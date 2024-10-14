Accès à distance sans surveillance avec Splashtop
Accédez à distance aux appareils sans la présence d'un utilisateur final
Accédez à distance et prenez le contrôle d’un ordinateur ou d’un appareil à tout moment, même si l’utilisateur est absent.
Avec Splashtop, vous bénéficiez d’un accès à distance rapide et sécurisé aux ordinateurs Windows, Mac et Linux depuis n’importe quel appareil Windows, Mac, iOS ou Android. Une fois connecté, vous contrôlez l’appareil sans surveillance en temps réel.
Travaillez à distance et économisez du temps et de l’argent sur vos déplacements en vous connectant à un appareil sans surveillance au lieu de vous rendre sur place ou de l’emporter avec vous.
Disponible avecVoir les produits
Pour les personnes et les équipes
Splashtop Remote Access
Accès à distance sécurisé et performant permettant de travailler en tout lieu
Pour les services IT et d'assistance technique
Splashtop Remote Support
Solution de support à distance avec ou sans surveillance
Pour un accès à distance et une téléassistance de niveau entreprise avec SSO (authentification unique) et une facilité de gestion avancée.
Splashtop Enterprise
Accès et assistance à distance pour répondre à vos besoins métier et de sécurité avancés
Pour les besoins particuliers en matière de conformité
Splashtop On-Prem
Accès et assistance à distance auto-hébergés pour répondre à vos exigences en matière de sécurité et de conformité