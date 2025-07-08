Nouvelles fonctionnalités de Splashtop Business Access et de Remote Support

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Splashtop New Features

Nouvelles fonctionnalités de Splashtop Remote Access et Remote Support

Splashtop Team
Temps de lecture : 1 min
Mis à jour
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Voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités et améliorations ajoutées pour les utilisateurs de Splashtop Remote Access et Splashtop Remote Support en mars 2017.

Nouvelles fonctionnalités du tableau de bord Splashtop

Notification stating 'Splashtop IT Department is accessing this computer' displayed on a computer screen

Nom d’affichage personnalisé - La nouvelle option de paramètres « Modifier le nom d’affichage » de votre tableau de bord my.Splashtop.com vous permet de personnaliser la façon dont votre nom apparaît aux utilisateurs lorsque vous accédez à leurs ordinateurs pour une meilleure expérience utilisateur. Découvrez les détails dans cet article pratique de Splashtop Support. 

Splashtop interface with options to refresh and add a computer

Bouton d’ajout d’ordinateur (Splashtop Remote Access uniquement) - Permet de télécharger facilement le Streamer sur votre ordinateur.

Mise à jour de l'application Splashtop Business iOS avec de nouvelles fonctionnalités

Version 2.7.2.0 pour iPhone et iPad

Splashtop settings screen under Options tab, featuring a promotion for the Swiftpoint GT mouse

Compatibilité avec la souris Swiftpoint GT et offre promotionnelle - Splashtop Business prend en charge la souris Swiftpoint GT pour iPad/iPhone afin de renforcer la productivité de vos sessions de bureau à distance. Demandez votre coupon de réduction dans l’application Splashtop Business sous Paramètres | Options | Souris Swiftpoint.

Frame Rate Settings

Nouvelle fonctionnalité: Paramètres FPS en session - Expérimentez avec ces paramètres pour obtenir les meilleures performances sur différents réseaux et ordinateurs!

Splashtop Business settings screen showing account information with options for Account

Nouvelle fonctionnalité : améliorations de l’interface utilisateur pour les informations de compte - Consultez le nom de l’équipe, le rôle et les noms d’affichage.

Cette mise à jour inclut également quelques corrections de bogues. 

Obtenez la mise à jour et plus d'informations

  1. Procurez-vous de la dernière application Splashtop Business pour iOS (iPhone et iPad) sur l'App Store ou vérifiez les mises à jour sur votre appareil.

  2. Consultez la section "Annonces" de notre site de soutien pour obtenir des informations sur les dernières mises à jour.

  3. En savoir plus sur Splashtop Remote Access et Splashtop Remote Support

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