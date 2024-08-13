The #1 Remote Desktop App - Splashtop

La meilleure application de bureau à distance - Splashtop
Pour tous les ordinateurs, tablettes et appareils mobiles
Découvrez l’application ultime de bureau à distance
Connexions à distance rapides, fiables et sécurisées
Splashtop est la meilleure application de bureau à distance car elle vous offre des connexions à distance rapides, fiables et sécurisées depuis n’importe quel appareil vers vos ordinateurs distants. Grâce à Splashtop, vos ordinateurs seront toujours accessibles.
Accédez à vos ordinateurs à tout moment et en tout lieu
Profitez de la meilleure connexion de bureau à distance depuis n’importe où et quel que soit l’appareil - comme si vous utilisiez l’ordinateur distant en personne !
Configuration facile et interface intuitive
Facile à mettre en place et doté d’une interface intuitive qui facilite le contrôle à distance de votre ordinateur. Splashtop a reçu des milliers d’avis 5 étoiles !
Optimisez votre efficacité avec l’application de bureau à distance Splashtop
Vous aurez l’impression d’être assis devant votre ordinateur distant tout en le contrôlant en temps réel depuis un autre appareil. Vous bénéficierez également de toutes les fonctionnalités les plus performantes pour renforcer votre productivité lorsque vous travaillez via une connexion de bureau à distance.
Approuvée par les utilisateurs du monde entier : l’application de bureau à distance de Splashtop, classée 5 étoiles
Plus de 30 millions d’utilisateurs profitent des produits de bureau à distance primés et très performants de Splashtop. Splashtop Business a obtenu les meilleures notes sur Apple App Store (4,8 étoiles) et sur Google Play Store (4,7 étoiles).
Outre les utilisateurs individuels, Splashtop est également la solution de bureau à distance préférée des organisations du monde entier, notamment AT&T, Toyota, Harvard University, State Farm, S&P Global, et 200 000 entreprises et agences gouvernementales.
Obtenez l’application sur tous vos appareils
Splashtop est compatible avec toutes les plateformes et est disponible sur les systèmes d’exploitation que vous utilisez. Téléchargez l’application de bureau à distance Splashtop sur tout ordinateur, tablette ou appareil mobile que vous souhaitez utiliser pour accéder à vos ordinateurs distants.
Vous n’avez plus à vous soucier d’emporter vos ordinateurs avec vous, ou de vous assurer que vos appareils personnels ont le bon système d’exploitation - Splashtop prend en charge tous les appareils Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook.
Rationalisez le télétravail grâce à une application de bureau à distance facile à utiliser
Accédez à toutes vos applications et à tous vos fichiers, à tout moment et en tout lieu
Travailler à distance devient beaucoup plus facile avec Splashtop. Vous pouvez accéder à tous les fichiers et à toutes les applications de votre ordinateur distant. Exécutez n’importe quelle application, y compris les programmes Microsoft Office comme Word et Excel, les outils Adobe Creative Suite comme Photoshop, les logiciels de montage vidéo, CAD/CAM, et bien plus encore.
Fonctionnalités clés pour l’efficacité
Des fonctionnalités clés telles que le transfert de fichiers par glisser-déposer, l’impression à distance, la prise en charge de plusieurs moniteurs, le redémarrage à distance, l’enregistrement de sessions et bien d’autres encore vous aideront à rester productif lorsque vous accédez à votre ordinateur à distance.