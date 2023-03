5 façons dont l’accès à distance améliore les programmes d’éducation

L’industrie de l’éducation a été transformée ces dernières années. Ceux qui ont grandi dans des écoles traditionnelles où un enseignant se tient devant un groupe d’élèves pour enseigner une leçon seraient stupéfaits par une visite dans les salles de classe d’aujourd’hui. Les écoles d’aujourd’hui maîtrisent le numérique et tirent parti de la technologie pour étendre la salle de classe au-delà du campus physique, offrant ainsi une plus grande valeur et un apprentissage amélioré aux étudiants.

L’accès à distance est l’une de ces technologies qui améliore les programmes de la maternelle à la 12e année, de l’enseignement supérieur, de l’enseignement technique de carrière (CTE), des collèges communautaires, de la formation et d’autres de multiples façons:

1. Assure la continuité en cas d’urgence

La technologie d’accès à distance permet aux établissements d’enseignement de se préparer aux scénarios hypothétiques. Certains de ces scénarios incluent – des chutes de neige excessives, des incendies de forêt, diverses autres urgences naturelles ou le campus doit être fermé pour une raison quelconque. Avec l’accès à distance, les scénarios hypothétiques passent d’un domaine de préoccupation potentielle à une partie du modèle d’exploitation normal. Les écoles peuvent facilement passer de l’apprentissage en personne à l’apprentissage à distance de manière transparente sans impact sur la productivité. Et, les étudiants peuvent continuer à faire leurs cours et leurs devoirs en toute sécurité chez eux. Avec les outils d’accès à distance en place, les élèves et le personnel éducatif peuvent utiliser les mêmes ordinateurs et logiciels qu’ils le feraient à l’école, à partir de n’importe quel appareil à la maison.

« C’est une bonne solution pour les personnes qui travaillent à domicile - elles n’ont pas à venir physiquement si elles ne le veulent pas ou ne peuvent pas. Cela nous donne la possibilité d’avoir accès aux personnes qui ont des problèmes médicaux. Il y a des tonnes de cas où les gens ne peuvent pas entrer. Nous n’avons pas eu cet outil pour pouvoir accéder aux ordinateurs à tout moment. L’ajout de Splashtop nous donne la possibilité d’avoir un accès 24 heures sur 24. »



2. Aide les élèves à atteindre leur plein potentiel

Dans la salle de classe traditionnelle, les élèves manquent d’apprentissage s’ils ne sont pas physiquement présents à l’école. Ils pourraient être malades, inscrits à un programme d’apprentissage à distance ou même avoir besoin de plus de temps pour terminer leurs projets. En ayant un accès à distance 24h / 24 et 7j / 7 aux laboratoires, les étudiants peuvent avoir un certain contrôle sur le temps, le lieu, la méthode et le rythme d’apprentissage, et exceller dans leurs cours.

« Il y a un énorme avantage à permettre aux étudiants d’utiliser les applications d’animation et de conception de jeux quand ils le souhaitent, même si c’est à 2 heures du matin en mangeant une pizza froide dans leur chambre. L’accès plus fluide au logiciel de laboratoire s’est avéré accélérer le processus pour beaucoup de nos étudiants »



3. Réalise l’égalité technologique entre les étudiants

Tous les étudiants n’ont pas accès aux ordinateurs puissants et aux applications logicielles sous licence dont ils ont besoin pour leurs cours à la maison. Dans les scénarios mentionnés ci-dessus, leur apprentissage est entravé lorsqu’ils ont besoin d’apprendre à distance. Avec l’accès à distance à l’ordinateur, les étudiants et les enseignants peuvent accéder et utiliser n’importe quel appareil (iPad, Mac, Windows, Chromebook, etc.) et à distance dans les ordinateurs du campus et les utiliser à tout moment, comme s’ils étaient physiquement dans la salle de classe.

« Nous l’avons trouvé (Splashtop) comme une solution COVID, mais nous réalisons déjà que c’est une solution d’équité à long terme. Il donne à tous les étudiants un accès égal à nos laboratoires et logiciels. Tous nos étudiants peuvent s’engager dans le programme à leur propre rythme. Par exemple, les athlètes peuvent se connecter après l’école lorsqu’ils ne peuvent pas rester en arrière (au laboratoire) à cause de la pratique. Cela uniformise les règles du jeu, en particulier avec l’accès à (des applications comme) Adobe.



4. Optimise les investissements existants

En permettant l’accès à distance aux laboratoires sur le campus en dehors des heures de laboratoire traditionnelles, les écoles peuvent maximiser le retour sur investissement de leurs investissements existants. Les écoles peuvent transformer leurs laboratoires informatiques physiques en laboratoires hybrides sans investir dans de nouvelles ressources informatiques.

« Rien n’a changé par rapport à ce qu’étaient les ordinateurs auparavant. Nous venons d’installer Splashtop, et les étudiants peuvent (à distance) utiliser Logic Pro, Pro Tools, beaucoup de plug-ins différents, et tout ce qu’ils peuvent utiliser sur le campus. Maintenant, les étudiants accèdent aux ordinateurs en dehors de ces heures (de laboratoire informatique). C’est juste très, très pratique.



5. Permet un support informatique efficace

Les professionnels de l’informatique ont la lourde tâche de s’assurer que les ordinateurs de laboratoire sont à jour, ainsi que de fournir un soutien technique aux étudiants et aux enseignants où qu’ils soient. Cela signifie prendre en charge une large gamme d’appareils et traiter de nombreuses demandes chaque jour. Grâce à l’accès à distance, les professionnels de l’informatique peuvent rapidement se connecter à distance, dépanner et résoudre les problèmes instantanément, améliorant ainsi la productivité de toutes les personnes impliquées.

« (Avant Splashtop) nous manquions la possibilité de voir ce que faisaient les gens à l’autre bout du téléphone. Comme vous pouvez l’imaginer, il est presque impossible d’apprendre à un enfant à effectuer des réinitialisations manuelles et à résoudre d’autres problèmes techniques sans voir l’appareil. Splashtop a fait en sorte que nos sessions d’assistance se déroulent beaucoup plus rapidement que sans lui. Cela a été inestimable!



Pourquoi Splashtop est la solution d’accès à distance préférée des établissements d’enseignement

Splashtop Enterprise fournit des solutions d’accès à distance adaptées aux besoins des établissements d’enseignement. C’est une alternative supérieure aux VPN et autres solutions d’accès à distance. Avec Splashtop, vous obtenez:

Fonctions de sécurité robustes

Sessions à distance hautes performances et à faible latence qui permettent aux étudiants d’effectuer efficacement des tâches telles que le codage, la création de vidéos, de dessins 3D, d’animations, de graphiques, etc.

Une plateforme intuitive, facile à configurer, à gérer et à utiliser. L’équipe informatique peut le déployer très rapidement, et les étudiants et les enseignants peuvent commencer à l’utiliser immédiatement sans aucune formation. En fait , printemps 2021.

Une solution tout-en-un pour permettre l’accès à distance aux laboratoires informatiques et fournir une assistance à distance aux enseignants et aux étudiants.

Le meilleur service client de l’industrie, avec un Net Promoter Score (NPS) de 93.

