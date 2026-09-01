Les ransomwares peuvent causer des dégâts considérables, qu’ils ciblent des particuliers, des données, des réseaux ou des entreprises entières. La protection contre les ransomwares est donc essentielle. Cependant, un logiciel de protection contre les ransomwares peut désigner plusieurs outils différents, comme un antivirus, des contrôles de fichiers protégés et un logiciel de sauvegarde/récupération.
Chaque outil répond à un objectif différent, qu’il s’agisse de réduire le risque d’infection, d’identifier une activité suspecte ou de récupérer des fichiers après une attaque. Savoir de quel type de protection contre les ransomwares vous disposez est essentiel pour maintenir une bonne cybersécurité; sinon, vous risquez de vous exposer à des vulnérabilités.
Dans cette optique, voyons quelles fonctionnalités de protection contre les ransomwares comptent le plus, à quoi elles servent et comment les distinguer lorsque vous recherchez un logiciel antivirus.
Qu’est-ce qu’un logiciel de protection contre les ransomwares ?
Les logiciels de protection contre les rançongiciels constituent une vaste catégorie d’outils de sécurité conçus pour aider à prévenir, détecter, bloquer, limiter les dommages causés par les attaques de rançongiciel ou s’en remettre.
Cependant, cette définition peut couvrir divers outils, notamment des logiciels antivirus, des outils anti-ransomware dédiés, des plateformes de sauvegarde et de restauration, ainsi que des systèmes de détection et de réponse des terminaux (EDR). Par conséquent, il peut s’agir d’un terme vague, et toute personne recherchant une protection contre les ransomwares doit comprendre exactement de quel type de protection il s’agit lors de l’évaluation et de la comparaison des fonctionnalités.
En quoi la protection contre les ransomwares diffère-t-elle d’un antivirus standard ?
De nombreuses solutions antivirus modernes incluent déjà des fonctions de détection et de protection liées aux ransomwares, mais la façon dont elles surveillent le comportement de chiffrement et prennent en charge la récupération varie selon le logiciel. Il est donc recommandé de rechercher des fonctionnalités spécifiques de protection contre les ransomwares lors de l’évaluation d’un logiciel antivirus.
Détection standard des logiciels malveillants
Votre solution antivirus standard repérera et bloquera les malwares connus et suspects à l’aide de différentes méthodes de détection, notamment les signatures, l’heuristique, la réputation des fichiers, etc. C’est la fonctionnalité de base de tout antivirus.
Détection comportementale spécifique aux ransomwares
Certains outils de protection contre les ransomwares utilisent une surveillance comportementale pour détecter les activités associées aux ransomwares, comme le chiffrement rapide des fichiers, des modifications de fichiers à grande échelle ou des interférences avec les outils de sécurité. Cela peut aider à identifier un comportement suspect qui ne correspond pas forcément à une signature de malware connue.
Protection des fichiers et contrôles des applications
Au-delà de la détection et de la prévention, certains outils peuvent restreindre les applications autorisées à modifier des dossiers ou fichiers sensibles. Cela ajoute une couche supplémentaire de prévention contre les ransomwares en rendant plus difficile l’accès des ransomwares aux données vitales et leur destruction.
Capacités de sauvegarde et de récupération
Même avec toutes les mesures de prévention contre les rançongiciels du monde, il reste judicieux de conserver des sauvegardes pour la récupération des données. La conservation de sauvegardes, d’instantanés et d’autres fonctions de restauration permet aux utilisateurs de reconstruire leur environnement si des fichiers sont modifiés, chiffrés ou détruits, ce qui les rend essentiels à la reprise après sinistre. Gardez à l’esprit que la détection antivirus et la récupération des données sont deux capacités distinctes. Vous devrez donc vous procurer un outil de sauvegarde indépendamment de votre logiciel antivirus.
Les quatre couches de protection contre les ransomwares
Une bonne protection contre les ransomwares comprend quelques éléments essentiels conçus pour protéger les appareils et faciliter la récupération si le pire se produit. Les quatre couches essentielles de protection contre les ransomwares comprennent :
1. Prévention
La première étape de la protection contre les rançongiciels consiste à empêcher qu’ils ne frappent dès le départ. La prévention réduit le risque que des fichiers, liens ou exploits malveillants atteignent l’appareil, afin qu’ils ne puissent pas l’infecter. Cela inclut la protection contre le phishing, le blocage des sites malveillants, l’analyse des téléchargements et la protection contre les exploits.
2. Détection et blocage
Si un rançongiciel échappe aux fonctionnalités de prévention, une détection précoce et un blocage peuvent l’empêcher de causer des dommages. La détection des rançongiciels identifie les malwares connus, les fichiers suspects ou les activités correspondant au comportement d’un rançongiciel avant qu’il ne se propage. Cela inclut la surveillance des comportements, la protection en temps réel et la réputation des fichiers.
3. Limitation des dégâts
Limiter les dégâts que les rançongiciels peuvent causer est tout aussi important. De nombreux outils de protection contre les rançongiciels peuvent restreindre l’accès aux fichiers, arrêter les processus suspects ou mettre les menaces en quarantaine avant qu’elles n’affectent davantage de fichiers. Cela inclut les contrôles des applications, l’isolation rapide des menaces et les dossiers protégés, qui peuvent limiter la propagation des logiciels malveillants.
4. Récupération
Si la prévention, la détection et la limitation ne suffisent pas et qu’un ransomware fait malgré tout des ravages, il est essentiel de récupérer les données sans payer la rançon. Les outils de récupération permettent de restaurer les fichiers ou les systèmes, afin que rien de valeur ne soit perdu lors de l’attaque. Cela comprend les sauvegardes, les instantanés, les restaurations de versions de fichiers et d’autres processus de restauration testés.
Quelles fonctionnalités de prévention comptent le plus ?
Compte tenu du besoin de protection contre les ransomwares et des différentes couches impliquées, il est important de savoir ce qu’il faut rechercher dans un logiciel de protection contre les ransomwares. Même si les solutions varient, toute solution de prévention contre les ransomwares doit inclure quelques fonctionnalités essentielles :
Protection contre le phishing et les sites malveillants
Les ransomwares commencent souvent par un lien trompeur, un faux site web, une pièce jointe malveillante ou un téléchargement frauduleux. Détecter ces ruses et ces pièges dès le départ est essentiel pour prévenir les malwares et les ransomwares. Un bon logiciel de protection doit donc inclure une protection web. Cela peut aider à identifier les fausses pages de connexion, les sites web malveillants, les liens de téléchargement suspects, les invites frauduleuses et bien plus encore, afin de protéger les appareils.
Analyse des téléchargements et des pièces jointes
Lorsque vous téléchargez des fichiers, vous ne voulez pas qu’un ransomware s’invite au passage. L’analyse des téléchargements et des pièces jointes peut vérifier la présence de programmes malveillants dans les fichiers lorsqu’ils sont téléchargés, ouverts, copiés ou exécutés, et détecter tout ransomware qui pourrait s’y cacher. Gardez à l’esprit que les analyses doivent s’appliquer aux téléchargements, aux pièces jointes d’e-mail, aux fichiers partagés et aux supports de stockage externes afin de couvrir tous les cas.
Analyse de la réputation des fichiers
Les services de réputation des fichiers peuvent déterminer si un fichier est connu et fiable, peu courant, suspect ou malveillant. Cela apporte une couche de sécurité supplémentaire, même si cette approche fonctionne mieux lorsqu’elle est associée à d’autres méthodes de détection.
Protection contre les exploits
Les vulnérabilités logicielles sont des cibles populaires pour les cyberattaques, vous devez donc mettre en place des protections. La protection contre les exploits peut détecter les tentatives visant ces vulnérabilités dans les systèmes d’exploitation et les applications, même si vous devrez toujours garder vos logiciels corrigés et à jour afin de fermer ces vulnérabilités le plus rapidement possible.
Mises à jour de sécurité automatiques
Les cybermenaces évoluent constamment, avec de nouvelles menaces qui apparaissent en permanence. Par conséquent, les mises à jour de sécurité sont essentielles pour suivre l’évolution des menaces les plus récentes. Un bon antivirus et une bonne protection contre les ransomwares doivent inclure des mises à jour de sécurité automatisées, notamment les définitions de logiciels malveillants, les données de réputation, les règles de détection et les modèles de machine learning, afin de rester à jour avec les dernières informations et les derniers outils.
Quelles fonctionnalités de détection sont les plus importantes ?
Ensuite, voyons comment la protection contre les ransomwares peut détecter les menaces. Une bonne cybersécurité s’appuie sur une combinaison de fonctionnalités de détection pour offrir la couverture la plus complète possible, mais chacune présente des usages et des avantages qu’il est utile de comprendre.
Protection anti-malware en temps réel
Un logiciel de protection contre les ransomwares doit inclure une surveillance des fichiers en temps réel, au lieu de s’appuyer sur des analyses manuelles. La protection contre les malwares en temps réel peut évaluer l’activité lorsque les fichiers sont téléchargés, ouverts, copiés, exécutés et modifiés, afin d’identifier et de traiter rapidement les ransomwares, où qu’ils interviennent dans le processus.
Détection basée sur les signatures
La détection basée sur les signatures est un excellent outil pour identifier les ransomwares connus. Cette méthode reconnaît le code des malwares connus afin d’identifier rapidement et précisément les programmes malveillants avant qu’ils ne puissent causer des dommages, ce qui en fait une puissante couche de sécurité.
Détection assistée par machine learning
Grâce au machine learning, un logiciel de protection contre les rançongiciels peut évaluer une combinaison de caractéristiques de fichiers et de signaux de risque afin de repérer une activité malveillante. C’est l’une des évolutions les plus récentes de la protection contre les rançongiciels, et sa capacité à identifier rapidement des rançongiciels nouveaux ou inconnus en fait un excellent complément aux signatures, aux vérifications de réputation et à la surveillance comportementale.
Détection basée sur le comportement
La détection comportementale surveille ce qu’un processus fait après son démarrage afin de repérer toute activité suspecte pouvant indiquer la présence d’un malware. Par exemple, si un programme commence à modifier rapidement des fichiers, à renommer ou chiffrer des documents, ou à désactiver un logiciel de sécurité, c’est un signe clair qu’il est malveillant, et la détection le signalera.
Bien que cela ne puisse pas garantir l’arrêt de toutes les attaques, c’est un outil puissant pour améliorer la protection contre les menaces inconnues.
Que sont les dossiers protégés et les contrôles des applications ?
Comme indiqué, les contrôles d’application et les dossiers protégés peuvent aider à tenir les attaques par ransomware à distance. Nous devons donc comprendre leur fonctionnement et comment ils peuvent améliorer la protection contre les attaques par ransomware.
Dossiers protégés
Les contrôles des dossiers protégés peuvent limiter les applications autorisées à modifier des fichiers ou répertoires sélectionnés, comme des documents importants, des dossiers financiers et des fichiers de travail. Cela peut réduire la capacité des applications non autorisées à modifier les fichiers stockés dans les dossiers protégés.
Liste blanche d’applications
Les contrôles des applications vous permettent de limiter l’exécution aux programmes approuvés ou de confiance, afin que les programmes inconnus ne puissent pas contrôler d’autres fichiers. Cela permet de limiter ce qu’un ransomware peut faire sur un appareil en réduisant au minimum sa portée et son accès.
Limites potentielles
Cela dit, ces contrôles ont leurs limites. Ils nécessitent une configuration minutieuse pour garantir que les programmes que vous souhaitez utiliser restent autorisés, et ils peuvent parfois bloquer des applications légitimes. Cependant, ils restent des outils puissants pour limiter l’impact d’une infection par ransomware.
Même dans ce cas, vous devrez toujours maintenir des sauvegardes à jour de votre appareil et de vos fichiers, afin de pouvoir les récupérer si le pire devait arriver.
Sauvegarde, restauration à un état antérieur et récupération : quelle est la différence ?
Si vous êtes infecté par un ransomware, pouvoir annuler les modifications, restaurer des sauvegardes et récupérer les données perdues est essentiel. Dans cette optique, détaillons les différences et voyons comment elles peuvent aider à la récupération après une attaque par ransomware.
Sauvegarder
Une sauvegarde est une copie distincte des fichiers, généralement stockée sur un appareil externe ou un serveur, afin que vous puissiez les restaurer après une perte de données ou un chiffrement. Si un ransomware frappe, une sauvegarde récente peut offrir une voie de récupération pour les fichiers inclus dans la sauvegarde. Assurez-vous qu’au moins une sauvegarde est isolée de l’ordinateur principal afin que le ransomware ne puisse pas l’affecter.
Restauration des fichiers
Plutôt que de restaurer d’anciennes sauvegardes, le retour en arrière des fichiers tente d’annuler les modifications. Cela ramène essentiellement un ordinateur à l’état dans lequel il se trouvait avant l’attaque du ransomware, bien que la disponibilité et l’efficacité varient selon les produits.
Instantanés système
Les instantanés système peuvent faciliter la récupération en capturant l’état des fichiers ou des systèmes à un moment précis. Les instantanés capturent l’état des fichiers ou des systèmes à un moment précis et peuvent vous permettre de restaurer des données ou l’état du système à une version antérieure, selon la technologie utilisée.
Cependant, si l’instantané est stocké sur un appareil ou un compte accessible, le ransomware peut toujours l’affecter.
Outils de déchiffrement
Lorsque le ransomware chiffre votre appareil ou vos fichiers, des outils de déchiffrement peuvent aider. Pour certaines variantes de ransomware, un outil de déchiffrement compatible peut permettre de restaurer des fichiers chiffrés sans payer de rançon. Cependant, ces outils ne fonctionnent que pour certaines variantes de ransomware. Vous ne devez donc pas compter sur eux comme première et unique ligne de défense.
Tests de restauration
Bien que ces fonctionnalités vous aident à récupérer après des attaques, elles ne fonctionnent que si elles peuvent restaurer les fichiers avec succès. Il est important de tester les sauvegardes et les outils de récupération pour s’assurer qu’ils fonctionnent comme prévu, sinon vous risquez d’être victime d’une attaque par ransomware pour découvrir ensuite que vos sauvegardes ne peuvent pas être restaurées.
Comment évaluer la détection comportementale des ransomwares
Comme la détection comportementale est essentielle pour identifier les ransomwares, vous aurez intérêt à choisir un logiciel de protection doté de fonctionnalités de détection robustes et précises. Il existe quelques caractéristiques clés à rechercher lors de l’évaluation de la détection comportementale. Veillez donc à vérifier les points suivants lorsque vous examinez un logiciel de protection contre les ransomwares :
Quels types d’activités de fichiers et de processus sont surveillés ?
La détection fonctionne-t-elle en temps réel ?
Les fichiers inconnus font-ils l’objet d’une analyse supplémentaire ?
À quelle vitesse l’activité suspecte est-elle bloquée ?
Les fichiers affectés sont-ils identifiés ?
Comment les alertes expliquent-elles le comportement détecté ?
Les utilisateurs peuvent-ils examiner ou annuler une fausse détection ?
La protection s’applique-t-elle aux ordinateurs Windows et macOS ?
À quelle fréquence les modèles de détection et les données sur les menaces sont-ils mis à jour ?
Comment évaluer les performances et les faux positifs
Lorsque vous utilisez un logiciel de protection contre les rançongiciels, vous devez vous assurer qu’il fonctionne comme prévu, sans conséquences inattendues. Cela signifie qu’il doit non seulement protéger votre ordinateur, mais aussi le faire de manière non intrusive et facile à gérer.
Voici quelques facteurs à prendre en compte lors de l’évaluation des performances :
Impact sur le système
Tout logiciel de protection contre les ransomwares utilise des ressources processeur, mémoire et disque, mais il ne devrait pas consommer significativement les ressources ni affecter les performances. Veillez à évaluer l’impact du logiciel pendant les analyses (complètes et rapides), l’utilisation des ressources au repos, l’impact sur la batterie et les performances sur les anciens ordinateurs portables afin d’éviter un impact important sur le système.
Faux positifs
Un logiciel de protection contre les ransomwares doit surveiller les menaces potentielles ou les activités suspectes, mais une détection trop agressive peut signaler des applications ou des activités légitimes comme étant des menaces. Un trop grand nombre de faux positifs peut créer une situation de « garçon qui criait au loup », poussant les utilisateurs à ignorer les alertes légitimes ou à désactiver les protections pour faire cesser le bruit.
Qualité des alertes
De bonnes alertes doivent faire plus que simplement indiquer « quelque chose ne va pas ». Les alertes doivent fournir des informations claires, notamment ce qui a été détecté, quels fichiers ou processus sont concernés, quelles actions ont été entreprises et si l’utilisateur doit faire quelque chose.
Contrôles d’exclusion sécurisés
Il peut parfois être nécessaire d’exclure de l’analyse un fichier de confiance. Cependant, des exclusions trop larges peuvent affaiblir la protection. Vous devez choisir un logiciel qui offre des contrôles clairs et limités afin de pouvoir créer des exclusions sans désactiver les couches de sécurité.
Pourquoi les tests indépendants sont importants
Bien que les fournisseurs d’antivirus puissent avancer des affirmations audacieuses sur la rapidité et la qualité de leur logiciel, comme « protection complète contre les ransomwares » ou « protection à 100 % ». Heureusement, des tests indépendants permettent de vérifier ces affirmations et de fournir des preuves sur la protection contre les malwares, la détection des ransomwares, les faux positifs, l’impact sur le système, et plus encore.
Assurez-vous de consulter des tests et avis indépendants pour obtenir des informations clés, notamment :
Indique si des tests spécifiques aux ransomwares ont été effectués.
Les systèmes d’exploitation sur lesquels il a été testé.
Le degré de récence des résultats.
Si la protection en temps réel était activée pendant les tests.
Ce que le test a mesuré, comme la prévention, la détection ou la récupération.
Combien de fichiers ont été affectés avant que la menace ne soit stoppée.
Résultats de faux positifs et taux.
Impact sur les performances au repos et pendant les analyses.
Si la version testée correspond au produit actuel.
Comment comparer les logiciels de protection contre les ransomwares
Avec autant d’options de protection contre les ransomwares sur le marché, il peut être difficile de déterminer laquelle correspond le mieux à vos besoins en cybersécurité. Lorsque vous évaluez des options logicielles, vous pouvez déterminer celle qui vous convient le mieux en quelques étapes simples :
Identifiez quels systèmes d’exploitation ont besoin d’être protégés : Tout d’abord, vous devrez déterminer lesquels de vos appareils ont besoin de protection. Si vous utilisez à la fois des appareils Mac et PC, par exemple, vérifiez la compatibilité sur les deux et assurez-vous que le logiciel inclut des fonctionnalités de protection contre les ransomwares pour chaque plateforme.
Déterminez quelles couches de protection sont incluses : Comme établi, la protection contre les ransomwares comporte plusieurs couches. Vous devrez donc vérifier lesquelles sont incluses dans le logiciel. Celles-ci peuvent inclure des fonctionnalités de prévention, de détection, de limitation des dommages et de récupération. Il est donc essentiel de savoir exactement ce que vous obtenez.
Privilégiez la protection en temps réel : la protection en temps réel est une fonctionnalité essentielle à rechercher dans un logiciel antivirus et de prévention contre les ransomwares. Vérifiez si le produit surveille activement les fichiers, les téléchargements, les processus et les comportements suspects.
Examinez la protection contre le phishing et les exploits : Vérifiez si le produit aide à identifier ou à bloquer les liens malveillants, les téléchargements dangereux et les tentatives d’exploit.
Examinez les promesses de détection comportementale : une bonne solution de protection contre les ransomwares doit expliquer clairement comment elle surveille les activités et traite les processus suspects. Ne vous fiez pas uniquement à des affirmations vagues et génériques.
Vérifiez ce que signifient réellement les promesses de récupération : la récupération peut inclure des sauvegardes, des instantanés, une restauration antérieure des fichiers, une assistance au déchiffrement ou tout autre chose ; assurez-vous qu’il est clair ce que vous obtenez.
Examinez la validation indépendante : ne vous contentez pas de croire le fournisseur sur parole quant à la qualité du logiciel. Recherchez des preuves récentes, spécifiques au système d’exploitation, qui étayent leurs affirmations en matière de protection et de performances.
Évaluez les performances et les faux positifs : vous ne voulez pas choisir un outil qui ralentit votre ordinateur à cause de fausses alertes. Assurez-vous de vous renseigner sur son impact sur les performances afin que la protection n'entraîne pas de ralentissements ni d'alertes inutiles fréquentes.
Comparez les limites d’appareils et les tarifs : vous voudrez savoir ce que vous payez. Vérifiez les coûts pour examiner non seulement le coût de la première année, mais aussi le prix de renouvellement, le nombre d’appareils autorisés et les éventuelles fonctionnalités limitées aux niveaux supérieurs.
Vérifiez les options de support : vous voudrez également bénéficier d’un bon support client, au cas où vous rencontreriez des problèmes. Vérifiez comment le fournisseur aide les utilisateurs à examiner les détections, à rétablir l’accès ou à résoudre les faux positifs, si cela s’avère nécessaire pour vous.
Comment Splashtop Shield prend en charge la prévention et la détection des ransomwares
Splashtop Shield est une solution antivirus basée sur l’IA pour les ordinateurs Windows et Mac qui aide à protéger contre les malwares, les tentatives de phishing, les comportements suspects et les tentatives d’exploitation pouvant intervenir dans des attaques par ransomware.
Splashtop Shield combine la détection basée sur le comportement, l’analyse de fichiers assistée par machine learning, les vérifications de réputation dans le cloud et des données sur les menaces fréquemment mises à jour pour aider à identifier les fichiers malveillants et les activités suspectes.
Splashtop Shield inclut :
Protection anti-malware pour aider à détecter et bloquer les malwares, y compris les ransomwares.
Protection anti-hameçonnage pour aider à identifier les tentatives de phishing et les liens malveillants.
Analyse du trafic en temps réel pour aider à identifier le trafic malveillant et les menaces en ligne.
Détection des menaces basée sur le comportement pour aider à identifier les comportements suspects pouvant indiquer la présence d’un malware.
Protection anti-exploit pour aider à détecter et bloquer les tentatives d’exploitation des vulnérabilités logicielles.
Analyse des supports USB et amovibles pour aider à détecter les fichiers malveillants sur les périphériques de stockage connectés.
Splashtop Shield se concentre sur la prévention et la détection des ransomwares et n’offre pas de restauration après ransomware, de sauvegarde ni de récupération.
Checklist des logiciels de protection contre les ransomwares
Lorsque vous évaluez un logiciel de protection contre les ransomwares, il peut être difficile de savoir exactement ce que vous devez rechercher. C’est pourquoi nous avons créé une checklist pratique de tout ce que vous devez trouver dans votre protection contre les ransomwares afin de vous garantir une protection optimale.
Veillez à rechercher :
Surveillance des malwares en temps réel.
Détection basée sur le comportement.
Protection contre le phishing et les liens malveillants.
Analyse des téléchargements et des pièces jointes.
Protection contre les exploits.
Mises à jour automatiques des données sur les menaces.
Une protection compatible avec les systèmes d’exploitation que vous utilisez.
Alertes expliquant clairement les détections et les actions.
Gestion simple des faux positifs.
Impact minimal sur les performances.
Validation indépendante récente et pertinente.
Capacités de sauvegarde et de restauration clairement définies.
Tarification transparente et limites d’appareils.
L’assistance disponible via les canaux de votre choix.
Renforcez la protection contre les ransomwares avec Splashtop Shield
Un logiciel de protection contre les ransomwares peut inclure différentes couches de prévention, de détection, de limitation des dommages et de récupération. Lorsque vous comparez des produits, assurez-vous de bien comprendre lesquelles de ces couches chaque outil fournit réellement.
Votre stratégie globale de protection contre les ransomwares doit inclure une protection anti-malware en temps réel, une protection contre le phishing, une détection basée sur le comportement, une protection contre les exploits et des sauvegardes fiables, que ces capacités proviennent d’un seul produit ou de plusieurs.
Splashtop Shield aide à protéger les ordinateurs Windows et Mac contre les malwares, les tentatives de phishing, les comportements suspects et les tentatives d’exploitation, en fournissant une couche de prévention et de détection contre les ransomwares.
Vous voulez en savoir plus sur Splashtop Shield ? Découvrez dès aujourd’hui comment cela peut protéger vos appareils.