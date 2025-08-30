Splashtop voit une demande croissante d'accès à distance aux laboratoires informatiques

Cette infographie présente des statistiques relatives à la demande croissante d'accès à distance aux laboratoires informatiques des campus via les solutions d'accès à distance aux ordinateurs Splashtop. Cliquez sur le graphique pour plus d'informations sur Splashtop pour les laboratoires à distance.
Lire le communiqué de presse sur la demande accrue pour le logiciel d'accès à distance de Splashtop pour les labos informatiques
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