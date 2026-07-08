Vidéo : Améliorer l'enseignement à distance grâce à l'accès à distance Splashtop pour les étudiants, le corps enseignant et l'informatique

L'accès aux ressources informatiques des universités est crucial pour la réussite de l'apprentissage à distance. Les étudiants doivent pouvoir accéder aux ordinateurs des labos informatiques, et les professeurs doivent pouvoir accéder à leur poste de travail depuis leur domicile. Splashtop rend tout cela possible.
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Splashtop est la solution d'accès à distance simple, performante et rentable que de nombreux établissements scolaires dans le monde utilisent pour s'adapter à l'apprentissage virtuel. Splashtop est bénéficiai pour les étudiants, professeurs et administrateurs informatiques.
Accès à distance aux ordinateurs des labos informatiques scolaires
Splashtop permet aux étudiants d'utiliser n'importe lequel de leurs appareils personnels pour accéder et contrôler à distance des ordinateurs de laboratoire haut de gamme. Cela signifie qu'ils peuvent toujours utiliser des applications gourmandes en processeur, telles que celles nécessaires au codage, au montage vidéo et à la construction de modèles 3D, sans être physiquement dans le laboratoire.
En fournissant un accès à de puissants ordinateurs du campus depuis n’importe où, l'accès à distance pour l'éducation contribue à créer une expérience d’apprentissage plus cohérente.
Accès distant aux ordinateurs académiques pour le personnel académique
Splashtop permet aux professeurs de se connecter à distance aux ordinateurs sur le campus à partir de n'importe quel ordinateur personnel ou appareil mobile pour préparer et enseigner des cours partout dans le monde.
Administrateurs IT
FACILITEZ LA Gestion ET LA Télé-assistance DE VOS UITLISATEURS
Pour les administrateurs informatiques, Splashtop facilite les choses grâce à un accès à distance configuré et géré via une console d’administration centralisée. De plus, avec Splashtop Remote Support, si un utilisateur a besoin d’une assistance informatique pendant une session, les administrateurs peuvent rapidement se connecter à distance et résoudre le problème en temps réel.
La maintenance est également rapide et facile, car les administrateurs peuvent se rendre à distance sur les ordinateurs du campus et faire leur travail sans la présence d'un utilisateur final. Mieux encore, le déploiement et l'utilisation de Splashtop se fait sans effort!
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