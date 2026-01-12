Comment la consolidation des outils améliore la productivité de l'assistance technique

Les administrateurs de systèmes doivent gérer des centaines, voire des milliers d’appareils différents. La prise en charge d’un tel nombre de terminaux nécessite divers logiciels permettant de comprendre et de gérer les différents types d’appareils et de systèmes d’exploitation. Manipuler plusieurs outils et passer d’un logiciel à l’autre pour gérer ces terminaux est une pratique inefficace et difficilement soutenable.
L’adoption d’un outil comme Splashtop Enterprise peut contribuer à consolider les principales fonctions informatiques et à rationaliser les processus en minimisant le nombre de changements d’outils qu’un technicien doit effectuer.
Pourquoi la consolidation des outils est-elle si importante ?
Il n’est pas rare d’adopter de nouveaux outils au fur et à mesure que les besoins évoluent. C’est logique : vous devez trouver une solution rapidement et vous ajoutez donc un outil qui résout le problème. Toutefois, ce processus ne tient pas compte de l’évolutivité et de l’interconnectivité de chaque outil, ni de la manière dont il fonctionne dans l’ensemble de votre workflow. Les équipes informatiques peuvent disposer d’un outil pour gérer les terminaux, d’un logiciel distinct pour le support à la clientèle et d’une autre application pour l’accès à distance.
Jongler entre plusieurs logiciels individuels comme ceux-ci peut poser des problèmes d’intégration et de partenariat entre les outils. Certains d’entre eux peuvent s’intégrer à d’autres, mais s’il existe un logiciel dans votre pile technologique qui ne s’intègre pas, cela peut entraîner un surcroît de travail manuel dans votre processus et augmenter les risques d’erreur.
L’autre élément à prendre en compte est que l’ajout d’outils supplémentaires dans votre pile technologique signifie un risque potentiel supplémentaire en matière de sécurité. Pour chaque nouvel outil que vous ajoutez à votre pile technologique, les équipes informatiques doivent évaluer sa sécurité pour s’assurer qu’il respecte la stratégie de l’entreprise, en plus de comprendre comment celui-ci gère les données des clients.
Le travailleur lambda peut passer d’une application à l’autre dix fois par jour, mais cette pratique est nuisible en termes de productivité. Une étude réalisée en 2021 a révélé que passer d’une application à l’autre peut réduire l’efficacité des utilisateurs de 26 %. Splashtop permet de minimiser le nombre de changements d’application que les équipes de support informatique ont à effectuer en consolidant les fonctions couramment utilisées dans une solution centralisée et en synchronisant les informations provenant d’autres plateformes en un seul endroit.
Fonctionnalités clés de Splashtop permettant de consolider les fonctions informatiques
Splashtop Enterprise peut aider à consolider les principales fonctions informatiques réalisées par les techniciens au quotidien. Découvrons comment ce dernier peut vous aider à consolider votre pile technologique.
La console de service d’assistance offre une vue d’ensemble plus rapide des sessions à distance et améliore les workflows
La console de service d’assistance Splashtop permet aux techniciens de voir clairement l’état des sessions en cours, qui reçoit de l’aide et ce qui se passe avec chacune de ces sessions.
La console de service d’assistance propose également aux techniciens différentes façons de se connecter à un utilisateur final. Les techniciens peuvent choisir de partager un lien d’invitation ou demander un code PIN à 6 chiffres pour se connecter. Avec le lien, les utilisateurs finaux peuvent télécharger l’application Splashtop et la lancer pour se connecter.
Une fois que les utilisateurs se connectent à Splashtop, les techniciens peuvent facilement voir le statut passer de « En attente » à « Actif » dans la console de service d’assistance de Splashtop. Une fois la session active, les techniciens peuvent demander l’autorisation de se connecter en choisissant « »émarrer une session à distance". Cela ouvre une fenêtre invitant l’utilisateur final à refuser ou à accorder l’autorisation au technicien.
Avec plusieurs techniciens, la console de service d’assistance fournit une vue d’ensemble des sessions en cours ou à terminer. Les techniciens peuvent rapidement identifier les utilisateurs qui ont besoin d’aide par la suite et créer un workflow d’assistance optimisé, avec moins de pauses entre les sessions.
Gérer et entretenir les terminaux à distance
Gérer des milliers de terminaux n’est pas une mince affaire, et s’assurer qu’il y a suffisamment de techniciens pour répondre aux besoins de chaque utilisateur final est une tâche ardue pour une seule personne. Heureusement, Splashtop fournit des canaux d’assistance et un routage des sessions pour s’assurer que les utilisateurs finaux reçoivent le bon technicien pour l’assistance dont ils ont besoin.
Dans Splashtop, les équipes informatiques peuvent organiser les terminaux sur le back-end en fonction d’une catégorie spécifique, comme le type d’appareil, le système d’exploitation ou l’emplacement physique. Cela permet de s’assurer que les utilisateurs finaux reçoivent l’assistance appropriée de la part d’une personne compétente pour ce type d�’appareil. Lorsqu’un appel d’assistance arrive, Splashtop permet de l’acheminer vers un technicien désigné pour s’occuper de ces appareils ou de ces problèmes.
Les canaux de support offrent également la possibilité de créer des scripts et des tâches plus efficaces pour les techniciens. Les techniciens peuvent facilement choisir quels appareils reçoivent certaines actions, applications, mises à jour ou maintenances. Si iOS a une nouvelle mise à jour, les techniciens peuvent intervenir et mettre à jour des centaines d'appareils simultanément sans avoir à choisir et mettre à jour manuellement chaque appareil.
Toutes ces fonctionnalités sont disponibles à distance, ce qui évite aux techniciens de se déplacer chez les utilisateurs finaux pour leur apporter une assistance. Ces derniers bénéficient de délais de résolution beaucoup plus courts, car leurs problèmes sont transmis plus rapidement à des techniciens spécialisés et ils peuvent recevoir l’aide de plusieurs personnes si nécessaire.
La réalité augmentée permet aux techniciens qualifiés d’être plus accessibles
Il est difficile de trouver des techniciens qualifiés - les faire venir sur place pour évaluer un problème n’en vaut peut-être pas la peine alors que leurs précieuses compétences peuvent être utilisées plus efficacement. Ce défi peut être relevé avec l’aide de la réalité augmentée.
La réalité augmentée permet aux techniciens qualifiés et aux techniciens de terrain de résoudre davantage de problèmes tout en réduisant les déplacements. Les techniciens de terrain peuvent se rendre sur place, diagnostiquer un problème ou même résoudre des problèmes simples sans avoir besoin d’aide. Si un technicien plus qualifié est nécessaire, il peut être appelé et fournir de l’aide pour résoudre le problème par le biais de la réalité augmentée. Cela permet de minimiser le nombre de déplacements et de problèmes à la charge d’un technicien plus qualifié, qui peut ainsi consacrer son temps là où son expertise est la plus utile.
Consolidez vos outils et renforcez votre productivité avec Splashtop Enterprise
Vous souhaitez consolider votre support technique ? Splashtop Enterprise facilite la gestion des périphériques à distance pour les techniciens et les utilisateurs finaux. Avec des moyens de communication faciles pour se connecter aux utilisateurs finaux et des outils pour organiser les sessions, Splashtop permet de rationaliser les services communs de support informatique et de minimiser le nombre de logiciels nécessaires.
Essayez gratuitement Splashtop Enterprise et découvrez comment vous pouvez consolider votre workflow d’assistance informatique.
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