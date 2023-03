Les laboratoires informatiques des écoles rendus inaccessibles à cause de la COVID-19 génèrent une demande accrue de logiciels d'accès à distance aux laboratoires Splashtop

Splashtop augmente sa clientèle du secteur de l’éducation de 700% au cours de l’été

SAN JOSE, Californie, 16 septembre 2020 - Alors quela pandémie de la COVID-19 continue de restreindre l'accès physique aux laboratoires informatiques des universités, des collèges et des écoles maternelles et primaires, les chiffres de vente de Splashtop indiquent que de plus en plus d'écoles se tournent vers les logiciels d'accès à distance comme moyen alternatif d'utiliser les ressources des laboratoires informatiques.

Au cours des trois mois allant de juin à août, Splashtop a connu une augmentation de 700% du nombre de clients du secteur de l’éducation – ainsi que des revenus qui ont plus que triplé d’un mois à l’autre au cours de cette période – une croissance largement alimentée par le désir des établissements universitaires de permettre l’accès à distance au matériel et aux logiciels des laboratoires informatiques.

"Notre équipe fait des démonstrations avec des collèges et des districts de la maternelle à la terminale tous les jours", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Géographiquement, nos ventes dans le secteur de l'éducation ont tendance à provenir du Nord-Est des États-Unis et du Canada, et se sont étendues plus récemment aux régions du Midwest et de la côte ouest, alors que les écoles se préparent à la rentrée scolaire pour des scénarios d'apprentissage à distance ou hybrides".

Les écoles et collèges qui ont récemment adopté les produits et services Splashtop, ou qui ont ajouté des utilisateurs simultanés, vont des écoles primaires et secondaires et des collèges communautaires aux écoles d'art et aux universités de l'Ivy League dans 24 États des États-Unis ainsi qu'au Canada, au Guatemala, au Salvador, en Argentine, en Angleterre et en Écosse.

"De nombreuses écoles qui ont expérimenté notre logiciel d'accès à distance dans les premiers jours de la pandémie élargissent maintenant l'accès à un plus grand nombre d'étudiants et d'enseignants", a déclaré M. Lee. "En une seule semaine, 150 000 utilisateurs ont été ajoutés dans des écoles d'Amérique du Nord et d'Europe. Pour un nombre croissant d'écoles, Splashtop est devenu une bouée de sauvetage importante pour les étudiants et les enseignants qui dépendent des logiciels de laboratoire informatique".

Les ventes d'articles de promotion reflètent l'adaptation de l'éducation aux réalités de la pandémie

De plus en plus, des cours dispensés dans les collèges, les universités et les lycées, dans des disciplines allant de l'ingénierie, l'architecture et la conception 3D à la musique, la biologie et les beaux-arts, reposent sur du matériel et des logiciels de laboratoire informatique.

Les applications logicielles spécialisées des laboratoires informatiques, telles que Adobe Creative Suite, qui comprend Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver et After Effects ; Autodesk AutoCAD, Revit, 3ds Max, Fusion 360 et Maya ; Avid Media Composer et Pro Tools ; Vectorworks, ArcGIS, Rhino, SketchUp et SolidWorks, nécessitent souvent des stations de travail Mac haut de gamme.

« Maintenant, même si les étudiants ne peuvent pas accéder physiquement aux laboratoires informatiques du campus, ils peuvent utiliser les solutions Splashtop pour accéder à ces ressources importantes depuis leur chambre ou leur canapé de salon, en utilisant des ordinateurs portables, des tablettes ou des Chromebooks bon marché », a déclaré Lee.

Adoption généralisée du logiciel Splashtop pour les laboratoires informatiques

Dans un nouveau rapport intitulé " Enabling Remote Access to PC Labs in Higher Education ", Stuart Downes, Robert Yanckello, 27 août 2020, Gartner, le leader mondial de la recherche et du conseil, a écrit : "Gartner a observé une multiplication par cinq du volume des demandes de renseignements entre janvier et juin 2020 de la part d'organisations d'enseignement supérieur cherchant des conseils sur l'infrastructure des lieux de travail numériques, principalement en ce qui concerne l'accès à distance aux laboratoires de PC". Cette observation rejoint ce que Splashtop a également constaté.

Lorsque le College of Fine, Performing and Communication Arts (CFPCA) de la Wayne State University de Detroit a fermé son campus à cause de la COVID-19, les étudiants ont perdu l'accès à des logiciels spécifiques et essentiels dont ils avaient besoin pour leurs cours. Les ordinateurs portables appartenant aux étudiants n'étaient pas assez puissants pour exécuter les applications logicielles qu'ils utilisaient normalement dans les laboratoires informatiques.

"Les étudiants sont capables de se connecter à distance avec Splashtop au logiciel de laboratoire depuis leur domicile - même en utilisant des Chromebooks à 200 dollars - et tout fonctionne pour eux", a déclaré Chris Gilbert, analyste technique d'application au CFPCA de Wayne State. "Splashtop change la donne pour nous".

En plus des universités et collèges de quatre ans, Splashtop répond aux appels des départements informatiques qui soutiennent les collèges communautaires et les écoles de la maternelle à la 12e année, en particulier ceux qui proposent une formation professionnelle et des cours de CTE (enseignement professionnel et technique) construits autour de logiciels spécialisés fonctionnant uniquement dans des laboratoires informatiques.

"La faculté oriente maintenant beaucoup de cours autour de Splashtop parce qu'il n'y aura pas de cours en personne à l'automne", a déclaré Gerald Casey, qui travaille au département informatique de la division CTE du Laney College, basé à Oakland, en Californie. "Les étudiants ne pourraient pas obtenir leurs certificats et diplômes sans Splashtop".

"Nous sommes maintenant prêts, que les élèves viennent ou non", a déclaré Nicholas Adams, directeur des technologies de l'information du district scolaire intermédiaire de Lenawee (Michigan), qui offre plus de 20 programmes de CTE pour les élèves de la maternelle à la 12e année. "Une fois que nous serons sortis de ce scénario de pandémie, les élèves pourraient avoir besoin de rester à la maison pour d'autres raisons. Splashtop nous permettra de leur fournir un accès à distance. Il ouvre également nos laboratoires à un scénario de laboratoire virtuel potentiel de 24 heures qui n'avait pas été identifié auparavant comme un besoin. Nous pouvons offrir aux étudiants la possibilité d'accéder aux laboratoires informatiques à tout moment et de n'importe où".

Basé dans la Silicon Valley, Splashtop Inc. offre le meilleur rapport qualité-prix et les meilleures solutions d’accès et d’assistance à distance pour les établissements universitaires, les professionnels, les MSP, les services informatiques et les services d’assistance. Splashtop est une alternative populaire aux VPN / RDP, VNC, RD Gateway et autres logiciels d’accès à distance. Plus de 30 millions d’utilisateurs profitent des produits Splashtop dans le monde.