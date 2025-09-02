Splashtop reconnu dans le rapport The Endpoint Management Platforms Landscape
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Splashtop attribue cette reconnaissance à son élan croissant dans la Gestion autonome des terminaux, offrant des solutions d'automatisation en temps réel assistées par l'IA et des solutions sécurisées et évolutives pour les équipes TI modernes.
CUPERTINO, Californie, 3 septembre 2025 — Splashtop a annoncé aujourd'hui son inclusion dans le rapport de Forrester, The Endpoint Management Platforms Landscape, T3 20251. Splashtop voit cette reconnaissance comme une reconnaissance de sa présence croissante sur le marché en évolution rapide de la gestion des endpoints. L'inclusion de Splashtop dans le rapport Forrester intervient quelques mois seulement après le lancement de sa plateforme de Gestion autonome des terminaux (AEM), qui utilise l'IA et l'automatisation pour simplifier la gestion des vulnérabilités, des correctifs et des appareils dans des environnements étendus.
"C'est un honneur d'être nommé dans le Forrester Endpoint Management Platforms Landscape", a déclaré Mark Lee, PDG et co-fondateur de Splashtop. "Nous comprenons les besoins des petites et moyennes entreprises, qui, à bien des égards, reflètent ceux des grandes entreprises, mais avec une pression encore plus grande pour l'efficacité et la simplicité. Les administrateurs TI sont de plus en plus attendus pour être des généralistes alors que les fonctions d'opérations et de sécurité convergent. Nous visons à leur fournir une source unique de vérité pour maintenir la santé et la sécurité des appareils, mettre à jour les logiciels, configurer les appareils et fournir un support rapide et efficace."
Construire une nouvelle norme dans la gestion des endpoints
Splashtop’s Gestion autonome des terminaux aide les équipes TI à répondre plus rapidement aux menaces avec des correctifs en temps réel et la détection des vulnérabilités assistée par IA et la remédiation. Elle réduit également les charges de travail manuelles en automatisant l'application des politiques et en permettant une surveillance proactive via une interface unifiée qui inclut le contrôle à distance phare de Splashtop, prendre en main. Conçu pour aider les TI à en faire plus avec moins, la plateforme réduit les frais d'exploitation tout en améliorant la visibilité, la conformité et l'atténuation des menaces.
La solution a rapidement gagné du terrain parmi les équipes TI internes et les Fournisseurs de Services Gérés (MSPs) cherchant une alternative moderne aux plateformes de surveillance et de gestion à distance (RMM) encombrées. L'AEM de Splashtop complète Microsoft Intune en offrant une vulnérabilité en temps réel avec l'automatisation des correctifs et une visibilité de l'environnement informatique.
Élan continu sur le marché
Cette reconnaissance de Forrester s'ajoute à une liste croissante de reconnaissances tierces :
Nommé fournisseur représentatif dans le Guide du marché 2025 de Gartner® pour les outils de gestion des endpoints2
Gagnant du prix Nucleus ROI 2025 pour avoir livré un ROI de 458 % et un retour sur investissement en 11 semaines à pb2 Architecture + Engineering3
Leader Grid® en gestion des endpoints et dans 14 autres catégories dans les rapports G2 été 2025, obtenant 65 badges et se classant dans le percentile supérieur pour le ROI estimé et la rapidité de mise en œuvre
En savoir plus sur la Téléassistance primée de Splashtop avec des solutions de gestion des terminaux sur Splashtop.com.
Sources :
1. Forrester, Le rapport The Endpoint Management Platforms Landscape, T3 2025; auteur : Michele Pelino, septembre 2025.
2. Gartner, Guide du marché pour les outils de gestion des endpoints, Tom Cipolla, Lina Al Dana, Sunil Kumar, 13 janvier 2025.
3. Nucleus Research, Étude de cas ROI : Splashtop chez pb2, Cameron Marsh, juin 2025
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À propos de Splashtop
Splashtop est le fournisseur mondial de solutions de travail à distance, de support et de gestion les mieux notés, qui simplifient la sécurité et la performance dans le monde du travail-de-n'importe-où. Avec le succès client comme priorité numéro 1, la technologie de Splashtop est facile à déployer, à utiliser et à gérer pour les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises, offrant des fonctionnalités de sécurité avancées, un débit élevé, un large support des appareils et un support client 24/5. La solution abordable choisie par plus de 30 millions d'utilisateurs, Splashtop est un partenaire permettant aux utilisateurs de croître et de se développer selon leurs propres termes avec des plans très flexibles. Splashtop est un membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), s'alignant avec Microsoft dans leurs efforts pour aider les clients à relever les défis évolutifs du paysage TI d'aujourd'hui. Rendez-vous sur splashtop.com et suivez-nous sur LinkedIn pour en savoir plus.