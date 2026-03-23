Comment accéder à distance à des ordinateurs Linux avec Splashtop

Accédez rapidement et facilement à vos ordinateurs Linux distants à tout moment depuis n'importe quel appareil Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook. Apprenez comment configurer et démarrer avec Splashtop.
En plus de Windows et Mac, vous pouvez désormais contrôler à distance vos ordinateurs Ubuntu Linux depuis n'importe quel appareil avec Splashtop solutions de bureau à distance pour Linux! Aucun utilisateur final n'est nécessaire sur l'ordinateur Linux distant. Il suffit d'installer Splashtop sur les ordinateurs Linux auxquels vous avez besoin d'accéder, puis de profiter d'un Accès à distance illimité à tout moment vers ces machines.
Avec Splashtop, les professionnels peuvent travailler à distance tout en ayant l'impression d'être assis juste devant leur système Linux, même s'ils accèdent à distance depuis une tablette ou un appareil mobile. Les services informatiques et les fournisseurs de services mobiles peuvent se connecter à distance et contrôler les ordinateurs Linux de leurs clients pour leur fournir une assistance, même en l'absence de l'utilisateur.
Découvrez comment mettre en place un accès à distance à Linux avec Splashtop, et quelles solutions Splashtop vous permettent de le faire.
Qu’est-ce qu’un bureau à distance Linux ?
Un bureau à distance Linux désigne la possibilité d’accéder à un ordinateur fonctionnant sous Linux et de le contrôler à partir d’un lieu distant à l’aide d’un autre appareil. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’interagir avec leurs systèmes Linux comme s’ils étaient physiquement présents sur l’ordinateur, ce qui offre souplesse et commodité pour diverses tâches.
Pourquoi avez-vous besoin d’un logiciel d’accès à distance pour Linux ?
Un logiciel d’accès à distance pour Linux offre plusieurs avantages clés :
Flexibilité accrue : connectez-vous à vos systèmes Linux depuis n’importe où, ce qui permet le travail et l’accès à distance, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez.
Support informatique efficace : gérez et dépannez les systèmes Linux à distance, ce qui réduit les temps d’arrêt et améliore les temps de réponse.
Flux de travail rationalisé : accédez à vos postes de travail et applications Linux et contrôlez-les comme si vous étiez physiquement présent, ce qui stimule la productivité.
Économies de coûts : réduisez les dépenses liées aux locaux et aux déplacements en tirant parti des capacités d’accès à distance.
Sécurité accrue : bénéficiez de connexions sécurisées et d’un chiffrement avancé, afin de protéger vos données et vos systèmes contre tout accès non autorisé.
Cas d’utilisation polyvalents : répondez à divers besoins, du télétravail et du support client aux projets de développement, avec une solution flexible d’accès à distance.
Les logiciels d’accès à distance pour Linux améliorent la productivité, la gestion informatique et la sécurité, ce qui en fait un outil précieux pour les flux de travail modernes.
Comment mettre en place un accès à distance à Linux
Splashtop permet de configurer facilement l'accès à distance à vos ordinateurs Linux :
Commencez avec la solution Splashtop de votre choix (voir tous les produits) et créez votre compte Splashtop.
Déploie le Splashtop Streamer sur les ordinateurs Linux auxquels tu veux accéder*. Après avoir installé le streamer, assure-toi de le lancer (après, le streamer se lancera automatiquement dès que l'ordinateur sera allumé).
Installez l'application Splashtop Business sur les ordinateurs, les tablettes et les smartphones que vous souhaitez utiliser pour accéder à votre bureau Linux.
Vous avez fini de vous installer ! Il suffit d'ouvrir l'application Splashtop Business et de sélectionner votre ordinateur Linux pour lancer la session à distance.
*Splashtop Streamer pour Linux prend officiellement en charge les Raspberry Pi 2 et les versions ultérieures, Fedora 29-31, Ubuntu Desktop 16.04, 18.04 et 20.04, CentOS 7 et 8 et Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1. Vous pouvez également l’essayer avec d’autres distributions Linux qui ne sont pas actuellement prises en charge.
L'accès à distance sans surveillance (c'est-à-dire sans que l'utilisateur final n'ait besoin de se connecter à l'ordinateur distant) est rendu possible grâce au client de bureau à distance de Splashtop, le Splashtop Streamer. Une fois installé sur vos machines distantes, vous pourrez accéder à cet ordinateur depuis n'importe quel autre appareil grâce à l'application Splashtop Business (disponible pour Windows, Mac, iOS et Android).
Lorsque vous déployez le Splashtop Streamer via votre compte Splashtop, ce streamer est lié à votre compte. Ensuite, lorsque vous vous connectez à votre compte dans l'application Splashtop Business App sur un autre appareil, vous verrez la liste des ordinateurs sur lesquels votre streamer est installé et auxquels vous avez accès.
Il est ainsi facile de lancer rapidement une connexion de bureau à distance. Il n'est pas nécessaire de mémoriser et de saisir l'adresse IP de l'ordinateur distant.
Voici un aperçu de l'aspect de l'accès à distance à Linux lorsque l'on se connecte à partir de différents systèmes d'exploitation et appareils. Consultez également la liste des solutions Splashtop qui permettent l'accès à distance à Linux au bas de cet article.
Accès à distance de Windows à Linux
Après avoir déployé le Streamer de Splashtop, assurez-vous de télécharger la version Windows de l'application Splashtop Business sur votre ordinateur.
Après avoir sélectionné votre ordinateur Linux, une fenêtre s'ouvrira et affichera l'écran de l'ordinateur Linux distant en temps réel. À partir de là, vous pouvez utiliser la souris et le clavier de votre machine locale pour contrôler l'ordinateur Linux. Ouvrez tous les fichiers et utilisez toutes les applications que vous souhaitez.
Remplacement d'un ordinateur Windows par un ordinateur Linux
L'ordinateur Linux à distance
Accès distant Mac à Linux
Assurez-vous que la version Mac de l'application Splashtop Business est installée sur votre ordinateur local, et que le Splashtop Streamer est installé sur votre ordinateur Linux distant.
De là, il suffit d'ouvrir l'application Splashtop Business App et de sélectionner votre ordinateur Linux pour un accès à distance instantané.
Accès à distance iOS à Linux
Semblable à l'accès à partir de Windows ou de Mac, mais vous devez plutôt utiliser la version iOS de l'application Splashtop Business sur votre appareil Apple. Vous pourrez alors accéder à distance à Linux depuis votre iPad et votre iPhone.
Accès à distance Android à Linux
L'application Splashtop Business de pour les appareils Android fonctionnera de la même manière que l'application fonctionne sur les autres appareils indiqués ci-dessus. Après l'installation, ouvre l'application sur ton appareil Android, sélectionne ton ordinateur Linux distant, puis profite d'un accès et d'un contrôle à distance rapides de ton ordinateur.
Accès à distance à Chromebook pour Linux
Il n'existe pas d'application pour les appareils Chromebook. Toutefois, grâce à l'extension Splashtop Business Chrome, vous pourrez vous connecter à votre compte Splashtop, consulter votre liste d'ordinateurs distants et sélectionner celui sur lequel vous souhaitez vous connecter à distance.
L'extension Splashtop Business Chrome vous permet de contrôler facilement vos ordinateurs Linux à distance depuis un appareil Chromebook.
5 fonctionnalités clés du bureau à distance Splashtop pour Linux
Splashtop propose plusieurs fonctionnalités puissantes pour l'accès bureau à distance sur Linux :
Accès haute performance : profitez d’un accès à distance rapide et réactif avec des graphismes de haute qualité et une faible latence, ce qui rend le télétravail aussi fluide que l’utilisation en personne de la machine Linux.
Compatibilité multiplateforme : connectez-vous à des ordinateurs Linux à partir de divers appareils, notamment Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook, ce qui garantit une flexibilité dans la façon dont vous accédez à vos systèmes.
Aucun utilisateur final requis : accédez aux systèmes Linux sans avoir besoin de la présence de l’utilisateur final, ce qui est idéal pour le télétravail et le support informatique.
Sécurité robuste : bénéficiez de fonctionnalités telles que le chiffrement de bout en bout, l’authentification sécurisée et l’authentification à deux facteurs pour protéger vos données et vos connexions.
Configuration facile : mettez rapidement en place un accès à distance grâce à des processus d’installation simples pour Splashtop Streamer sur Linux et l’application Splashtop Business sur les autres appareils.
La solution de bureau à distance de Splashtop pour Linux allie performances, sécurité et facilité d’utilisation pour offrir un accès à distance efficace.
Lancez-vous avec Splashtop : la meilleure solution de bureau à distance pour Linux
Splashtop propose le logiciel de bureau à distance le plus avantageux pour les professionnels, les équipes informatiques, les MSP et les techniciens de service d’assistance. Commencez dès aujourd'hui avec un essai gratuit !