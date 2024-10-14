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IT administrator employing Splashtop's unattended remote access in the datacenter

Accès à distance sans surveillance avec Splashtop

Accédez à distance aux appareils sans la présence d'un utilisateur final

IT manager leveraging Splashtop's unattended remote access while away from the desk

Accédez à distance et prenez le contrôle d’un ordinateur ou d’un appareil à tout moment, même si l’utilisateur est absent.

Avec Splashtop, vous bénéficiez d’un accès à distance rapide et sécurisé aux ordinateurs Windows, Mac et Linux depuis n’importe quel appareil Windows, Mac, iOS ou Android. Une fois connecté, vous contrôlez l’appareil sans surveillance en temps réel.

Travaillez à distance et économisez du temps et de l’argent sur vos déplacements en vous connectant à un appareil sans surveillance au lieu de vous rendre sur place ou de l’emporter avec vous.


Accès à distance sans surveillance avec Splashtop
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Comment déployer le streamer Splashtop pour un accès sans surveillance →

Comment mettre en place des services SOS pour les ordinateurs sans surveillance →

Accès sans surveillance à Android →