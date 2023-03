Fini le travail hybride, vive le travail flexible !

À la maison, au café ou au bureau... l’endroit où nous travaillons n’a jamais eu aussi peu d’importance. C’est le sentiment exprimé à la fois par les travailleurs du savoir et par les équipes dirigeantes. Autrefois, les employés devaient faire un choix : privilégier l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle en travaillant à distance ou progresser dans leur carrière en travaillant au bureau. Ce dilemme ne se pose plus. Aujourd’hui, 72 % des collaborateurs travaillant à distance déclarent que le télétravail n’a pas affecté leur capacité à progresser dans leur carrière, selon une enquête menée en janvier 2022 par Pew Research auprès des adultes actifs aux États-Unis.

Entrevoyant de grandes possibilités de réduire les coûts opérationnels et d’obtenir une plus grande productivité de leurs employés, les équipes dirigeantes ont également élaboré des plans qui éliminent presque totalement l’ancien modèle de travail hybride. La société REI, qui a récemment construit son siège social, tente déjà de le vendre.

De son côté, Zillow a opté pour un modèle permettant à ses employés de travailler de partout. Les modalités hybrides consistant à combiner télétravail et travail sur site ne sont pas la bonne approche selon Meghan Reibstein, vice-présidente de la gestion des projets et du travail flexible chez Zillow, qui s’est exprimée dans une interview accordée à Inc. Magazine. Zillow applique désormais une politique de travail flexible qui permet aux employés de venir au bureau ou de télétravailler selon leurs préférences, de déménager s’ils le souhaitent et de rechercher la formule qui leur permet de concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie privée. Selon Mme Reibstein, cette politique a entraîné une augmentation considérable des candidatures reçues.

Conclusion : le travail, c'est le travail, quel que soit l'endroit où l'on travaille.

Le travail hybride c'est du passé, le travail flexible c'est l'avenir

Au cours de l'année écoulée, nombre de nos clients nous ont dit que l'expression « travail hybride » était dépassée. Ils le considéraient comme une phase temporaire combinant télétravail et travail au bureau pendant la pandémie. Cependant, ils pensent que l'avenir du travail réside dans le travail distribué ou flexible.

Ce changement radical n’est pas seulement une approche différente du travail à distance. Il s’agit d’une refonte fondamentale de notre manière de gérer nos activités, de travailler et d’apprendre. Ce mouvement mondial, qui touche tous les secteurs, s’inscrit dans le cadre de changements et d’innovations plus vastes concernant l’avenir du travail. À vrai dire, les clients de Splashtop nous ont dit eux-mêmes qu’ils n’aimaient pas le mot « hybride ». Ils ont toujours considéré le travail hybride comme une phase temporaire. Ils pensent que le travail doit désormais être flexible. Ils préfèrent aussi laisser tomber ce type de jargon : le travail, c’est le travail.

Splashtop constate que le changement se produit également dans le secteur de l’éducation, dans des établissements allant du secondaire au niveau universitaire. Selon la publication de Splashtop L’état de l’éducation, 92 % des étudiants s’attendent à avoir accès aux ordinateurs de leur campus 24 h/24 et 7 j/7 pour poursuivre leur apprentissage. En outre, 90 % estiment que chaque étudiant devrait avoir la possibilité d’apprendre depuis chez lui, indépendamment de sa bande passante ou du type d’ordinateur qu’il possède.

Le cabinet de recrutement Robert Half a même proposé que les entreprises se dotent d’un directeur du télétravail, une personne responsable de gérer la totalité de l’expérience de travail à distance ou flexible des employés.

Les défis à relever pour faire du travail flexible la norme

Il y a encore du travail à faire pour mettre en place des environnements de travail et d’apprentissage totalement flexibles. Les établissements d’enseignement doivent prendre conscience que 63 % des étudiants n’ont pas accès à un ordinateur chez eux. Au lieu de cela, ils ont recours à des Chromebook, des iPad ou d’autres tablettes. Il leur faut des outils qui leur permettent de travailler depuis n’importe quel appareil. Et si des problèmes surviennent, il faut pouvoir leur offrir une assistance informatique complète sur ces appareils.

Le défi de l’approche AVEC, qui consiste pour un utilisateur à se servir de son propre appareil, se pose également pour les entreprises. Par ailleurs, instaurer le travail flexible dans les entreprises comporte plusieurs autres défis. Tout d’abord, l’enquête de Pew Research a montré que 60 % des télétravailleurs se sentent moins proches de leurs collègues. Cette statistique devrait servir d’avertissement, compte tenu du phénomène de grande démission qui a commencé en 2021 et se poursuit encore aujourd’hui.

Le rapport annuel de Microsoft sur l’indice des tendances du travail pour l’année 2021, basé sur une enquête menée auprès de plus de 30 000 travailleurs dans le monde, a montré que 41 % d’entre eux envisageaient de démissionner ou de changer de profession. Ce pourcentage est certainement encore plus élevé chez les télétravailleurs qui se sentent déconnectés de leurs collègues. BBC Worklife a souligné ce problème dans un récent article intitulé Pourquoi les travailleurs pourraient finir par rejeter le travail hybride. « Dans l’immédiat, les experts recommandent aux employeurs de rester à l’écoute des travailleurs pour savoir ce qu’ils pensent du travail hybride », indique l’article.

Ces problèmes doivent être résolus rapidement et c'est là que les outils d'accès à distance entrent en jeu. Les entreprises revoient leur approche du télétravail et cherchent à moderniser leurs technologies pour qu'il soit plus simple et plus sûr. Elles adoptent de nouvelles technologies, comme la réalité augmentée (RA), pour le rendre plus efficace, plus utile et plus innovant. Ce faisant, elles veulent rendre le travail et l'apprentissage plus accessibles et équitables.

Lorsqu'ils devront choisir un emploi, une formation, des réunions, des collaborations et des innovations, les employés et les étudiants privilégieront l'accès à distance.

Comment l'accès à distance facilite-t-il le travail flexible ?

Les outils de bureau à distance permettent à vos utilisateurs d’avoir accès aux ressources informatiques de leur établissement ou de leur bureau, quel que soit l’endroit où ils travaillent. De nombreux télétravailleurs ne sont pas en mesure d’accéder à toutes les applications logicielles et à tous les fichiers dont ils ont besoin pour effectuer leur travail à distance, selon une étude de O2 Business sur les facteurs de productivité et de croissance. Cela est généralement dû au fait que leurs appareils personnels ne peuvent pas exécuter les mêmes applications que les ordinateurs qu’ils utilisent au bureau (logiciels de montage vidéo, programmes de CAO, outils de conception graphique, etc.).

Avec Splashtop, vous pouvez permettre à vos utilisateurs d’accéder à distance de manière sécurisée aux ordinateurs de leur établissement ou de leur bureau depuis n’importe où, en utilisant n’importe quel périphérique, y compris leurs appareils personnels. Splashtop offre une expérience si rapide, si simple et si sécurisée qu’ils ont l’impression de se trouver devant leur poste de travail. Voici quelques caractéristiques de performance essentielles :

Streaming 4k avec des taux de trame allant jusqu'à 60 FPS

Streaming iMac Pro Retina 5K à faible latence

Paramètres configurables pour des performances optimales

Moteur de codage/décodage optimisé exploitant les dernières accélérations d’AMD et de NVIDIA

Les entreprises qui ont adopté une stratégie BYOD (« apportez votre propre appareil ») souhaitent adopter une approche consistant à utiliser une seule et même plateforme. Cela permet aux utilisateurs de passer sans difficulté d'un appareil mobile à un appareil de bureau ou à un ordinateur portable. Une solution d'accès à distance moderne comme Splashtop offre également un support à distance complet pour le BYOD. Cela signifie que les services d'assistance peuvent aider les utilisateurs qui rencontrent des problèmes techniques à la fois sur les appareils fournis par leur établissement ou leur entreprise et sur leurs appareils personnels, quel que soit leur système d'exploitation (y compris Linux).

Conclusion

Les entreprises qui ont conscience des avantages du travail flexible et du télétravail seront probablement plus performantes que leurs homologues en 2022. L'avenir du travail et de l'éducation dépend de l'implication des employés et des étudiants. En bref, il est important non seulement de profiter des avantages évidents du télétravail, mais aussi de redoubler d'efforts pour que la flexibilité soit au cœur des expériences de travail et d'apprentissage.

