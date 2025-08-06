Les cybermenaces ne cessent de croître, et toute vulnérabilité peut offrir aux attaquants un moyen d'accéder à votre réseau. Les systèmes non corrigés sont une vulnérabilité majeure que les hackers peuvent exploiter, il est donc essentiel de corriger les systèmes d'exploitation et les applications dès que de nouvelles mises à jour sont disponibles.
Cependant, de nombreuses équipes TI dépendent encore de workflows de correction manuels, ce qui peut prendre du temps et distraire les agents d'autres tâches. Que les agents aient pris l'habitude du patching manuel, manquent d'outils pour automatiser les mises à jour, ou soient préoccupés par la complexité, ils laissent les systèmes vulnérables tout en les mettant à jour lentement un par un.
Le patching manuel laisse les organisations exposées aux menaces, mais il existe une solution. Explorons comment le patching automatisé et les logiciels d'automatisation comme Splashtop AEM peuvent aider à garder les systèmes sécurisés et à jour avec un minimum de travail manuel.
Qu'est-ce que la gestion manuelle des correctifs ?
La gestion manuelle des correctifs est le processus d'identification, de téléchargement, de test et d'application des correctifs à la main. Cela signifie que chaque fois qu'une mise à jour est publiée pour un OS, une app ou tout autre outil, les agents TI doivent approuver et installer la mise à jour sur chaque appareil manuellement. Pour les grandes organisations avec des environnements d'extrémité étendus (et souvent distants), cela peut être un processus chronophage.
Où c'est encore courant
Tout le monde ne ressent pas le besoin d'investir dans un logiciel d'automatisation des patchs. Par exemple, les petites équipes TI, les écoles et les organisations à but non lucratif peuvent estimer qu'elles ont suffisamment peu de points de terminaison à gérer pour que la gestion manuelle des patchs ne soit pas un problème pour elles. D'autres organisations ont peut-être déjà investi dans d'anciens outils de correction TI et ne se sentent peut-être pas prêtes à mettre à jour pour l'instant.
Bien que chaque organisation puisse avoir ses raisons, le fait demeure : laisser les appareils et les applications non patchés trop longtemps les expose à des risques.
Exemples de travaux manuels
Cela pose la question : qu'est-ce qui qualifie exactement la gestion manuelle des correctifs ? Ce n'est pas comme si les agents TI écrivaient le code de correction à la main, après tout. La gestion manuelle des correctifs prend plusieurs formes et peut consister en plusieurs étapes, y compris :
Vérifier les sites des fournisseurs pour les mises à jour, car toutes les applications ne fournissent pas de notifications de mise à jour automatique.
Appliquer les correctifs un point de terminaison à la fois, plutôt que d'automatiser les mises à jour sur plusieurs points de terminaison simultanément.
Suivi des mises à jour avec des feuilles de calcul ou des systèmes ad hoc, plutôt qu'un outil de suivi automatisé.
Installation d'un patch dans un seul environnement et exécution de tests manuels pour s'assurer qu'il fonctionne correctement.
Selon la taille de l'équipe TI et l'environnement de travail, ces tâches manuelles peuvent prendre un temps considérable. Plus il faut de temps pour corriger les vulnérabilités, plus les points de terminaison sont laissés susceptibles d'être attaqués.
Les 5 plus grands risques de la gestion manuelle des correctifs
La question suivante est : quel est le pire qui puisse arriver si vous vous fiez à la gestion manuelle des correctifs ? Il y a beaucoup de choses qui peuvent mal tourner sans patching automatisé, et les conséquences peuvent être graves. Les plus grands risques de la gestion manuelle des correctifs incluent :
1. Mises à jour manquées ou retardées
Les patchs et autres mises à jour de sécurité sont essentiels pour la cybersécurité et la conformité, donc sauter une mise à jour peut avoir des conséquences désastreuses. L'erreur humaine ou les contraintes de temps entraînent des patchs manqués, ce qui laisse les systèmes exposés et vulnérables aux cyberattaques.
2. Vulnérabilités de sécurité
Les systèmes non patchés sont un point d'entrée privilégié pour les ransomwares et autres exploits. Sans outils de gestion des correctifs automatisés, les entreprises peuvent passer beaucoup trop de temps sans patcher leurs systèmes d'exploitation et applications, laissant leurs appareils vulnérables.
3. Manquements à la conformité
De nombreux cadres réglementaires, tels que DORA, HIPAA et NIS2, exigent une sécurité à jour, ce qui nécessite un patching constant. Le patching manuel prend du temps et est sujet à l'erreur, ce qui peut mettre la conformité en danger.
4. Temps d'arrêt opérationnel
Le patching manuel peut être un processus chronophage, surtout si vous avez un environnement de points de terminaison vaste et distribué. Non seulement le patching manuel prend du temps, mais les mises à jour manquées peuvent également entraîner des pannes inattendues ou des problèmes de compatibilité. Sans gestion automatisée des patchs, vos équipes TI perdront un temps précieux soit à mettre à jour manuellement des patchs obsolètes, soit à gérer les conséquences d'un patch manqué.
5. Manque de visibilité et de rapports
Suivre les statuts des correctifs est essentiel pour garantir la conformité et s'assurer que vos systèmes sont à jour. Les systèmes manuels rendent difficile la preuve du statut des correctifs lors des audits ou des enquêtes, ce qui ajoute de l'incertitude et facilite le retard dans les mises à jour. Les outils de gestion des correctifs automatisés, en revanche, peuvent suivre le statut des correctifs et fournir une visibilité sur vos points de terminaison.
L'argument en faveur de l'automatisation de la gestion des patchs
Alors, si la gestion manuelle des patchs est peu fiable et risquée, quelle est l'alternative ? Le logiciel de patching automatisé est la réponse, car il fournit des mises à jour de l'OS et des applications sur tous les points de terminaison sans nécessiter que les agents TI accèdent à chaque appareil et installent les patchs manuellement.
Les outils de gestion des correctifs automatisés peuvent identifier quand de nouveaux correctifs sont publiés, planifier les mises à jour à des moments opportuns, et déployer les correctifs sur les points de terminaison. Cela présente de multiples avantages, y compris :
Une réduction des erreurs humaines et des retards, puisque le logiciel effectue les mises à jour automatiquement.
Cohérence et dernières mises à jour de sécurité sur tous les points de terminaison.
Plus de temps pour que votre personnel TI se concentre sur des tâches stratégiques.
Visibilité et rapports en temps réel pour tous vos patchs et points de terminaison.
Conformité avec les réglementations industrielles/gouvernementales et les exigences d'audit, qui nécessitent généralement que les systèmes restent entièrement à jour.
Comment Splashtop AEM facilite l'automatisation des correctifs
Si vous recherchez une solution puissante pour automatiser la gestion des correctifs sur vos terminaux, Splashtop AEM (Gestion autonome des terminaux) a tout ce dont vous avez besoin. Splashtop AEM permet aux organisations et aux équipes TI de gérer, surveiller et protéger les terminaux dans des environnements distribués, y compris la gestion automatisée des correctifs, les alertes proactives et les cadres de politique personnalisables.
Splashtop AEM inclut :
Un soutien multi-plateforme
Splashtop AEM est conçu pour fonctionner sur différents systèmes d'exploitation et appareils, vous permettant de gérer tous vos points de terminaison de n'importe où. Avec lui, vous pouvez automatiser le patching pour Windows, macOS, les principales applications tierces, et plus encore.
Planification personnalisable
Avec Splashtop AEM, vous pouvez contrôler quand et comment les patchs sont déployés. Cela permet aux équipes TI de planifier les mises à jour afin qu'elles ne perturbent pas la journée de travail ou ne causent pas de temps d'arrêt inattendu.
Visibilité en temps réel de l'état des patchs
Lorsque vous avez plusieurs points de terminaison, il peut être difficile de voir lesquels sont correctement corrigés. Splashtop AEM vous donne une visibilité complète sur chaque point de terminaison, afin que vous sachiez exactement quels systèmes sont mis à jour et conformes et lesquels ne le sont pas.
Léger et facile à déployer
Alors que certaines solutions de surveillance et gestion à distance (RMM) sont compliquées et difficiles à déployer, Splashtop AEM est conçu pour être convivial et efficace. Il n'est pas nécessaire d'avoir une grande infrastructure de serveurs ou des RMM complexes ; il suffit d'une installation et d'une configuration rapides, et Splashtop AEM est prêt à l'emploi.
Splashtop Téléassistance & Enterprise
Splashtop AEM peut s'intégrer parfaitement avec Splashtop Téléassistance et Splashtop Enterprise, combinant le patching automatisé avec l'accès à distance et la remédiation. Cela offre encore plus de moyens de soutenir les utilisateurs, d'aider les employés à travailler depuis n'importe quel appareil, n'importe où, et de permettre aux équipes TI de soutenir à distance les utilisateurs finaux sur différents appareils et emplacements.
Obtenez un patching automatisé avec Splashtop AEM
À première vue, le patching manuel peut sembler être un moyen gérable de garder les appareils à jour, mais cela ne vaut tout simplement pas les risques. La gestion manuelle des correctifs est inefficace, sujette aux erreurs et laisse les appareils à risque, ce qui en fait une méthode peu fiable.
La gestion automatisée des patchs, en revanche, a montré qu'elle réduit la vulnérabilité, améliore le temps de fonctionnement et aide à garantir la conformité TI. C'est une méthode efficace qui maintient les points de terminaison à jour tout en libérant du temps pour que les équipes TI se concentrent sur des tâches plus urgentes.
Lorsque vous avez besoin d'une solution puissante et conviviale avec gestion automatisée des patchs, Splashtop AEM a tout ce dont vous avez besoin. Splashtop facilite la gestion des patchs et des mises à jour sur plusieurs points de terminaison distants, sans la complexité d'une solution RMM. Cela inclut :
Patching de l'OS et des logiciels tiers
Informations en temps réel sur les vulnérabilités
Cadres de politique personnalisables
Alertes et remédiation à distance
Et plus encore !
Prêt à découvrir Splashtop AEM par vous-même ? Commencez votre essai gratuit aujourd'hui et éliminez le risque de patch de votre assiette.