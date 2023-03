Les créatifs ont besoin de vitesse et Splashtop livre

Si vous étiez à l’écoute d’Adobe® Max 2021, vous avez probablement vu que Splashtop a une fois de plus amélioré les performances du travail à distance pour les créatifs de tous les secteurs, en particulier les jeux, les médias et le divertissement et l’éducation. Dans le communiqué de presse de Splashtop, nous avons expliqué que les travailleurs créatifs tels que les développeurs de jeux, les monteurs vidéo, les concepteurs 3D et les animateurs peuvent désormais profiter de vitesses allant jusqu’à 60 images par seconde lorsqu’ils utilisent les solutions d’accès à distance de Splashtop .

C’est 60 images par seconde. C’est le genre de performance sur laquelle les créatifs et les étudiants s’épanouissent lorsqu’ils travaillent à distance. Considérez ceci, Splashtop a déjà été classé au sommet de l’industrie de l’accès à distance par performance par Windows Report dans leur article d’avril 2021, 5 meilleures solutions de bureau à distance avec des fréquences d’images élevées - et cela était basé sur notre capacité héritée de 40 ips. Avec l’annonce d’aujourd’hui, nous dépassons ce niveau de performance (et la concurrence) avec une amélioration de vitesse de 50 %, jusqu’à 60 ips.

Les utilisateurs d’Adobe Creative Cloud ont besoin de solutions distantes fiables pour travailler de manière productive et se trouver

Vos experts créatifs sont passés au travail à domicile chaque fois que possible. C’est un changement inévitable dans toutes les industries. En fait, Sue Skidmore, responsable des relations avec les partenaires pour la vidéo chez Adobe, l’a expliqué de cette façon :

« Le monde du travail a radicalement changé au cours des 18 derniers mois, le besoin de solutions à distance pour les utilisateurs d’applications Adobe Creative Cloud® a également augmenté. Désormais, les créatifs peuvent repousser les limites de la créativité et de la collaboration en effectuant des tâches telles que le montage vidéo et la synchronisation audio-vidéo, tout en accédant à distance au stockage partagé et aux autres matériels dont ils ont besoin. Avec Splashtop, les utilisateurs d’Adobe peuvent utiliser en toute sécurité leurs ordinateurs personnels, leurs appareils Android, iOS et Chromebook pour travailler de manière productive, où qu’ils se trouvent.

Les clients d’Adobe travaillent souvent avec des pétaoctets de séquences qui nécessitent une synchronisation A/V forte et la possibilité de travailler rapidement. Splashtop excelle dans ce domaine, même lorsqu’il passe d’un Mac à un autre Mac à six mille kilomètres de distance. Karl Soule d’Adobe Video explique la valeur de Splashtop de cette façon: « Lorsque les monteurs vidéo frappent 3 ou 4 touches par seconde avec les coupes rapides que font les départements promotionnels, il est crucial d’avoir quelque chose de réactif qui maintient la synchronisation A / V en ligne. C’est l’un des domaines où j’ai constaté que Splashtop excelle. » En savoir plus sur les raisons pour lesquelles les clients de S&E d’Adobe tirent parti de Splashtop dans Adobe est accro à Splashtop.

Splashtop permet un travail à distance sans stress et de haute qualité pour les entreprises de médias et de divertissement

En fin de compte, les entreprises de M & E travaillent désormais à distance avec la même qualité et la même performance élevées qu’elles apprécient au bureau. Parmi eux se trouve khara, Inc., la société de planification et de production vidéo fondée par Hideaki Anno. Ils ont produit la série 'Evangelion' et 'Dragon Dentist' entre autres travaux.

Dans une étude de cas récente, M. Shinnosuke Suzuki, cadre supérieur du département des systèmes d’information de khara, Inc.. a partagé l’expérience de Khara en utilisant Splashtop pour la production et la planification vidéo à distance. Il a raconté que les créatifs de khara trouvaient le transfert d’écran à grande vitesse pendant les sessions à distance très attrayant. Suzuki a ajouté: « La haute performance de Splashtop nous permet de travailler sans stress. C’est comme si nous étions assis devant l’ordinateur au bureau. »

L’accès à distance haute performance de Splashtop est extrêmement simple à déployer

Splashtop s’installe en quelques minutes ou heures et dispose d’une interface très conviviale. Comme Andres Reyes, CTO chez Boxel Studio, a déclaré : « Nous avons toujours eu l’impression que vous aviez une expérience utilisateur très robuste dès le début... C’est juste une expérience heureuse et sans tracas. C’était si rapide et facile de déployer Splashtop, juste magique! Tout est facile – vous avez besoin d’ajouter plus d’utilisateurs? Cliquez, cliquez, super simple! » Reyes a ajouté :

« Avec les autres solutions que nous avons essayées, les utilisateurs disaient que c’était trop encombré, trop lent, que ce n’était pas ce que je voulais, etc. Nous avons déployé Splashtop et immédiatement nous recevons des courriels de nos artistes – Wow, c’est génial, maintenant je peux vraiment travailler, je peux vraiment faire mon travail. Donc, vous commencez à obtenir cette satisfaction de l’utilisateur. »

Les fonctionnalités améliorées offrent aux créatifs un accès à distance immédiat, facile à utiliser et haut débit qui comprend :

Fréquences d’images jusqu’à 60 FPS.

Latence minimale : minimise automatiquement la latence et la variabilité de la latence

Indicateurs de performance : État des performances en temps réel, y compris la fréquence d’images par seconde (FPS) et les bits par seconde (BPS).

En fin de compte, vos créatifs ont besoin d’outils de performance à distance accrus qui leur permettent de collaborer, d’avoir une synchronisation A/V forte, de travailler rapidement – sans frustrations. C’est pourquoi nous avons beaucoup investi dans l’augmentation de la puissance de performance et de la facilité d’utilisation de nos solutions d’accès à distance. Et pourquoi nous continuerons à le faire pour nos clients.

En savoir plus sur Splashtop Remote Access for Media and Entertainment.