Comment les étudiants peuvent accéder à des logiciels sous licence scolaire depuis leur domicile

Les districts scolaires et les universités préparant un semestre d'automne qui suivra un calendrier hybride ou sera totalement éloigné, une question importante doit être abordée. Comment les étudiants peuvent-ils utiliser les applications logicielles hébergées sur les ordinateurs de l'école lorsqu'ils apprennent à la maison?

Il est souvent très coûteux d'obtenir une licence pour ces logiciels, ce qui rend financièrement impossible d'obtenir une licence pour chaque appareil d'étudiant.

En outre, de nombreux programmes de CTE utilisent des logiciels gourmands en ressources (tels que la conception graphique, le montage vidéo et la modélisation 3D) qui nécessitent un ordinateur puissant pour fonctionner. La plupart des étudiants n'ont pas d'ordinateur à la maison qui soit assez puissant pour exécuter ces programmes. En fait, beaucoup utilisent des Chromebooks.

Un autre problème est que de nombreuses écoles utilisent des ordinateurs Mac dans leurs laboratoires, alors que les élèves à la maison n'ont pas forcément d'ordinateur Mac.

Comment les administrateurs et les services informatiques parviennent-ils à surmonter ces difficultés ?

Avec l'accès à distance de Splashtop pour les labos informatiques vous pouvez tirer parti des ordinateurs de votre école et des licences logicielles qu'ils hébergent déjà en permettant aux étudiants d'accéder à distance aux ordinateurs de l'école à partir de n'importe lequel de leurs propres appareils à la maison!

Comment utiliser cette intégration

Les districts scolaires et les universités peuvent déployer Splashtop sur leurs ordinateurs de laboratoire et permettre aux étudiants de se connecter à partir de leurs propres appareils à la maison. Une fois le compte créé, un étudiant peut ouvrir l'application Splashtop sur son appareil et sélectionner l'ordinateur de l'école auquel il souhaite accéder et lancer la connexion à distance.

Une fois connecté, l'élève verra l'écran de l'ordinateur distant en temps réel. Il pourra le contrôler à distance à partir de son propre clavier et de sa propre souris, comme s'il était assis juste devant l'ordinateur distant.

Les élèves peuvent accéder à n'importe quel ordinateur Windows, Mac ou Linux de l'école à partir de leur propre appareil Windows, Mac, Chromebook, iPad, iPhone ou Android (le Splashtop est multiplateforme).

Quels sont les logiciels que les élèves peuvent utiliser à la maison ?

L'un des aspects les plus intéressants de Splashtop est que vous pouvez accéder à n'importe quel fichier ou application situé sur l'ordinateur distant. Cela signifie que même si vous vous connectez à partir d'un Chromebook (un appareil qui est généralement incapable d'exécuter les applications installées), vous pouvez toujours ouvrir et exécuter n'importe quel programme se trouvant sur l'ordinateur distant et l'utiliser comme si vous étiez en personne.

Les applications auxquelles les étudiants pourront accéder depuis leur domicile comprennent (mais sans être limité):

Microsoft Office (y compris Word, Excel, etc.)

Conception graphique (Adobe Creative Suite, Photoshop, etc.)

Montage vidéo (Premier, After Effects, iMovie, Animate, etc.)

CAO (AutoCAD, Revit, etc.)

... et bien plus!

