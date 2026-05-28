Red Hat Linux Remote Desktop - Accès à distance RHEL

Accéder à distance aux ordinateurs RHEL. Bureau à distance pour les ordinateurs Linux fonctionnant sous RHEL 7.3-8.1. Accès à partir de n'importe quel ordinateur, tablette ou appareil mobile. Essayez-le gratuitement dès aujourd'hui !
Dans les environnements de travail de plus en plus mobile et distribué d’aujourd’hui, il est essentiel de disposer d’un accès à distance fiable à vos systèmes Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Que vous travailliez à domicile, que vous soyez en déplacement ou que vous gériez des systèmes à distance, le fait de pouvoir accéder à vos machines RHEL et de les contrôler depuis n’importe quel endroit vous permet de rester productif et réactif.
Splashtop offre une solution puissante pour l’accès bureau à distance aux systèmes RHEL, facilitant plus que jamais la gestion de votre environnement Linux à partir de n’importe quel appareil. Avec Splashtop, vous pouvez vous connecter en toute sécurité à vos ordinateurs Linux Red Hat à partir d’appareils Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.
Accès à distance Splashtop prend en charge le bureau à distance vers Red Hat Linux. Vous pouvez vous connecter à distance à votre ordinateur depuis n'importe quel autre appareil et avoir l'impression d'être assis juste en face de votre machine Red Hat.
Dans cet article, nous allons vous expliquer comment mettre en place Splashtop pour l’accès à distance à vos machines RHEL, souligner les fonctionnalités clés qui en font un choix de premier ordre pour les solutions de bureau à distance, et expliquer comment vous pouvez commencer votre essai gratuit dès aujourd’hui. Découvrez comment Splashtop peut rationaliser vos besoins en matière d’accès à distance et améliorer votre productivité grâce à une connectivité parfaite avec vos systèmes Red Hat Linux.
Comment configurer gratuitement le bureau à distance RHEL:
Commencez votre essai gratuit de Splashtop Remote Access (aucune carte bancaire ni engagement requis).
Installez le Linux Streamer sur les ordinateurs Red Hat Enterprise Linux sur lesquels vous souhaitez effectuer une connexion à distance.
Installez l'application Splashtop Business sur l'appareil ou les appareils que vous souhaitez éloigner. Vous pouvez installer l'application sur n'importe quel appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.
Vous êtes prêt! Ouvrez l’application Splashtop Business et cliquez sur votre ordinateur distant pour initier la connexion du bureau à distance à votre ordinateur RHEL.
Une fois connecté, vous pouvez contrôler votre ordinateur à distance et le faire fonctionner comme si vous étiez juste devant. Quel que soit l'appareil sur lequel vous êtes, tant que vous avez accès à Internet, vous pouvez accéder à distance à vos ordinateurs RHEL. Vous pouvez ouvrir n'importe quel fichier et interagir avec n'importe quel programme sur l'ordinateur distant.
Le bureau à distance Splashtop Linux prend actuellement en charge RHEL 7.3-8.1 ainsi que d’autres plates-formes Linux telles que CentOS 7 et 8, Ubuntu Desktop 16.04, 18.04 et 20.04, Fedora 29-31 et Raspberry Pi 2 ou plus récent.
La solution idéale pour gérer Red Hat Enterprise Linux à distance : Splashtop
Splashtop se distingue comme une solution de premier plan pour gérer RHEL à distance grâce à sa combinaison unique de fonctionnalités et d'avantages conçus pour améliorer votre expérience de gestion à distance. Voici pourquoi Splashtop est une plateforme de bureau à distance idéale pour RHEL :
Connectivité parfaite : Splashtop offre une expérience de bureau à distance fluide et réactive, vous permettant d’accéder à vos systèmes RHEL depuis n’importe quel appareil - qu’il s’agisse de Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. Cette flexibilité vous permet de gérer votre environnement Linux depuis pratiquement n’importe où.
Haute performance : avec Splashtop, vous pouvez vous attendre à des graphismes de haute qualité et à une latence minimale pendant les sessions à distance. Ces performances garantissent que les tâches telles que la maintenance du système, la gestion des applications et le dépannage sont effectuées efficacement, comme si vous travailliez directement sur la machine RHEL.
Sécurité robuste : la sécurité est une priorité absolue avec Splashtop. Il inclut des fonctionnalités avancées telles que le chiffrement de bout en bout, l’authentification sécurisée et l’authentification multifactorielle, qui protègent vos connexions distantes et vos données sensibles contre tout accès non autorisé.
Facilité d’installation et d’utilisation : la mise en place d’un accès à distance à RHEL avec Splashtop est simple et conviviale. Le processus d’installation est rapide et l’interface intuitive de Splashtop Streamer pour Linux et de l’application Splashtop Business vous permet d’être opérationnel avec peu d’effort.
Prise en charge de plusieurs distributions Linux : tout en se concentrant sur RHEL, Splashtop prend également en charge les autres distributions Linux telles que CentOS et Ubuntu. Cette compatibilité étendue en fait une solution polyvalente pour gérer à distance différents systèmes Linux.
Solution économique : Splashtop offre une approche économique de l’accès à distance avec des prix compétitifs et une option d’essai gratuite, vous permettant d’évaluer ses fonctionnalités et ses avantages avant de vous engager.
Assistance dédiée : Splashtop fournit un support client fiable pour vous aider à résoudre tous les problèmes ou questions que vous pourriez rencontrer lors de la configuration ou de l’utilisation, garantissant ainsi une expérience de gestion à distance fluide.
En choisissant Splashtop pour gérer vos systèmes Red Hat Enterprise Linux, vous bénéficiez d'une solution d'accès à distance puissante, sécurisée et efficace qui répond aux exigences des environnements de travail modernes et de la gestion informatique.
Démarrez avec Splashtop : bureau à distance rapide et sécurisé pour Red Hat Linux
Les ordinateurs Red Hat n'ont jamais été aussi accessibles. Les connexions des ordinateurs de bureau à distance Splashtop sont fiables, rapides et sûres. Essayez-le gratuitement dès maintenant.
L’accès à distance pour Linux est également disponible dans Splashtop Remote Support (pour les MSP).