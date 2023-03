Comment fonctionne un bureau à distance ?

Voici comment un logiciel de bureau à distance vous permet de contrôler un ordinateur depuis un autre appareil, et pourquoi Splashtop est la meilleure solution dans ce domaine.

Votre ordinateur de bureau est généralement votre ressource informatique la plus puissante. Vous y stockez tous vos fichiers et vous y avez installé les applications dont vous avez besoin. Cependant, vous ne pouvez pas toujours emporter votre ordinateur de bureau avec vous et ne pouvez généralement l'utiliser que lorsque vous êtes au bureau.

Par chance, vous pouvez contourner cet obstacle en utilisant un logiciel de bureau à distance qui vous permet d’utiliser votre ordinateur de bureau même lorsque vous n’êtes pas devant.

Comment fonctionne le bureau à distance ?

Le logiciel de bureau à distance s'appuie sur Internet pour vous permettre d'utiliser un autre appareil pour accéder à votre ordinateur à distance. À l'aide d'une application « client » installée sur votre appareil local et d'une application « agent » installée sur votre ordinateur de bureau, vous pouvez lancer une connexion de bureau à distance à tout moment et de n'importe où pour contrôler à distance votre bureau comme si vous l'utilisiez en personne.

Comment fonctionne un outil de bureau à distance comme Splashtop ?

Splashtop est une application de bureau à distance qui permet à ses utilisateurs d'accéder à distance à leurs ordinateurs Windows, Mac et Linux depuis n'importe quel appareil Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook.

Une fois tout installé et configuré, vous pouvez utiliser l'application Splashtop sur votre appareil pour sélectionner l'ordinateur distant auquel vous voulez accéder et vous y connecter à distance où que vous soyez.

Lors d’une connexion de bureau à distance, Splashtop affiche l’écran de l’ordinateur distant en temps réel. Vous pouvez alors utiliser votre appareil local, votre clavier et votre souris pour contrôler à distance ce poste de travail.

L'interface rapide, intuitive et facile à utiliser permet d'effectuer n'importe quelle tâche et de travailler à distance avec une grande facilité. Vous pourrez accéder aux fichiers de votre bureau distant et y exécuter n'importe quelle application.

Vous voulez voir le logiciel de bureau à distance Splashtop en action par vous-même ? Découvrez-le dès maintenant avec un essai gratuit (sans carte de crédit ni engagement). Splashtop est la solution de bureau à distance idéale, car elle est hautement sécurisée, réactive, dotée des meilleures fonctionnalités et vous offre le meilleur rapport qualité-prix.

Ou découvrez tous les produits de bureau à distance Splashtop, notamment les solutions pour le support informatique, l'éducation et les entreprises.