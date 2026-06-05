Nouvelles fonctionnalités de Splashtop juin/juillet 2020

Splashtop a lancé les versions 3.4.0.x des applications Splashtop Business et des streamers pour les abonnés (et les utilisateurs d'essai) de Splashtop Accès à distance et Splashtop Téléassistance.
Quoi de neuf dans la version 3.4.0.0 des applications et streamers Splashtop Business?
Voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités et améliorations de 3.4.0.0 et 3.4.0.1.
Nouveau ! Basculez entre les utilisateurs d’un ordinateur dans une session de téléassistance sans vous reconnecter (pour les utilisateurs de Splashtop Remote Support)
Si vous êtes dans une session d’accès à distance Splashtop Remote Support et que vous devez passer à un autre compte utilisateur sur l’ordinateur distant, la session restera connectée.
Connexion automatique après redémarrage à distance dans une session d’assistance à distance
Lorsque vous êtes dans une session à distance Splashtop Remote Support et que vous accédez à un ordinateur Windows, vous pouvez désormais vous reconnecter après le redémarrage de l’ordinateur distant sans avoir à saisir à nouveau vos identifiants. Nous sommes heureux de vous présenter cette nouvelle fonctionnalité qui vous fera gagner du temps.
Amélioration de la qualité d’impression/compatibilité avec les ordinateurs Windows distants
La fonction d’impression à distance de Windows utilisait auparavant le format de fichier XPS. Vous pouvez désormais utiliser le format de fichier PDF pour améliorer le rendu de la mise en forme du document. Le processus a également été simplifié afin que vous puissiez sélectionner « Splashtop PDF Remote Printer » comme destination d’impression sans aucune installation supplémentaire de pilote d’imprimante. Consultez l’article de support de l’impression à distance pour plus d’informations.
Utilisez une souris ou un trackpad avec Splashtop sur votre iPad
Vous pouvez désormais utiliser une souris ou un trackpad Bluetooth avec Splashtop sur un iPad avec iOS 13.4 dans une session à distance. Nous avons également amélioré la prise en charge des raccourcis lors de l’utilisation de claviers externes.
Nouvelles fonctionnalités ajoutées à Splashtop Streamer pour Linux
La nouvelle version 2.6.4.0 du Splashtop Streamer pour Linux, publiée le 15 juillet 2020, ajoute de nouvelles fonctionnalités similaires aux fonctionnalités des streamers Windows et Mac.
Parmi les nouvelles fonctionnalités : redémarrage à distance, curseur à distance, wake-on-LAN, support multi-moniteurs avec la possibilité de passer d'un moniteur à l'autre et d'afficher plusieurs moniteurs distants sur un écran local, support de la résolution dynamique (changement de résolution pendant une session à distance), et plus encore !
Soutien pour l'UE
À partir du 22 juin 2020, nous avons ajouté un nouveau site my.splashtop.eu et un back-end dans le cloud pour les 29 pays de l'UE.
La version 3.4.0.0 et les applications et streamers ultérieurs prennent en charge la connexion à l’une ou l’autre. Où que vous soyez dans le monde, si vous avez créé votre compte sur my.Splashtop.com vous continuerez à utiliser ce site et votre compte sera hébergé sur l’instance globale. Si vous créez un nouveau compte depuis l’un des 29 pays européens, vous serez invité à créer ce compte sur le site my.Splashtop.eu.
Si vous êtes en Europe, vous pourrez être automatiquement dirigé vers le site my.splashtop.eu en fonction de votre localisation. Veillez à cocher le sélecteur Global | EU situé à côté des champs de connexion pour vous assurer que vous êtes sur le bon site, celui où se trouve votre compte.
Améliorations et améliorations supplémentaires :
Amélioration: L'interface de transfert de fichiers suivra désormais le format local de date/heure
Synchronisation audio/vidéo améliorée sur Mac
Améliorations de la sécurité
Diverses corrections de bogues
Comment puis-je obtenir les dernières mises à jour de Splashtop ?
Comme d’habitude, les applications et les streamers mis à jour sont initialement disponibles auprès de https://www.splashtop.com/downloads. Ensuite, ils sont mis à disposition via la fonction « Vérifier les mises à jour », et enfin, la mise à jour est automatiquement déployée sur les streamers existants et vous serez invité à mettre à jour vos applications Windows ou Mac.
Les applications et streamers version 3.4.0.0 disponibles à compter du 22 juin 2020 comprennent l’application Splashtop Business pour Windows et Mac, Splashtop Streamer pour Windows et Mac, les applications Splashtop Remote Support pour Mac et Windows, et l’application Splashtop Business pour iOS. Des mises à jour mineures 3.4.0.1 ont été publiées à partir du 15 juillet 2020.
Les applications Android sortent en même temps et utilisent une numérotation de version différente, incluant Splashtop Business pour Android 3.4.3.2, Splashtop Streamer pour Android 3.1.5, et Splashtop Téléassistance pour Android 3.1.5 qui sont tous disponibles sur le Google Play Store.