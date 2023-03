Nouvelles fonctionnalités de Splashtop juin/juillet 2020

Splashtop a publié les versions 3.4.0.x des applications et des streamers Splashtop Business pour les abonnés (et les utilisateurs d'essai) de Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support et Splashtop SOS.

Quoi de neuf dans la version 3.4.0.0 des applications et streamers Splashtop Business?

Voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités et améliorations de 3.4.0.0 et 3.4.0.1.

Nouveau ! Passer d'un utilisateur d'ordinateur à l'autre dans une session SOS sans vo reconnecter (pour les utilisateurs de Splashtop SOS)

Si vous êtes dans une session d’accès à distance Splashtop SOS et que vous devez changer de compte utilisateur sur l’ordinateur distant, la session restera connectée.

Note : Les nouvelles fonctionnalités de Splashtop SOS mentionnées dans ce post s'appliquent à nos derniers plans SOS, notamment SOS, SOS+10 et SOS Unlimited. Ces fonctionnalités ne sont pas disponibles dans le plan SOS Lite qui est fourni avec le support à distance Splashtop ou dans le plan SOS 2017 et antérieur.

Connexion automatique après redémarrage à distance dans une session SOS

Lorsque vous êtes dans une session à distance Splashtop SOS accédant à un ordinateur Windows et que vous redémarrez l’ordinateur distant, vous pouvez maintenant vous connecter après le redémarrage sans entrer à nouveau vos informations d’identification. Nous sommes heureux de vous présenter cette nouvelle fonctionnalité permettant de gagner du temps.

Amélioration de la qualité d’impression/compatibilité avec les ordinateurs Windows distants

La fonction d’impression à distance de Windows utilisait auparavant le format de fichier XPS. Vous pouvez désormais utiliser le format de fichier PDF pour améliorer le rendu de la mise en forme du document. Le processus a également été simplifié afin que vous puissiez sélectionner « Splashtop PDF Remote Printer » comme destination d’impression sans aucune installation supplémentaire de pilote d’imprimante. Consultez l’article de support de l’impression à distance pour plus d’informations.

Utilisez une souris ou un trackpad avec Splashtop sur votre iPad

Vous pouvez désormais utiliser une souris ou un trackpad Bluetooth avec Splashtop sur un iPad avec iOS 13.4 dans une session à distance. Nous avons également amélioré la prise en charge des raccourcis lors de l’utilisation de claviers externes.

Nouvelles fonctionnalités ajoutées à Splashtop Streamer pour Linux

La nouvelle version 2.6.4.0 du Splashtop Streamer pour Linux, publiée le 15 juillet 2020, ajoute de nouvelles fonctionnalités similaires aux fonctionnalités des streamers Windows et Mac.

Parmi les nouvelles fonctionnalités : redémarrage à distance, curseur à distance, wake-on-LAN, support multi-moniteurs avec la possibilité de passer d'un moniteur à l'autre et d'afficher plusieurs moniteurs distants sur un écran local, support de la résolution dynamique (changement de résolution pendant une session à distance), et plus encore !

Soutien pour l'UE

À partir du 22 juin 2020, nous avons ajouté un nouveau site my.splashtop.eu et un back-end dans le cloud pour les 29 pays de l'UE.

La version 3.4.0.0 et les applications et streamers ultérieurs prennent en charge la connexion à l’une ou l’autre. Où que vous soyez dans le monde, si vous avez créé votre compte sur my.Splashtop.com vous continuerez à utiliser ce site et votre compte sera hébergé sur l’instance globale. Si vous créez un nouveau compte depuis l’un des 29 pays européens, vous serez invité à créer ce compte sur le site my.Splashtop.eu.

Si vous êtes en Europe, vous pourrez être automatiquement dirigé vers le site my.splashtop.eu en fonction de votre localisation. Veillez à cocher le sélecteur Global | EU situé à côté des champs de connexion pour vous assurer que vous êtes sur le bon site, celui où se trouve votre compte.

Améliorations et améliorations supplémentaires :

Amélioration: L'interface de transfert de fichiers suivra désormais le format local de date/heure

Synchronisation audio/vidéo améliorée sur Mac

Améliorations de la sécurité

Diverses corrections de bogues

Comment puis-je obtenir les dernières mises à jour de Splashtop ?

Comme d’habitude, les applications et les streamers mis à jour sont initialement disponibles auprès de https://www.splashtop.com/downloads. Ensuite, ils sont mis à disposition via la fonction « Vérifier les mises à jour », et enfin, la mise à jour est automatiquement déployée sur les streamers existants et vous serez invité à mettre à jour vos applications Windows ou Mac.

Les applications et les streamers de la version 3.4.0.0 disponibles à partir du 22 juin 2020 comprennent l'application Splashtop Business pour Windows et Mac, Splashtop Streamer pour Windows et Mac, les applications Splashtop SOS pour Mac et Windows et l'application Splashtop Business pour iOS. Des mises à jour mineures de la version 3.4.0.1 ont été publiées à partir du 15 juillet 2020.

Les versions d’applications Android utilisent en même temps une numérotation de version différente et incluent Splashtop Business pour Android 3.4.3.2, Splashtop Streamer pour Android 3.1.5, et Splashtop SOS pour Android 3.1.5 qui sont tous disponibles sur le Google Play Store.