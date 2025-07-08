Nouvelles fonctionnalités de Splashtop Business Access et de Remote Support

Voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités et améliorations ajoutées pour les utilisateurs de Splashtop Remote Access et Splashtop Remote Support en mars 2017.
Nouvelles fonctionnalités du tableau de bord Splashtop
Nom d’affichage personnalisé - La nouvelle option de paramètres « Modifier le nom d’affichage » de votre tableau de bord my.Splashtop.com vous permet de personnaliser la façon dont votre nom apparaît aux utilisateurs lorsque vous accédez à leurs ordinateurs pour une meilleure expérience utilisateur. Découvrez les détails dans cet article pratique de Splashtop Support.
Bouton d’ajout d’ordinateur (Splashtop Remote Access uniquement) - Permet de télécharger facilement le Streamer sur votre ordinateur.
Mise à jour de l'application Splashtop Business iOS avec de nouvelles fonctionnalités
Version 2.7.2.0 pour iPhone et iPad
Compatibilité avec la souris Swiftpoint GT et offre promotionnelle - Splashtop Business prend en charge la souris Swiftpoint GT pour iPad/iPhone afin de renforcer la productivité de vos sessions de bureau à distance. Demandez votre coupon de réduction dans l’application Splashtop Business sous Paramètres | Options | Souris Swiftpoint.
Nouvelle fonctionnalité: Paramètres FPS en session - Expérimentez avec ces paramètres pour obtenir les meilleures performances sur différents réseaux et ordinateurs!
Nouvelle fonctionnalité : améliorations de l’interface utilisateur pour les informations de compte - Consultez le nom de l’équipe, le rôle et les noms d’affichage.
Cette mise à jour inclut également quelques corrections de bogues.
Obtenez la mise à jour et plus d'informations
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