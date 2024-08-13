The #1 Remote Desktop App - Splashtop

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A computer, laptop, mobile device, and tablet all with the Splashtop remote desktop app.

La meilleure application de bureau à distance - Splashtop

Pour tous les ordinateurs, tablettes et appareils mobiles

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Découvrez l’application ultime de bureau à distance

  • Connexions à distance rapides, fiables et sécurisées

    Splashtop est la meilleure application de bureau à distance car elle vous offre des connexions à distance rapides, fiables et sécurisées depuis n’importe quel appareil vers vos ordinateurs distants. Grâce à Splashtop, vos ordinateurs seront toujours accessibles.

  • Accédez à vos ordinateurs à tout moment et en tout lieu

    Profitez de la meilleure connexion de bureau à distance depuis n’importe où et quel que soit l’appareil - comme si vous utilisiez l’ordinateur distant en personne !

  • Configuration facile et interface intuitive

    Facile à mettre en place et doté d’une interface intuitive qui facilite le contrôle à distance de votre ordinateur. Splashtop a reçu des milliers d’avis 5 étoiles !

The Splashtop remote desktop app being using on a tablet, mobile device, and computer.

Optimisez votre efficacité avec l’application de bureau à distance Splashtop

Vous aurez l’impression d’être assis devant votre ordinateur distant tout en le contrôlant en temps réel depuis un autre appareil. Vous bénéficierez également de toutes les fonctionnalités les plus performantes pour renforcer votre productivité lorsque vous travaillez via une connexion de bureau à distance.

IT professional remotely accessing workstation in hybrid workplace using laptop

Approuvée par les utilisateurs du monde entier : l’application de bureau à distance de Splashtop, classée 5 étoiles

Plus de 30 millions d’utilisateurs profitent des produits de bureau à distance primés et très performants de Splashtop. Splashtop Business a obtenu les meilleures notes sur Apple App Store (4,8 étoiles) et sur Google Play Store (4,7 étoiles).

Outre les utilisateurs individuels, Splashtop est également la solution de bureau à distance préférée des organisations du monde entier, notamment AT&T, Toyota, Harvard University, State Farm, S&P Global, et 200 000 entreprises et agences gouvernementales.

Obtenez l’application sur tous vos appareils

Splashtop est compatible avec toutes les plateformes et est disponible sur les systèmes d’exploitation que vous utilisez. Téléchargez l’application de bureau à distance Splashtop sur tout ordinateur, tablette ou appareil mobile que vous souhaitez utiliser pour accéder à vos ordinateurs distants.

Vous n’avez plus à vous soucier d’emporter vos ordinateurs avec vous, ou de vous assurer que vos appareils personnels ont le bon système d’exploitation - Splashtop prend en charge tous les appareils Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook.

Rationalisez le télétravail grâce à une application de bureau à distance facile à utiliser

Accédez à toutes vos applications et à tous vos fichiers, à tout moment et en tout lieu

Travailler à distance devient beaucoup plus facile avec Splashtop. Vous pouvez accéder à tous les fichiers et à toutes les applications de votre ordinateur distant. Exécutez n’importe quelle application, y compris les programmes Microsoft Office comme Word et Excel, les outils Adobe Creative Suite comme Photoshop, les logiciels de montage vidéo, CAD/CAM, et bien plus encore.

Fonctionnalités clés pour l’efficacité

Des fonctionnalités clés telles que le transfert de fichiers par glisser-déposer, l’impression à distance, la prise en charge de plusieurs moniteurs, le redémarrage à distance, l’enregistrement de sessions et bien d’autres encore vous aideront à rester productif lorsque vous accédez à votre ordinateur à distance.

Avis des clients de TrustRadius : L’application de bureau à distance Splashtop est n°1


Essayez gratuitement l’application de bureau à distance Splashtop dès aujourd’hui !

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Ressources

Bureau à distance pour Windows

Bureau à distance pour Mac

Bureau à distance pour Android

Comment Configurer le Bureau à Distance

Bureau à distance pour iPad

Bureau à distance pour iPhone

Présentation du bureau à distance sécurisé

FAQs

Comment obtenir l’application de connexion au bureau à distance ?
Puis-je utiliser une application de bureau à distance pour accéder à mon PC depuis mon téléphone ?
L’utilisation d’une application de PC à distance est-elle sûre ?
Comment mettre en place l’application de bureau à distance Splashtop ?
L’utilisation d’une application de bureau à distance par Wi-Fi est-elle sûre ?