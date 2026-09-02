Si vous avez plusieurs appareils, vous devez vous assurer que chacun dispose d’une protection antivirus adéquate. Cependant, choisir le bon antivirus pour plusieurs appareils ne se résume pas au nombre d’appareils pris en charge.
Vous avez besoin d’un antivirus compatible avec le ou les systèmes d’exploitation que vous utilisez, qui offre une protection cohérente sur tous les appareils, vous permette de tout gérer depuis un seul endroit et reste abordable tout au long de sa durée de vie.
Que vous ayez besoin de protéger plusieurs appareils que vous possédez, de protéger des ordinateurs appartenant à différents membres de votre foyer ou de prendre en charge des ordinateurs Mac et PC, il est essentiel de trouver le bon antivirus. Dans cette optique, voyons comment déterminer le niveau de couverture dont vous avez besoin, comparer les protections, calculer le coût total et choisir le meilleur forfait antivirus multi-appareils pour vous.
Qu’est-ce qu’un logiciel antivirus multi-appareils ?
Un logiciel antivirus multi-appareils est un logiciel de sécurité que vous pouvez installer sur plusieurs appareils compatibles avec un seul abonnement, afin que les utilisateurs disposant de plusieurs ordinateurs puissent tous les protéger sans acheter plusieurs outils ou abonnements.
Cela peut prendre plusieurs formes, car les forfaits peuvent varier d’un fournisseur à l’autre. Ces variations peuvent inclure :
Le nombre d’appareils couverts.
Systèmes d’exploitation pris en charge.
Le nombre d’utilisateurs ou de membres du foyer.
Fonctionnalités disponibles sur chaque plateforme.
La possibilité de surveiller des appareils depuis un seul compte.
La facilité avec laquelle vous pouvez ajouter, supprimer ou remplacer des appareils.
Gardez à l’esprit que « multi-appareil » ne signifie pas nécessairement qu’il prendra en charge toutes les plateformes ou tous les types d’appareils. Certaines solutions antivirus sont conçues uniquement pour des systèmes d’exploitation spécifiques, et certaines offres peuvent couvrir uniquement les ordinateurs, tandis que d’autres incluent les téléphones et les tablettes.
Combien d’appareils devez-vous protéger ?
Avant de commencer à examiner les antivirus multi-appareils, vous devez savoir combien d’appareils vous souhaitez protéger. Il ne s’agit pas forcément du nombre d’appareils que vous possédez, car tous n’auront pas nécessairement besoin d’une protection antivirus supplémentaire ; il est important de déterminer lesquels en ont besoin.
Comptez chaque ordinateur actuellement utilisé : Commencez par prendre en compte le nombre d’appareils que vous utilisez actuellement, y compris les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les ordinateurs partagés du foyer.
Incluez les appareils susceptibles d’être ajoutés ou remplacés : Si vous envisagez probablement d’acheter bientôt davantage d’ordinateurs, comme un autre ordinateur de travail ou un appareil familial, cela doit également être pris en compte.
Séparez les appareils actifs des appareils inutilisés : utilisez-vous vraiment tous les appareils que vous possédez ? Les appareils entièrement retirés du service ou hors ligne n’ont peut-être pas besoin d’une protection antivirus active, mais les appareils secondaires qui se connectent encore à Internet, stockent des fichiers ou accèdent à des comptes doivent tout de même être pris en compte.
Identifiez qui utilise chaque appareil : aurez-vous besoin d’un forfait antivirus pour une seule personne avec plusieurs ordinateurs, ou servira-t-il à plusieurs membres du foyer ? Le nombre de personnes qui utilisent chaque appareil aura un impact sur la configuration du compte, les besoins de support et la gestion des alertes. C’est donc un facteur important à prendre en compte.
Choisissez une limite d’appareils réaliste : Plus vous avez d’appareils, plus les forfaits multi-appareils peuvent coûter cher. Tenez compte de votre budget et choisissez un forfait qui couvre vos besoins actuels (avec une marge de croissance modeste), plutôt que de payer plus pour davantage d’appareils que vous n’en aurez besoin.
Quels systèmes d’exploitation l’antivirus doit-il prendre en charge ?
Les différents systèmes d’exploitation font face à des menaces distinctes, et un antivirus efficace sur l’un peut ne pas l’être sur un autre. Vous devez vérifier la compatibilité pour vous assurer que le logiciel antivirus que vous choisissez prend en charge tous les OS utilisés par vos appareils, pas seulement votre ordinateur principal.
Ordinateurs Windows
Si vous utilisez des ordinateurs Windows, vérifiez que l’antivirus est compatible avec votre version de Windows. Il est également important de vérifier que les fonctionnalités essentielles sont incluses, comme la protection contre les malwares en temps réel, la prévention du phishing et la détection comportementale, afin de bénéficier de toute la couverture dont vous avez besoin.
Ordinateurs Mac
Si vous avez des ordinateurs Mac, leur prise en charge doit être évaluée séparément, plutôt que de supposer que ce qui fonctionne sur un PC fonctionnera sur un Mac. Un produit peut annoncer une couverture Windows et macOS, mais les fonctionnalités pour chaque OS peuvent différer, ou les performances peuvent varier selon les appareils. Comme pour les ordinateurs Windows, assurez-vous que les fonctionnalités essentielles dont vous avez besoin sont incluses par défaut.
Foyers mixtes Windows et Mac
Si vous utilisez à la fois des ordinateurs Mac et PC, vous aurez intérêt à choisir une solution antivirus compatible avec les deux systèmes d’exploitation dans le cadre d’un seul abonnement et d’un seul compte. Vérifiez bien si les appareils Windows et Mac peuvent partager la même offre, quelles fonctionnalités (le cas échéant) diffèrent selon le système d’exploitation, et si tous les appareils apparaissent sur un seul tableau de bord.
Tous les appareils bénéficient-ils de la même protection ?
Même un même logiciel antivirus peut offrir des fonctionnalités et des niveaux de protection différents selon les systèmes d’exploitation. Lorsque vous évaluez une solution antivirus multi-appareils, vérifiez si les fonctionnalités varient selon les plateformes afin de vous assurer d’obtenir la protection dont vous avez besoin sur l’ensemble de vos appareils.
N’oubliez pas de comparer :
Protection contre les malwares en temps réel.
Protection contre le phishing et les liens malveillants.
Détection des menaces basée sur le comportement.
Protection contre les exploits.
Analyse des supports amovibles.
Analyses programmées et manuelles.
Contrôles de quarantaine.
Mises à jour automatiques.
Visibilité du tableau de bord.
Les options de support.
Lorsque vous évaluez un logiciel, recherchez des tableaux de fonctionnalités spécifiques à chaque plateforme. Une description générale du produit ne les différencie généralement pas, il est donc important d’examiner cela d’un peu plus près.
Quelles fonctionnalités de protection comptent le plus pour vous ?
Cela dit, quelles sont les fonctionnalités essentielles que vous devriez rechercher dans un logiciel antivirus ? Que vous utilisiez un Mac, un PC ou tout autre appareil, certaines fonctionnalités de protection sont indispensables. Cela inclut :
Protection anti-malware en temps réel
La protection contre les malwares est l’un des aspects les plus importants de toute solution antivirus. Chaque appareil connecté doit être surveillé en continu afin de détecter les menaces dès qu’elles apparaissent, plutôt que de s’appuyer sur des analyses manuelles occasionnelles.
Protection contre le phishing et les sites malveillants
Les arnaques de phishing et les sites web trompeurs sont des méthodes de cyberattaque courantes. Une bonne protection contre le phishing peut aider à identifier les liens trompeurs, les fausses pages de connexion et les téléchargements malveillants. Bien sûr, chacun devrait tout de même savoir comment éviter le phishing et connaître les autres bonnes pratiques, mais une bonne protection contre le phishing peut aider.
Détection des menaces basée sur le comportement
Les outils antivirus recherchent généralement des signatures de malwares connues, mais les attaquants peuvent les modifier, les dissimuler ou les masquer d’une autre manière, ce qui les rend difficiles à détecter. La surveillance comportementale, en revanche, peut repérer une activité suspecte pouvant indiquer la présence de malwares ou d’autres virus, même s’ils ne correspondent pas à une signature connue.
Mises à jour automatiques contre les menaces
Les menaces évoluent constamment, et de nouveaux virus apparaissent rapidement. Il est essentiel de maintenir le logiciel antivirus à jour, d’où la nécessité de mises à jour automatiques des menaces. Ces mises à jour automatiques peuvent inclure des signatures de menaces, des données de réputation, des règles de détection ou des modèles de machine learning, selon le produit.
Protection contre les exploits
Lorsque des vulnérabilités logicielles sont découvertes, elles deviennent des cibles de choix pour les cyberattaques. La protection contre les exploits peut aider à détecter les tentatives d’exploitation de ces vulnérabilités, afin de les bloquer jusqu’à ce que la vulnérabilité soit corrigée.
Analyse des supports amovibles
Les clés USB, disques durs externes et autres supports de stockage amovibles peuvent contenir des fichiers malveillants susceptibles d’infecter un autre ordinateur si ces fichiers sont ouverts ou exécutés. L’analyse des supports amovibles peut aider à détecter les fichiers malveillants sur les dispositifs de stockage connectés avant qu’ils ne causent des dommages.
Alertes claires et contrôles de quarantaine
Le logiciel antivirus doit fournir des alertes claires que tous les utilisateurs peuvent comprendre, quel que soit leur niveau de connaissances techniques. Une fois qu’une menace est détectée, il doit y avoir des contrôles de quarantaine clairs qui isolent les fichiers suspects et expliquent quelle action a été entreprise.
Que doit inclure la gestion de compte multi-appareils ?
Lorsque vous recherchez un logiciel antivirus multi-appareils, il est important de pouvoir gérer tous vos comptes et appareils depuis un seul endroit. Plus vous avez d’ordinateurs à couvrir, plus vous avez besoin d’une gestion centralisée, ce qui implique quelques fonctionnalités clés dont vous ne devriez pas vous passer.
Veillez à rechercher une solution qui inclut :
Un seul compte qui fonctionne sur tous les appareils couverts.
Une vue claire de tous les appareils protégés.
Indicateurs de santé ou d’état des appareils.
Installation facile sur des ordinateurs supplémentaires.
La possibilité de supprimer les anciens appareils lorsqu’ils ne sont plus nécessaires.
La possibilité d’ajouter des appareils de remplacement sans complexité supplémentaire.
Alertes claires lorsqu’un appareil n’est plus protégé ou nécessite une attention.
Gestion simple des abonnements et des renouvellements, avec une tarification prévisible.
Informations claires sur les fonctionnalités disponibles sur Windows et MacOS.
Des contrôles simples pour que même les membres du foyer non techniciens puissent l’utiliser facilement.
Gardez à l’esprit que la surveillance centralisée n’inclut pas toujours les contrôles d’analyse à distance ni l’administration complète des appareils. Recherchez donc spécifiquement ces fonctionnalités si vous en avez besoin.
Comment comparer les tarifs des antivirus multi-appareils
Choisir une solution antivirus abordable est important, mais les formules tarifaires ne sont pas toujours simples. Lorsque vous évaluez vos options, vous devrez regarder au-delà des prix affichés et déterminer le coût réel dans la durée.
Comparez le prix annuel total
Même si le prix promotionnel de la première année peut sembler attractif, le prix de renouvellement peut être plus élevé. Comparez le prix d’introduction au prix standard de renouvellement annuel avant de vous abonner.
Calculez le coût par appareil
Le nombre d’appareils que vous souhaitez inclure aura un impact sur le montant que vous paierez par appareil. Examinez le prix annuel et divisez-le par le nombre d’appareils que vous souhaitez réellement protéger, plutôt que par le nombre maximal autorisé par l’offre.
Vérifiez les limites du forfait
Comparez les limites des forfaits et choisissez celui qui offre le meilleur rapport qualité-prix. Si vous n’utilisez que quatre appareils, par exemple, un forfait de 25 appareils sera presque certainement supérieur à vos besoins, tandis qu’un forfait de cinq appareils offrira une meilleure valeur.
Découvrez ce qui est inclus dans chaque formule
Tous les niveaux de forfait n’incluent pas les mêmes protections et fonctionnalités. Vérifiez si le forfait que vous envisagez inclut la protection de base, la gestion du compte et l’assistance, ou si celles-ci sont uniquement disponibles dans des forfaits plus chers.
Vérifiez les conditions de renouvellement et d’annulation
Les conditions générales peuvent entraîner les dépenses les plus inattendues. Vérifiez le renouvellement automatique, la fréquence de paiement, les modalités d’annulation et les éventuelles politiques de remboursement, afin de savoir combien vous paierez, quand vous le paierez et comment vous pourrez annuler si vous le décidez.
Offre individuelle ou offre familiale : laquelle choisir ?
Même lorsque vous trouvez une bonne solution antivirus multi-appareils, vous devez toujours choisir une offre qui répond le mieux à vos besoins. De nombreux éditeurs d’antivirus proposent des offres individuelles et familiales, il est donc également important de savoir laquelle vous convient le mieux.
Choisissez un forfait individuel lorsque
Si vous êtes seul avec quelques appareils, comme un ordinateur de bureau et un ordinateur portable ou un appareil de sauvegarde, une offre individuelle est la plus adaptée. Ces offres couvrent moins d’appareils, mais elles sont moins chères et vous donnent un contrôle total depuis un seul compte.
Choisissez un forfait familial lorsque
Si vous achetez une offre pour plusieurs personnes vivant dans un même foyer, une offre familiale conviendra mieux. Ces offres prennent généralement en charge davantage d’appareils et peuvent inclure des fonctionnalités supplémentaires de gestion du foyer, selon le fournisseur.
Ne choisissez pas en vous basant uniquement sur le nom de l’offre
Vérifiez les détails de toute offre avant de vous abonner. Certaines offres familiales mettent davantage l’accent sur des fonctionnalités comme le contrôle parental ou la couverture mobile que sur les limites d’appareils ou les comptes. Lorsque vous comparez les offres, examinez la couverture des appareils, les systèmes d’exploitation, les fonctionnalités de gestion et les tarifs afin de trouver celle qui correspond le mieux à vos besoins.
Comment choisir un logiciel antivirus pour plusieurs appareils
Cela dit, voyons comment choisir le meilleur logiciel antivirus multi-appareils pour vos besoins. Nous avons décomposé les étapes en une liste pratique, afin que vous puissiez vous assurer de ne rien oublier :
Listez chaque appareil et système d’exploitation : Commencez par créer un inventaire de tous les ordinateurs qui ont besoin d’être protégés, y compris leurs systèmes d’exploitation. Cela vous aidera à déterminer exactement quels appareils votre logiciel antivirus doit couvrir.
Décidez quels appareils doivent partager un même compte : Ensuite, vous devrez identifier les appareils que vous souhaitez gérer depuis un compte unique, surtout si la supervision et la facturation centralisées sont importantes. Plus les appareils partagent un compte, plus il est facile de les gérer ensemble.
Identifiez les exigences essentielles en matière de protection : Assurez-vous que le logiciel que vous envisagez comprend certaines fonctionnalités indispensables, comme la détection des malwares en temps réel, la détection du phishing, la détection des menaces basée sur le comportement, la protection contre les exploits et la protection des supports amovibles.
Vérifiez les fonctionnalités propres à chaque plateforme : si vous utilisez différents systèmes d’exploitation, vous devrez vérifier que les appareils Windows et Mac bénéficient tous deux de la protection complète dont ils ont besoin.
Passez en revue l’installation et le remplacement des appareils : assurez-vous de bien vérifier comment les nouveaux ordinateurs sont ajoutés et les anciens supprimés, afin de pouvoir facilement apporter des modifications lorsque vous passez à un nouvel appareil.
Évaluez les performances sur l’appareil le moins puissant : une bonne solution antivirus doit bien fonctionner sur tous vos appareils, pas seulement sur le plus performant. Utilisez votre ordinateur le plus ancien ou le moins puissant comme référence de performance pratique afin de vous assurer qu’il fonctionne bien sur l’ensemble de vos appareils.
Consultez les tests indépendants : Les tests indépendants sont un excellent moyen de vérifier que l’antivirus fonctionne correctement sur tous vos appareils. Recherchez des résultats récents pour chaque système d’exploitation du foyer, et pas seulement pour un appareil.
Comparez le prix de renouvellement et le coût par appareil : Lorsque vous vérifiez les prix, assurez-vous de savoir combien vous paierez chaque année ; ne prenez pas votre décision en vous basant uniquement sur le tarif d’introduction.
Choisissez le plus petit forfait qui répond à des besoins réalistes : inutile de payer pour plus que nécessaire, alors assurez-vous de choisir un forfait adapté à vos besoins. Vous pouvez choisir un forfait qui vous laisse de la marge pour évoluer sans payer trop cher pour une couverture inutilisée.
Confirmez les options d’assistance : veillez à vérifier tous les détails et toutes les options, notamment la manière dont les problèmes de compte, d’installation et de sécurité sont traités.
Comment Splashtop Shield protège plusieurs ordinateurs Windows et Mac
Splashtop Shield est une solution antivirus alimentée par l’IA pour les particuliers et les foyers utilisant des ordinateurs Windows et Mac. Elle offre une protection anti-malware, anti-phishing, une analyse du trafic en temps réel, une détection des menaces basée sur le comportement, une protection anti-exploit et une analyse des supports amovibles.
Splashtop Shield est disponible en forfaits Individual et Family. Le forfait Individual couvre deux appareils, tandis que le forfait Family prend en charge jusqu’à cinq ordinateurs Windows et Mac dans un même foyer. Les deux forfaits peuvent inclure un mélange d’ordinateurs Windows et Mac.
Avec Splashtop Shield, vous bénéficiez de :
Protection anti-malware.
Protection anti-hameçonnage.
Analyse du trafic en temps réel.
Détection des menaces basée sur le comportement.
Protection anti-exploit.
Analyse des clés USB et des supports amovibles.
De plus, Splashtop Shield permet de surveiller facilement l’état des appareils, de supprimer les anciens ordinateurs et d’ajouter des remplacements, le tout depuis une console web pratique.
Checklist antivirus multi-appareils
Avec toutes ces informations en tête, vous êtes prêt à examiner les logiciels antivirus pour plusieurs appareils en toute confiance. Cependant, cela fait beaucoup d’éléments à retenir, c’est pourquoi nous avons créé une checklist pratique des points à vérifier avant d’acheter.
Lorsque vous choisissez un logiciel antivirus multi-appareils, assurez-vous que :
Il prend en charge tous les systèmes d’exploitation que vous utilisez.
La protection de base est disponible sur tous les ordinateurs (pas seulement sur un type d’appareil ou d’OS)
La limite d’appareils correspond à vos besoins réels, vous ne payez donc pas pour plus d’appareils que vous n’en utilisez.
Les appareils Windows et Mac peuvent partager un seul compte.
Vous pouvez facilement supprimer les anciens appareils et ajouter des appareils de remplacement.
Vous pouvez voir l’état de tous les appareils en un seul endroit.
L’impact sur les performances reste maîtrisé sur les ordinateurs les plus anciens que vous prévoyez de protéger.
Des tests récents spécifiques à chaque plateforme sont disponibles.
Le coût par appareil protégé est raisonnable, et le prix de renouvellement est clair.
Le support est disponible via vos canaux préférés.
Protégez chaque ordinateur avec Splashtop Shield
Lorsque vous choisissez un logiciel antivirus, vous devez vous assurer qu’il prend en charge tous les appareils que vous utilisez, tout en trouvant le bon équilibre entre sécurité, prise en charge des plateformes, gestion des comptes et coût total. Recherchez un outil qui protège tous vos appareils, plutôt que de choisir une formule en vous basant uniquement sur le prix ou le nombre d’appareils autorisés.
Splashtop Shield aide à protéger plusieurs ordinateurs Windows et Mac grâce à des fonctions anti-malware, anti-phishing, d’analyse du trafic en temps réel, de détection des menaces basée sur le comportement, de protection anti-exploit et d’analyse des supports amovibles. Les offres Individual et Family vous permettent de choisir la couverture en fonction du nombre d’ordinateurs pris en charge que vous devez protéger.
Vous souhaitez en savoir plus sur Splashtop Shield et protéger vos appareils depuis un seul compte ? Découvrez dès aujourd’hui ce que Splashtop Shield peut faire pour vous.