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle. La plateforme accélère l’application des correctifs logiciels sur tous les systèmes d’exploitation, les applications tierces et les applications personnalisées, ce qui permet aux services informatiques de réduire les fenêtres d’exposition et de maintenir une conformité de sécurité renforcée à grande échelle. Cette solution riche en fonctionnalités renforce la sécurité sans augmenter la complexité, les coûts ou les besoins en formation. Les dernières mises à jour ont introduit des outils avancés d’automatisation des politiques, d’analyse des vulnérabilités et de configuration des appareils qui prennent en charge les opérations sans intervention.
« La gestion autonome des terminaux transforme le mode de fonctionnement des équipes informatiques, qui passent d’une réponse réactive à un contrôle en temps réel », a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. « Avec Splashtop AEM, les organisations bénéficient d’une visibilité instantanée sur les actifs de leur réseau, réduisent le temps nécessaire à la détection des vulnérabilités et accélèrent l’application des correctifs et des mesures de remédiation. Cette reconnaissance valide notre vision d’une approche plus résiliente et proactive de l’informatique. »
Les capacités de gestion des terminaux de Splashtop améliorent Microsoft Intune et d’autres plateformes UEM en fournissant des correctifs en temps réel et une visibilité claire sur l’état des appareils, ce qui permet une remédiation plus rapide et réduit le risque de failles de sécurité sans ajouter de frais administratifs.
Pour plus d’informations ou pour organiser une démonstration, visitez le site https://www.splashtop.com/.
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Gartner, Market Guide for Endpoint Management Tools, Tom Cipolla, Lina Al Dana, Sunil Kumar, 13 janvier 2025.
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À propos de Splashtop
Splashtop est le premier fournisseur mondial de solutions de travail, d’assistance et de gestion à distance qui simplifient la sécurité et les opérations dans le monde du travail en tout lieu. La technologie de Splashtop est facile à déployer, à utiliser et à gérer pour les PME et les grandes sociétés. Elle offre des fonctions de sécurité avancées, un débit élevé, une compatibilité étendue et une assistance clientèle 24h/24, 5j/7. Splashtop, la solution accessible choisie par plus de 30 millions d’utilisateurs, est un partenaire qui permet aux entreprises de se développer et s’adapte à leurs conditions spécifiques grâce à des formules très flexibles. Splashtop est membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), rejoignant ainsi Microsoft dans ses efforts pour aider les clients à relever les défis évolutifs du paysage informatique d’aujourd’hui. Visitez www.splashtop.com et suivez-nous sur LinkedIn pour en savoir plus.