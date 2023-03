Comment EPAD IT a migré 250 ordinateurs de LogMeIn à Splashtop

EPAD Business IT, un fournisseur de services informatiques, est passé de LogMeIn Central à Splashtop Remote Support et a migré les 250 ordinateurs gérés en une seule soirée.

Ne laissez pas la crainte d'innombrables heures et maux de tête à essayer de faire migrer vos ordinateurs gérés vers une nouvelle plateforme d'assistance à distance vous empêcher de passer à quelque chose de mieux.

En fait, le processus de migration n'a pas besoin d'être difficile. C'est ce qu'a appris Eric Gravens, propriétaire de EPAD Business IT, en faisant migrer ses 250 ordinateurs gérés de LogMeIn Central à Splashtop Remote Support en quelques heures seulement .

"Je m'attendais à un énorme mal de tête", a déclaré M. Gravens, "mais c'était génial ! Par "génial", je veux dire "génial" ! Il nous a fallu une soirée pour migrer presque tous nos PC de LogMeIn Central 250 Basic à [Splashtop Remote Support] ".

Il existe de nombreuses raisons de passer de LogMeIn à Splashtop, comme nous l’explique M. Gravens dans son étude de cas. Splashtop est la meilleure alternative à LogMeIn Central et peut vous faire économiser beaucoup d’argent sur le coût de votre abonnement. Mais si vous redoutez une transition difficile, continuez votre lecture pour découvrir comment EPAD Business IT a profité du processus simplifié de migration de LogMeIn Central vers Splashtop Remote Support.

Migrer de Splashtop à LogMeIn en utilisant One2Many

Nous avons trouvé quelques moyens de faciliter la migration de tous vos ordinateurs gérés vers Splashtop depuis LogMeIn. En fait, nous avons décrit les étapes que vous pouvez suivre pour passer vos ordinateurs à Splashtop.

C'est ce que Gravens a fait lorsqu'il a lancé le processus de migration. Il lu la page liée ci-dessus et a décida d'utiliser la fonctionnalité One2Many de LogMeIn pour déployer Splashtopsur ses ordinateurs gérés.

"Cela nous a permis d'économiser un nombre inconnu d'heures de travail et j'ai pu effectuer la migration moi-même en une nuit", a déclaré M. Gravens.

Ce processus comporte deux étapes simples. Tout d'abord, vous créez votre package de déploiement dans la console web Splashtop. Le package de déploiement est ce qui installe le Splashtop Streamer sur vos ordinateurs gérés. Une fois que le package de déploiement est ouvert sur l'ordinateur, il téléchargera le Splashtop Streamer lié à votre compte, vous donnant un accès à distance illimité à tout moment à cet ordinateur.

Après avoir créé le package de déploiement, la deuxième étape consiste à utiliser la fonctionnalité One2Many de LogMeIn pour déployer silencieusement le Splashtop Streamer sur vos ordinateurs.

M. Gravens a souligné la simplicité du processus :

"Avant que notre abonnement à LogMeIn ne prenne fin, nous avons commencé un essai de LogMeIn Premier ou Premium, quel que soit le nom de leur produit le plus haut de gamme qui inclut la fonction One2Many", a déclaré M. Gravens.

«Nous avons créé chaque groupe dans Splashtop et créé le streamer de déploiement pour chaque groupe. Splashtop a un article sur son site Web sur le déploiement de leur streamer à l'aide de One2Many. Je suggère de vérifier cela.

L’ensemble du processus de déploiement de Splashtop a pris moins de 3 heures pour tous nos PC. Nous avions quelques clients qui oubliaient de laisser leur PC allumé, nous avons donc dû nous en occuper le lendemain. Pas de problème, la grande majorité a été faite ce soir-là. »

D'autres façons de migrer

Vous pouvez également migrer de LogMeIn à Splashtop en utilisant d’autres outils de déploiement tels que Microsoft Group Policy, SCCM ou un outil RMM. Grâce à ces derniers, vous pouvez installer le streamer Splashtop sur tous vos ordinateurs gérés en une seule fois en utilisant un fichier MSI ou EXE.

Pourquoi passer de LogMeIn à Splashtop

Splashtop est plus performant, possède les mêmes fonctionnalités et coûte moins cher que LogMeIn. Vous pouvez économiser jusqu’à 70% sur vos coûts en passant de LogMeIn à Splashtop, tout comme Eric Gravens chez EPAD Business IT.

Découvrez pourquoi Splashtop est la meilleure alternative à LogMeIn et vous aidera à économiser jusqu’à 50 % ou plus sur le coût de votre abonnement.

Vous voulez savoir pourquoi EPAD Business IT a fait le changement ? Consultez notre étude de cas EPAD Business IT pour en savoir plus sur les défis auxquels Gravens était confronté avec LogMeIn (notamment le fait que son prix annuel ait presque doublé en un an), et comment il a trouvé un meilleur logement avec Splashtop.