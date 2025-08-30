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Splashtop voit une demande croissante d'accès à distance aux laboratoires informatiques

Splashtop Team
Temps de lecture : 1 min
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Cette infographie présente des statistiques relatives à la demande croissante d'accès à distance aux laboratoires informatiques des campus via les solutions d'accès à distance aux ordinateurs Splashtop. Cliquez sur le graphique pour plus d'informations sur Splashtop pour les laboratoires à distance.

An infographic from Splashtop highlights the rising demand for remote access to on-campus computer labs, showing stats on K-12, higher education, remote sessions, and growth during the pandemic, with graphics and contact info.

Lire le communiqué de presse sur la demande accrue pour le logiciel d'accès à distance de Splashtop pour les labos informatiques

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