Comment accéder à distance à des ordinateurs Linux avec Splashtop

Accédez rapidement et facilement à vos ordinateurs Linux distants à tout moment depuis n'importe quel appareil Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook. Apprenez comment configurer et démarrer avec Splashtop.

En plus de Windows et Mac, vous pouvez désormais contrôler à distance vos ordinateurs Linux depuis n'importe quel appareil grâce à Splashtop ! Aucun utilisateur final n'est nécessaire sur l'ordinateur Linux distant. Il vous suffit d'installer Splashtop sur les ordinateurs Linux auxquels vous devez accéder et de bénéficier ensuite d'un accès à distance illimité et permanent à ces machines.

Avec Splashtop, les professionnels peuvent travailler à distance tout en ayant l'impression d'être assis juste devant leur système Linux, même s'ils accèdent à distance depuis une tablette ou un appareil mobile. Les services informatiques et les fournisseurs de services mobiles peuvent se connecter à distance et contrôler les ordinateurs Linux de leurs clients pour leur fournir une assistance, même en l'absence de l'utilisateur.

Découvrez comment mettre en place un accès à distance à Linux avec Splashtop, et quelles solutions Splashtop vous permettent de le faire.

Comment mettre en place un accès à distance à Linux

Splashtop permet de configurer facilement l'accès à distance à vos ordinateurs Linux :

Commencez par la solution Splashtop de votre choix (voir liste ci-dessous) et créez votre compte Splashtop. Déploie le Splashtop Streamer sur les ordinateurs Linux auxquels tu veux accéder*. Après avoir installé le streamer, assure-toi de le lancer ( après, le streamer se lancera automatiquement dès que l'ordinateur sera allumé ). Installez l'application Splashtop Business sur les ordinateurs, les tablettes et les smartphones que vous souhaitez utiliser pour accéder à votre bureau Linux. Vous avez fini de vous installer ! Il suffit d'ouvrir l'application Splashtop Business et de sélectionner votre ordinateur Linux pour lancer la session à distance.

*Le Splashtop Linux Streamer prend officiellement en charge Raspberry Pi 2 ou plus récent, Fedora 29-31, Ubuntu Desktop 16.04, 18.04 et 20.04, CentOS 7 et 8, et Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1. Tu peux aussi l'essayer avec d'autres distributions Linux qui ne sont pas prises en charge actuellement.

L'accès à distance sans surveillance (c'est-à-dire sans que l'utilisateur final n'ait besoin de se connecter à l'ordinateur distant) est rendu possible grâce au client de bureau à distance de Splashtop, le Splashtop Streamer. Une fois installé sur vos machines distantes, vous pourrez accéder à cet ordinateur depuis n'importe quel autre appareil grâce à l'application Splashtop Business (disponible pour Windows, Mac, iOS et Android).

Lorsque vous déployez le Splashtop Streamer via votre compte Splashtop, ce streamer est lié à votre compte. Ensuite, lorsque vous vous connectez à votre compte dans l'application Splashtop Business App sur un autre appareil, vous verrez la liste des ordinateurs sur lesquels votre streamer est installé et auxquels vous avez accès.

Il est ainsi facile de lancer rapidement une connexion de bureau à distance. Il n'est pas nécessaire de mémoriser et de saisir l'adresse IP de l'ordinateur distant.

Voici un aperçu de l'aspect de l'accès à distance à Linux lorsque l'on se connecte à partir de différents systèmes d'exploitation et appareils. Consultez également la liste des solutions Splashtop qui permettent l'accès à distance à Linux au bas de cet article.

Accès à distance de Windows à Linux

Après avoir déployé le Streamer de Splashtop, assurez-vous de télécharger la version Windows de l'application Splashtop Business sur votre ordinateur.

Après avoir sélectionné votre ordinateur Linux, une fenêtre s'ouvrira et affichera l'écran de l'ordinateur Linux distant en temps réel. À partir de là, vous pouvez utiliser la souris et le clavier de votre machine locale pour contrôler l'ordinateur Linux. Ouvrez tous les fichiers et utilisez toutes les applications que vous souhaitez.

Remplacement d'un ordinateur Windows par un ordinateur Linux

L'ordinateur Linux à distance

Accès distant Mac à Linux

Assurez-vous que la version Mac de l'application Splashtop Business est installée sur votre ordinateur local, et que le Splashtop Streamer est installé sur votre ordinateur Linux distant.

De là, il suffit d'ouvrir l'application Splashtop Business App et de sélectionner votre ordinateur Linux pour un accès à distance instantané.

Accès à distance iOS à Linux

Semblable à l'accès à partir de Windows ou de Mac, mais vous devez plutôt utiliser la version iOS de l'application Splashtop Business sur votre appareil Apple. Vous pourrez alors accéder à distance à Linux depuis votre iPad et votre iPhone.

Accès à distance Android à Linux

L'application Splashtop Business de pour les appareils Android fonctionnera de la même manière que l'application fonctionne sur les autres appareils indiqués ci-dessus. Après l'installation, ouvre l'application sur ton appareil Android, sélectionne ton ordinateur Linux distant, puis profite d'un accès et d'un contrôle à distance rapides de ton ordinateur.

Accès à distance à Chromebook pour Linux

Il n'existe pas d'application pour les appareils Chromebook. Toutefois, grâce à l'extension Splashtop Business Chrome, vous pourrez vous connecter à votre compte Splashtop, consulter votre liste d'ordinateurs distants et sélectionner celui sur lequel vous souhaitez vous connecter à distance.

L'extension Splashtop Business Chrome vous permet de contrôler facilement vos ordinateurs Linux à distance depuis un appareil Chromebook.

Les meilleures solutions de bureau à distance sous Linux - Splashtop

Splashtop propose le meilleur logiciel de bureau à distance pour les professionnels des affaires, les équipes informatiques, les MSP et les professionnels des services d'assistance.

Les solutions ci-dessous offrent un accès sans surveillance aux ordinateurs Linux, Windows et Mac (et dans certains cas Android également). Choisissez la solution qui vous convient. Vous pouvez commencer un essai gratuit dès maintenant et commencer à accéder à distance à vos ordinateurs Linux !

Splashtop Business Access: pour les professionnels et les petites équipes qui souhaitent accéder à distance à leurs ordinateurs. EN SAVOIR PLUS | ESSAI GRATUIT

Splashtop Remote Support: pour les MSP et les équipes informatiques qui veulent un accès à distance sans surveillance aux ordinateurs de leurs utilisateurs pour fournir une assistance à distance. EN SAVOIR PLUS | ESSAI GRATUIT

Splashtop SOS: pour les équipes informatiques, d'assistance et de help desk qui ont besoin d'une solution d'assistance rapide pour fournir une assistance à distance à la demande aux appareils de leurs utilisateurs. EN SAVOIR PLUS | ESSAI GRATUIT

