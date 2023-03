Les professionnels de l'assistance et de l'informatique peuvent accéder et afficher à distance les écrans des appareils iOS (écrans iPhone et iPad) à l'aide de Splashtop SOS. SOS est un logiciel d'assistance pour les professionnels de l'informatique, du service d'assistance et de l'assistance afin de fournir une assistance rapide sur iOS, Android, Windows et Mac.

Comment visualiser à distance l’écran de l’iPhone ou de l’iPad de votre client avec SOS

Inscrivez-vous à SOS pour visualiser à distance un appareil iOS avec votre ordinateur Windows ou Mac. Vous pouvez utiliser le service avec un essai gratuit ou un abonnement payant à faible coût.

Le SOS est une valeur sûre et coûte beaucoup moins cher que les autres outils d'assistance. Il est basé sur la technologie éprouvée d'accès à distance Splashtop, utilisée par plus de 30 millions d'utilisateurs dans le monde.

Les fonctionnalités d'accès aux appareils mobiles iOS ne sont pas incluses dans la version gratuite et non commerciale de SOS, la version originale de SOS ou Splashtop Remote Support. Vous devez acheter Splashtop SOS si vous souhaitez accéder à distance aux iPhones et iPads.

Votre client télécharge l'application SOS sur l'App Store

Demandez à votre client d’accéder au lien de téléchargement de l’application SOS (tel qu’affiché dans votre application Splashtop) depuis son appareil iOS. Il verra alors un lien pour obtenir l’application SOS depuis l’App Store. Lorsqu’il lancera l’application SOS sur son iPad ou son iPhone, un code de session s’affichera, que vous devrez saisir sur votre écran. Veuillez noter que cette application est uniquement compatible avec iOS 11 et les versions ultérieures. Cette fonctionnalité n’est pas disponible pour les versions antérieures d’iOS. (Vous pouvez également personnaliser l’application SOS à l’image de votre marque)

Votre utilisateur devra passer par quelques étapes supplémentaires la première fois pour activer l'option d'enregistrement d'écran dans le Centre de contrôle iOS. Il l'utilisera ensuite pour lancer la session de partage d'écran. Les détails de ce processus sont décrits dans la vidéo et le lien de l'article en bas de la page.

Saisissez le code dans votre application Splashtop Business et commencez à visualiser l'écran iOS

Exécutez l’application Splashtop Business sur votre ordinateur et cliquez sur l’icône SOS (signe plus) située en haut pour ouvrir l’écran de connexion SOS. Saisissez le code à neuf chiffres affiché dans l’application SOS sur l’appareil iOS de votre client. Lorsque vous cliquez sur la flèche pour démarrer la session, l’utilisateur sera invité à balayer vers le haut depuis le bas de son écran (ou vers le bas depuis le coin supérieur droit de l’écran sur l’iPhone X) et à lancer le partage d’écran AirPlay pour terminer le processus. La session SOS apparaîtra en haut de sa liste AirPlay.

Vous pourrez alors visualiser en direct l'écran de leur iPhone ou iPad dans une fenêtre sur votre écran d'ordinateur.

L’image ci-dessous montre une vue de l’iPhone de l’utilisateur, l’interface du technicien, et l’écran de l’iPhone tel qu’il apparaît ensuite dans une fenêtre sur l’ordinateur du technicien avec la barre de contrôle.

Utilisation des contrôles de visionnage

Cliquez sur la flèche en haut de la fenêtre de l'écran du dispositif à miroir pour accéder aux commandes. Les quatre boutons sont :

Déconnexion

Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre

Commutateur de la taille originale

Plein écran

Vous pouvez également imprimer les écrans de l'iOS en utilisant les combinaisons de touches standard pour votre ordinateur Windows ou Mac.

Déconnexion de la session

Lorsque la session est terminée, vous pouvez fermer la fenêtre de visualisation sur votre ordinateur. Pour vous assurer que la session est déconnectée du côté client, demandez-lui d'appuyer sur l'icône pour rouvrir l'application SOS sur son appareil iOS et de cliquer sur le bouton "Déconnecter" pour se déconnecter de la session. Cela mettra également fin à la session AirPlay.

En savoir plus et commencer avec Splashtop SOS

Que pouvez-vous faire d'autre avec Splashtop SOS ?

Splashtop SOS est votre solution d'assistance assistée pour Windows, Mac, iOS, Android et Chrome OS. C'est un excellent moyen pour le service d'assistance, le support et les professionnels de l'informatique d'accéder à distance aux iPhones, iPads, ordinateurs et autres appareils mobiles pour aider les clients et une excellente alternative aux serveurs vnc. SOS est un système totalement inter-dispositifs et fonctionne sur plusieurs systèmes d'exploitation.

Si vous utilisez déjà un autre système d'assistance, un système de gestion d'appareils mobiles ou un outil d'assistance sans surveillance, SOS est un module complémentaire peu coûteux qui vous permet, à vous ou à votre équipe, d'apporter une assistance rapide aux ordinateurs et aux appareils mobiles gérés ou non gérés.

Accédez et visualisez à distance les appareils iOS (iPad et iPhone)

Accédez et contrôlez à distance les téléphones et tablettes Android 8.0 et plus

Accès et contrôle à distance des ordinateurs Windows et Mac avec des fonctionnalités supplémentaires, notamment le transfert de fichiers, le chat et la visualisation à partir d'appareils mobiles

Accédez à distance aux appareils Chromebook et affichez-les pour fournir une assistance.

À l'heure actuelle, vous pouvez visualiser à distance les appareils iOS et Android à partir d'ordinateurs Windows et Mac. Nous prévoyons d'ajouter à l'avenir la visualisation à partir d'appareils mobiles.

