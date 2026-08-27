Les ordinateurs Mac sont réputés pour leur sécurité, mais cela ne signifie pas qu’ils sont totalement immunisés contre les virus. Même si les fonctionnalités de sécurité intégrées peuvent suffire à certains utilisateurs de Mac, d’autres peuvent avoir besoin d’une protection antivirus supplémentaire selon l’usage qu’ils font de leur ordinateur.
De plus, même si les Mac intègrent une protection contre les logiciels malveillants, ils ne peuvent pas empêcher les utilisateurs de prendre des risques ou de tomber dans des arnaques d’ingénierie sociale. Le phishing, les téléchargements non sécurisés, les comptes compromis et les invites malveillantes du navigateur peuvent toujours affecter les Mac, tout comme les malwares spécifiques à Mac.
Dans cette optique, voyons ce contre quoi macOS vous protège, quelles lacunes subsistent, quand vous aurez besoin d’un antivirus pour Mac et quels critères prendre en compte dans un logiciel antivirus.
Les Mac peuvent-ils attraper des virus et des malwares ?
Oui, les Mac peuvent être infectés par des logiciels malveillants. Bien que macOS intègre de solides protections, il est toujours possible que des virus passent à travers. De plus, bien que le terme « virus » soit couramment utilisé de façon générale, de nombreuses menaces peuvent affecter les appareils Mac.
Les menaces courantes incluent :
Chevaux de Troie
Logiciels publicitaires
Logiciels espions
Les ransomwares
Extensions de navigateur malveillantes
Téléchargements liés au phishing
Applications contenant des logiciels malveillants cachés
Quelles protections de sécurité sont intégrées à MacOS ?
Cela dit, les appareils Mac ont tendance à être très sécurisés. macOS propose plusieurs couches de sécurité pour aider à protéger les appareils, au lieu de s’appuyer sur une seule fonction antivirus. Ces couches comprennent :
Gatekeeper
Gatekeeper vérifie les applications téléchargées pour s’assurer qu’elles disposent de signatures de développeur valides et d’une notarisation, ce qui aide à empêcher l’exécution de logiciels non fiables sans avertissement. Cependant, les utilisateurs peuvent toujours passer outre les avertissements de Gatekeeper. Le niveau de protection qu’il offre réellement dépend donc de l’utilisateur.
Notarisation d’application
Le processus de notarisation d’Apple vérifie les logiciels Mac soumis afin de détecter les contenus malveillants connus et d’autres problèmes de sécurité avant leur distribution. Cela s’applique à de nombreuses applications distribuées à la fois via le Mac App Store et en dehors, ajoutant une couche de protection supplémentaire lorsque les utilisateurs installent un logiciel.
XProtect
XProtect est une couche de sécurité supplémentaire qui utilise la détection intégrée des logiciels malveillants et les données de sécurité d’Apple pour détecter et supprimer les menaces connues. XProtect fonctionne en arrière-plan et utilise les capacités intégrées de détection des logiciels malveillants d’Apple pour aider à identifier et bloquer les menaces connues sans nécessiter d’analyses manuelles.
Intégrité du système et contrôles des applications
macOS inclut également des protections comme System Integrity Protection et des contrôles d’autorisation des applications qui limitent l’accès aux zones sensibles du système et aux données. Ces contrôles peuvent limiter ce que les logiciels malveillants sont capables de modifier ou d’accéder.
Ce que la sécurité macOS ne couvre pas entièrement
Cependant, même une sécurité forte du système d’exploitation n’élimine pas tous les risques. Certaines menaces peuvent toujours affecter les appareils macOS, notamment :
Les e-mails de phishing et les fausses pages de connexion.
Arnaques en ligne et demandes d’assistance frauduleuses.
Fichiers nuisibles que l’utilisateur approuve (intentionnellement ou non).
Mots de passe et comptes cloud compromis.
Logiciel téléchargé depuis des sources non fiables.
Des invites de navigateur malveillantes ou trompeuses.
Menaces diffusées via des clés USB ou d’autres appareils connectés.
Les logiciels malveillants nouveaux ou modifiés qui ne sont pas encore largement reconnus.
Notez que la plupart de ces menaces ciblent d’abord les utilisateurs, plutôt que les appareils, par exemple via des arnaques, du phishing et des invites trompeuses. L’ingénierie sociale et d’autres attaques qui visent le jugement des utilisateurs peuvent être plus difficiles à arrêter que les attaques qui exploitent directement les appareils, d’autant plus que les utilisateurs ne se rendent souvent compte qu’ils ont été ciblés que lorsqu’il est trop tard.
Quand devriez-vous envisager un antivirus supplémentaire pour un Mac ?
Vous devrez envisager une protection antivirus supplémentaire pour votre Mac si :
Vous téléchargez régulièrement des logiciels en dehors de l’App Store
Plus vous installez souvent des logiciels provenant de sources externes, plus le risque de tomber sur des programmes malveillants ou des installateurs trompeurs est élevé. Télécharger des logiciels depuis des sources non vérifiées, non fiables ou trompeuses augmente le risque d’installer des malwares ou des logiciels indésirables.
Vous utilisez le même Mac pour le travail et les activités personnelles
Dans les environnements actuels de travail à distance et de BYOD, il est courant d’utiliser les mêmes appareils pour le travail et l’usage personnel. Ces appareils à usage mixte peuvent traiter davantage de pièces jointes aux e-mails, de documents partagés, de comptes cloud et d’informations sensibles qu’un Mac moyen, ce qui augmente le risque d’infection et ses conséquences potentielles.
Vous recevez fréquemment des fichiers ou des liens d’autres personnes
La collaboration est un élément essentiel de tout environnement de travail, mais elle crée aussi des opportunités pour les logiciels malveillants et autres virus de s’infiltrer. Une collaboration fréquente par e-mail, messagerie ou autres moyens de communication électroniques augmente le risque d’exposition au phishing, aux téléchargements malveillants ou à d’autres fichiers ou documents malveillants. C’est pourquoi il est toujours important de faire preuve de prudence lorsque vous ouvrez des liens ou des documents reçus par e-mail, même si vous pensez qu’ils proviennent de quelqu’un avec qui vous travaillez.
Vous utilisez des clés USB ou un stockage externe
Les supports amovibles, comme les clés USB et les disques durs externes, peuvent transporter des fichiers malveillants d’un ordinateur à l’autre. Si vous utilisez fréquemment ce type d’appareils, il peut être utile de disposer d’un programme antivirus capable de les analyser et de détecter les logiciels malveillants et autres menaces avant qu’ils n’infectent votre appareil.
Vous souhaitez une surveillance et des alertes plus visibles
Parfois, avoir de la visibilité sur votre sécurité apporte à la fois la protection et la tranquillité d’esprit dont les utilisateurs ont besoin. Si vous voulez un produit de sécurité avec un tableau de bord, des contrôles d’analyse, des alertes claires et un statut visible de l’appareil, il vous faut une véritable solution antivirus.
Vous gérez plus d’un ordinateur
Lorsque vous avez plusieurs ordinateurs, surtout un mélange d’appareils Windows et Mac, un bon logiciel antivirus avec un forfait multi-appareils peut être utile. Cela permet de sécuriser tous les appareils sous le même forfait, pour une protection globale renforcée.
Vous aidez des membres de votre famille moins à l’aise avec la technologie
Tout le monde n’a pas le même niveau d’expertise technique ni la même connaissance des bonnes pratiques en cybersécurité. Une protection supplémentaire contre le phishing et les malwares peut être utile si vous avez des proches plus susceptibles de faire confiance à des invites trompeuses, de cliquer sur des liens suspects ou d’accepter des demandes d’assistance non sollicitées.
Quelles fonctionnalités un antivirus Mac doit-il inclure ?
Bien sûr, trouver un bon antivirus pour un ordinateur Mac ne signifie pas qu’il faut choisir le premier logiciel venu, le moins cher ou le plus riche en fonctionnalités. Certaines fonctionnalités clés sont à rechercher dans une solution antivirus pour vous assurer d’obtenir les fonctions et la protection dont vous avez besoin.
Veillez à rechercher :
Protection contre les malwares en temps réel pour assurer en permanence la sécurité des appareils grâce à une protection continue.
La détection des malwares spécifiques à Mac pour cibler les menaces conçues pour les appareils macOS.
Protection contre le phishing pour aider à identifier les liens trompeurs, les fausses pages de connexion et les téléchargements malveillants.
Détection des menaces basée sur le comportement pour repérer toute activité inhabituelle.
Des mises à jour de sécurité automatiques pour rester toujours à jour.
Protection contre les exploits qui aide à détecter et à bloquer les tentatives d’exploitation des vulnérabilités logicielles.
Analyse USB et des supports amovibles pour aider à détecter les fichiers malveillants sur les périphériques de stockage connectés.
Effacez les contrôles de quarantaine et d’alerte lorsqu’un virus est détecté.
Prise en charge de la version actuelle de macOS, afin de garantir que votre protection antivirus reste à jour.
Un impact raisonnable sur le système, afin que le logiciel antivirus ne ralentisse pas votre appareil.
Des limites d’appareils transparentes et des tarifs clairs, pour que vous n’ayez jamais de mauvaise surprise sur la facture.
Des tests spécifiques à Mac ou une validation par un organisme indépendant.
Une longue liste de fonctionnalités n’est pas automatiquement synonyme d’un meilleur produit. Vous devez vous assurer qu’il dispose des fonctionnalités précises dont vous avez besoin.
Un antivirus ralentira-t-il un Mac ?
Parmi les phrases qu’on entend souvent chez les personnes qui évitent les logiciels antivirus, il y a : « les antivirus ralentissent toujours mon ordinateur ». Cependant, ce n’est pas forcément le cas.
Bien qu’un logiciel antivirus utilise effectivement des ressources système pour analyser les fichiers et surveiller l’activité, l’impact réel sur les performances varie selon les produits et les appareils. Vous pouvez déterminer dans quelle mesure un outil antivirus affectera vos performances en évaluant quelques facteurs, notamment :
Utilisation du CPU et de la mémoire lorsque l’antivirus est inactif.
Performances lors des analyses rapides et complètes.
Temps de lancement des applications.
Impact sur la batterie des MacBook.
Interruptions pendant les tâches exigeantes pour le processeur.
Contrôles pour planifier et mettre en pause les analyses.
Compatibilité avec le matériel de votre Mac et votre version de macOS.
Même si une solution est présentée comme « légère », cette affirmation doit tout de même être étayée par des tests, des exigences claires et des données de performance mesurables. Une solution antivirus légère doit maintenir un impact sur les performances gérable pendant l’utilisation quotidienne et lors des analyses.
Comment choisir un antivirus pour un Mac
Lorsque vous avez besoin d’une solution antivirus pour votre Mac, il est important d’en trouver une qui réponde aux besoins de votre appareil et à vos exigences en matière de performances. Voici quelques étapes clés que vous pouvez suivre pour vous aider à prendre votre décision et trouver l’outil qui vous convient le mieux :
Confirmez votre version de macOS et votre matériel : Commencez par vérifier que le logiciel prend en charge la version de macOS que vous utilisez ainsi que l’architecture du processeur de votre Mac. S��’ils ne sont pas totalement compatibles, cela peut affecter la vitesse et les performances.
Passez en revue vos habitudes de sécurité actuelles : Un antivirus peut offrir une protection contre de nombreuses menaces, mais pas contre le comportement des utilisateurs. Vous devrez réfléchir à la provenance des fichiers et logiciels que vous téléchargez, à la fréquence à laquelle vous téléchargez des fichiers et à l’activation ou non de l’authentification multifacteur pour les comptes importants.
Identifiez les failles de protection que vous souhaitez combler : réfléchissez aux menaces auxquelles votre ordinateur peut être confronté et à celles qui vous préoccupent le plus. Cela peut inclure les malwares, le phishing, les téléchargements non sécurisés, les supports amovibles, plusieurs appareils ou un besoin de surveillance plus claire, mais une fois que vous savez quelles failles combler, vous pouvez trouver une solution adaptée à vos besoins.
Privilégiez les fonctionnalités de protection essentielles : Bien que certains outils antivirus puissent offrir une multitude de fonctionnalités, il existe des fonctions de base dont vous ne pouvez pas vous passer. Concentrez-vous sur la détection des malwares, la protection contre le phishing, la surveillance comportementale, les mises à jour et la facilité d’utilisation avant d’examiner les éventuels extras inclus.
Vérifiez les performances et tests spécifiques à Mac : recherchez des tests ou validations récents effectués spécifiquement sur macOS, au lieu de vous appuyer uniquement sur des résultats Windows.
Comparez la couverture des appareils : Les différents fournisseurs et forfaits antivirus offrent des niveaux de couverture variables. Vous devrez vérifier si le forfait couvre un Mac, plusieurs Mac, ou un mélange d’ordinateurs Windows et Mac, ainsi que le nombre d’appareils pris en charge.
Consultez le prix total : le premier prix que vous voyez n’est pas forcément celui que vous paierez sur le long terme. Veillez à bien vérifier les formules tarifaires, y compris le prix de lancement, le tarif de renouvellement, la fréquence de facturation, les limites d’appareils et les conditions d’annulation.
Vérifiez les options de support : Ne sous-estimez pas l’importance du support client. Vous voudrez vérifier comment le support est fourni et si de l’aide est disponible via vos canaux préférés.
Comment Splashtop Shield ajoute une couche supplémentaire de protection pour Mac
Cela nous amène à Splashtop Shield, une solution antivirus alimentée par l’IA pour les ordinateurs Windows et Mac. Splashtop Shield est conçu pour les particuliers, les familles et toute personne qui utilise des ordinateurs personnels pour le travail à distance ou hybride.
Splashtop Shield ajoute une couche de protection supplémentaire aux fonctionnalités de sécurité intégrées à macOS, avec une protection contre les malwares, les tentatives de phishing, les comportements suspects et les tentatives d’exploitation.
Splashtop Shield inclut :
Protection anti-malware pour détecter et bloquer les programmes malveillants.
Protection anti-hameçonnage pour aider à identifier les tentatives de phishing et les liens malveillants.
Analyse du trafic en temps réel pour aider à identifier le trafic malveillant et les menaces en ligne.
Une détection des menaces basée sur le comportement pour repérer les comportements inhabituels.
Protection anti-exploit pour aider à détecter et bloquer les tentatives d’exploitation des vulnérabilités logicielles.
Analyse des USB et des supports amovibles pour aider à détecter les fichiers malveillants sur les périphériques de stockage connectés.
Splashtop Shield est disponible avec un forfait Individual pour deux appareils et un forfait Family pour jusqu’à cinq ordinateurs Windows et Mac dans un même foyer.
Checklist de sécurité Mac
La cybersécurité est importante, quel que soit votre appareil ou votre système d’exploitation. Si vous voulez vous assurer que votre Mac reste en sécurité et protégé contre les menaces, voici une liste rapide d’étapes à suivre pour maintenir un niveau de sécurité élevé.
Vérifiez votre Mac et assurez-vous que :
Les mises à jour de macOS sont activées, afin que vous receviez les derniers correctifs de sécurité.
Les applications et les navigateurs sont à jour.
Vous téléchargez uniquement des logiciels provenant de sources fiables.
Les comptes importants utilisent des mots de passe uniques, donc si l’un d’eux est volé, les autres restent sécurisés.
L’authentification multifacteur est activée.
Les liens et pièces jointes inattendus sont vérifiés avant que vous ne cliquiez dessus.
Les extensions de navigateur inutiles sont supprimées.
Les clés USB et autres périphériques connectables sont analysés avant utilisation.
Les fichiers importants sont sauvegardés afin de pouvoir être récupérés en cas de perte.
Si vous utilisez un antivirus supplémentaire, la protection en temps réel est activée.
Obtenez une protection plus intelligente pour votre Mac avec Splashtop Shield
Bien que les ordinateurs Mac incluent de solides protections intégrées, vous avez parfois besoin d’un petit niveau de sécurité supplémentaire. Si vous téléchargez souvent des logiciels, traitez des pièces jointes ou souhaitez une détection renforcée du phishing et des comportements suspects, un logiciel antivirus peut être utile.
Avec Splashtop Shield, vous pouvez ajouter une protection supplémentaire non seulement à votre ordinateur Mac, mais aussi à cinq appareils Windows et macOS au maximum. Splashtop Shield ajoute une protection contre les malwares, le phishing, les comportements suspects et les exploits, alimentée par l’IA, pour les utilisateurs Mac qui souhaitent une couche de sécurité supplémentaire.
Vous voulez en savoir plus ? Découvrez comment Splashtop Shield offre une protection alimentée par l’IA sur les ordinateurs Windows et Mac.