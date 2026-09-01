Il n’y a rien de tel que de rentrer du travail et de démarrer son PC pour une session de jeu. Pendant quelques heures, vous pouvez mettre le monde de côté, choisir un jeu dans votre bibliothèque Steam et vous perdre dans un RPG en monde ouvert, un jeu de tir en équipe, un roman visuel ou tout autre type de jeu.
À moins, bien sûr, que votre PC de jeu ne soit infecté par un logiciel malveillant.
Les PC de gaming ont besoin d’une protection antivirus comme n’importe quel autre ordinateur, mais ils ont aussi des exigences techniques plus élevées ; une bonne solution antivirus doit détecter les logiciels malveillants et les menaces de phishing sans provoquer de perturbations qui nuisent au gameplay.
Bien que certaines solutions antivirus soient commercialisées auprès des gamers avec des fonctionnalités au branding gaming, ce ne sont souvent pas les plus essentielles. La qualité de la protection, l’utilisation des ressources en arrière-plan, le comportement des analyses et les contrôles des notifications sont les véritables critères qui font la différence pour un antivirus sur les PC gaming, et pas seulement un label « game booster ».
Dans cette optique, examinons les menaces auxquelles les gamers sont confrontés, l’impact que l’antivirus peut avoir sur les performances et les fonctionnalités à rechercher dans un logiciel antivirus pour PC gaming.
Les PC gaming ont-ils besoin d’un antivirus ?
Les PC gaming font face aux mêmes menaces que n’importe quel autre ordinateur, comme les logiciels malveillants, le phishing et les risques liés à la sécurité des comptes, mais ils sont aussi exposés à des risques supplémentaires liés aux téléchargements, aux mods, aux launchers, aux forums et aux places de marché de comptes.
De nombreux ordinateurs incluent des protections de sécurité intégrées qui peuvent suffire à certains utilisateurs. Les joueurs qui téléchargent régulièrement des mods, échangent des fichiers, utilisent des lanceurs tiers ou souhaitent une protection supplémentaire contre le phishing, basée sur le comportement, sur supports amovibles ou sur plusieurs appareils peuvent choisir d’ajouter un logiciel antivirus.
À quelles menaces de sécurité les joueurs PC sont-ils confrontés ?
Nous devons d’abord comprendre les menaces auxquelles les PC de gaming sont confrontés. Les attaquants exploitent souvent la popularité des jeux, des mods, des objets numériques, etc., pour dissimuler des fichiers malveillants ou voler des identifiants de compte. Les joueurs doivent donc faire preuve de prudence lorsqu’ils téléchargent des fichiers.
1. Faux téléchargements et installateurs de jeux
Bien que les vitrines numériques comme Steam ou l’Epic Games Store soient généralement des moyens sûrs de télécharger des jeux, les joueurs qui cherchent à les contourner mettent leur PC en danger. Les pages de téléchargement non officielles, les faux lanceurs et les installateurs reconditionnés peuvent contenir des logiciels malveillants (et n’incluent probablement même pas le jeu que vous vouliez), il vaut donc mieux les éviter.
Préférez plutôt les boutiques officielles, les sites web des éditeurs et les autres lanceurs fiables.
2. Mods malveillants et outils de triche
Qui n’aime pas un bon mod ? Les mods peuvent ajouter de nombreux éléments amusants aux jeux, des nouvelles tenues et options de personnalisation des personnages jusqu’à « Thomas the Tank Engine » dans Skyrim. Mais les fichiers provenant de sources non vérifiées peuvent contenir des malwares ou d’autres logiciels indésirables.
De même, les jeux piratés et les outils de triche peuvent présenter des risques particulièrement élevés, surtout si les utilisateurs doivent désactiver les protections de sécurité pour les utiliser.
Cela ne veut pas dire qu’il faut éviter complètement les mods, mais simplement qu’il vaut mieux les télécharger depuis des plateformes de mods réputées ou des sources fiables, dans la mesure du possible.
3. Hameçonnage de comptes de jeu
Faites attention aux endroits où vous vous connectez. Les fausses pages de connexion, les messages de cadeaux promotionnels, les demandes de vérification de compte et autres attaques similaires peuvent voler les identifiants des utilisateurs. Ces attaques peuvent passer par divers canaux, comme les e-mails, le chat en jeu, les plateformes de messagerie et les forums communautaires. Soyez donc prudent, surtout lorsque vous vous connectez à une page inconnue.
4. Liens et fichiers malveillants partagés par d’autres joueurs
Ce n’est pas parce qu’un autre joueur partage un lien ou un fichier qu’il faut lui faire confiance, ni faire confiance à son contenu. Les liens, pièces jointes et autres fichiers envoyés via des plateformes de chat peuvent mener à de faux téléchargements, au vol d’identifiants ou à d’autres logiciels malveillants. Ne cliquez donc pas sur un lien et n’acceptez pas un fichier sauf s’il provient de quelqu’un que vous connaissez et en qui vous avez confiance.
5. Clés USB et supports de stockage externes infectés
Si vous transférez des fichiers de jeu, des mods, des données de sauvegarde ou quoi que ce soit d’autre entre des ordinateurs, il y a toujours un risque qu’ils emportent avec eux des fichiers malveillants. Les périphériques de stockage externes comme les clés USB et les disques durs externes peuvent contenir des fichiers malveillants susceptibles d’infecter un autre ordinateur si ces fichiers sont ouverts ou exécutés.
6. Exploits ciblant des logiciels obsolètes
Votre PC de gaming est-il à jour ? Et vos navigateurs ou autres logiciels ? Les systèmes d’exploitation, navigateurs, lanceurs et autres logiciels obsolètes peuvent présenter des vulnérabilités non corrigées que des attaquants peuvent exploiter, d’où l’importance de maintenir votre sécurité à jour.
Un antivirus peut-il ralentir un PC de jeu ?
Les gamers craignent souvent qu’un logiciel antivirus ralentisse leur PC. Les interruptions peuvent déjà être assez agaçantes dans les jeux solo, mais si vous êtes dans un jeu multijoueur (ou pire encore, en train de jouer un match classé), le lag peut être fatal.
Bien qu’un logiciel antivirus utilise des ressources système pour surveiller les fichiers et l’activité, la quantité nécessaire varie selon le produit, le matériel et les paramètres. Il ne s’agit donc pas de savoir s’il utilise des ressources, mais plutôt de déterminer si cela perturbera le jeu.
Vous devez prendre en compte কয়েক facteurs, notamment :
Utilisation du CPU lorsque l’ordinateur est inactif
Consommation de mémoire
Activité du disque
Temps de lancement des jeux
Stabilité de la fréquence d’images
Saccades pendant les analyses en arrière-plan
Impact sur la batterie des ordinateurs portables de gaming
Performances sur les systèmes plus anciens ou moins puissants
Possibilité de planifier les analyses (pour qu’elles s’exécutent en dehors des heures de jeu, plutôt qu’en plein milieu d’une partie)
Que signifie réellement un faible impact sur le système ?
Dans cette optique, comment pouvez-vous vous assurer qu’un logiciel antivirus n’aura pas d’impact sur votre temps de jeu ? Quelques facteurs clés peuvent aider à déterminer à quel point une solution a réellement un faible impact et à réduire le risque d’interruptions perceptibles pendant le jeu.
1. Utilisation limitée des ressources en arrière-plan
La protection en temps réel est importante pour stopper les virus et autres malwares le plus rapidement possible, mais elle ne doit pas utiliser trop de ressources lorsqu’elle s’exécute en arrière-plan. La protection en temps réel doit rester active sans consommer excessivement les ressources du processeur, de la mémoire ou du disque.
2. Comportement d’analyse prévisible
Lorsqu’une analyse complète démarre, elle utilisera davantage de ressources. C’est à la fois raisonnable et inévitable. Cependant, ces analyses doivent aussi être planifiées et prévisibles, afin que vous puissiez les programmer à des moments où vous n’êtes pas en pleine partie.
3. Interruptions minimales en mode plein écran
Personne n’aime être interrompu par des alertes et des notifications. Un bon antivirus pour PC de gaming ne doit pas interrompre les jeux avec des alertes non critiques, des notifications d’analyse de routine ou des messages promotionnels ; cela ne fera que frustrer les joueurs et potentiellement perturber une partie.
4. Protection constante pendant le jeu
La réduction de l’utilisation des ressources ne doit pas se faire au détriment de la sécurité. L’antivirus doit être suffisamment non intrusif pour que vous n’ayez pas besoin de désactiver la protection antimalware en temps réel ou la protection contre le phishing simplement pour jouer en toute tranquillité ; la protection doit rester constante et ne pas vous interrompre.
Quelles fonctionnalités antivirus comptent le plus pour les gamers ?
Compte tenu des menaces auxquelles les PC de gaming sont confrontés et de la nécessité d’un logiciel antivirus qui offre une protection sans ralentir le PC, il est important de savoir quelles fonctionnalités les joueurs doivent rechercher. Voici les fonctionnalités les plus importantes à rechercher dans un logiciel antivirus pour les PC de gaming :
1. Protection anti-malware en temps réel
La protection anti-malware en temps réel est l’une des fonctionnalités les plus importantes de tout antivirus. Le logiciel doit surveiller en continu les menaces, notamment en vérifiant les installateurs, les téléchargements, les exécutables et les processus en cours d’exécution, afin de détecter et bloquer les menaces dès qu’elles apparaissent.
2. Protection contre le phishing et les liens malveillants
Une bonne solution antivirus doit aider à identifier les tentatives de phishing, les liens malveillants, les fausses pages de connexion et les téléchargements dangereux. Cela ajoute une protection contre les attaques qui cherchent à voler des identifiants ou à inciter les utilisateurs à installer des malwares.
3. Détection des menaces basée sur le comportement
Si une application se comporte de façon étrange, la détection des menaces basée sur le comportement peut la repérer en flagrant délit. Cette analyse comportementale peut aider à identifier une activité suspecte d’une application, même lorsqu’elle ne correspond pas à une signature de malware connue.
4. Mises à jour automatiques des menaces
De nouvelles menaces évoluent et apparaissent en permanence, le logiciel antivirus doit donc suivre le rythme. Une bonne solution antivirus doit mettre automatiquement à jour les renseignements sur les menaces, les signatures, les données de réputation ou les modèles de détection sur lesquels elle s’appuie à mesure que de nouvelles menaces apparaissent.
5. Protection contre les failles
Les attaquants cherchent souvent à exploiter des vulnérabilités connues dans les logiciels, les navigateurs, les lanceurs et d’autres applications. La protection contre les exploits peut aider à identifier les tentatives visant ces vulnérabilités et à les bloquer.
6. Analyse des téléchargements et des supports amovibles
Lorsque vous téléchargez des fichiers depuis des sites web, des disques externes, un stockage partagé, etc., vous voulez vous assurer qu’ils sont sûrs avant de les exécuter. L’analyse des supports amovibles peut aider à détecter les fichiers malveillants sur les disques connectés avant l’ouverture de ces fichiers ou au moment de leur ouverture.
7. Contrôles clairs de quarantaine et d’alerte
Le logiciel antivirus doit inclure des alertes indiquant clairement ce qu’il a détecté, les actions qu’il a entreprises et si les utilisateurs doivent réagir. Ainsi, les contrôles de quarantaine et d’alerte sont des outils essentiels pour tenir les utilisateurs informés et garantir que les virus ne puissent pas se propager.
Comment choisir le meilleur antivirus pour un PC de gaming
Si vous voulez une bonne solution antivirus pour votre PC gaming, vous devrez trouver un logiciel qui correspond à vos besoins et à vos habitudes de jeu. Tenez compte des points suivants lorsque vous examinez les options antivirus :
Identifiez comment vous utilisez le PC gaming : Commencez par réfléchir à la façon dont vous utilisez votre PC gaming, y compris aux sources de vos téléchargements. N’oubliez pas de prendre en compte les boutiques officielles, les mods, les lanceurs tiers, les plateformes multijoueurs et vos habitudes de partage de fichiers.
Confirmer la compatibilité : Bien sûr, vous voudrez vous assurer que l’antivirus que vous choisissez fonctionne sur votre ordinateur. Vérifiez les plateformes prises en charge et assurez-vous qu’il est compatible avec la version de votre OS et le matériel de l’ordinateur.
Donnez la priorité à la protection essentielle : vous devez vous assurer que l’antivirus inclut les fonctionnalités de sécurité de base dont vous avez besoin. Concentrez-vous d’abord sur la protection contre les malwares, le phishing, les comportements suspects, les exploits et les téléchargements, puis vous pourrez examiner les fonctionnalités plus accessoires.
Évaluez l’utilisation des ressources en arrière-plan : le meilleur logiciel antivirus pour PC gaming peut fonctionner en toute transparence en arrière-plan sans interrompre vos sessions de jeu. Examinez l’utilisation du processeur au repos, de la mémoire, de l’activité du disque ainsi que les résultats de performances indépendants pour voir s’il fonctionne correctement sans ralentir votre ordinateur.
Vérifiez les options d’analyse et de notifications : Les options d’analyse et de notifications sont importantes pour éviter de recevoir des alertes au milieu d’une partie ou qu’une analyse planifiée interrompe votre session de jeu. Assurez-vous de pouvoir planifier les analyses et limiter les notifications non critiques pendant le jeu avant d’acheter un outil antivirus.
Vérifiez les performances en matière de faux positifs : Des faux positifs se produiront de temps à autre, mais vous voudrez tout de même les réduire au minimum. Recherchez des preuves que l’outil antivirus peut distinguer les fichiers et applications de jeu légitimes des menaces afin de limiter les fausses alertes.
Séparez la protection de base des options supplémentaires : Même si les fonctionnalités supplémentaires peuvent être utiles, vous ne voulez pas qu’elles se fassent au détriment de vos fonctions de protection essentielles. Ne choisissez pas un produit simplement parce qu’il inclut un booster de jeu ou une longue liste de fonctionnalités, sauf s’il offre avant tout toutes les fonctions clés dont vous avez besoin.
Comparez tous les tarifs : Le tarif de lancement ne sera pas celui que vous paierez à chaque cycle de facturation. Passez en revue tous les tarifs, y compris le tarif de lancement, le coût de renouvellement, les limites d’appareils et le support que vous recevrez selon votre niveau de tarification.
Pensez aux autres ordinateurs que vous devez protéger : si vous avez plus d’un ordinateur, une solution antivirus multi-appareils peut être indiquée. Déterminez si le forfait doit également couvrir un ordinateur portable, un Mac ou un autre ordinateur du foyer et, si c’est le cas, recherchez une couverture multi-appareils.
Confirmez les options de support : Le support client est également important. Vérifiez comment l’aide est fournie, surtout si vous rencontrez des difficultés techniques, si le logiciel bloque un jeu légitime ou s’il provoque des problèmes de performances.
Comment Splashtop Shield aide à protéger les PC de gaming
Splashtop Shield est une solution antivirus basée sur l’IA pour les ordinateurs Windows et Mac qui offre une protection contre les malwares, le phishing, les comportements suspects et les tentatives d’exploitation.
Splashtop Shield utilise l’analyse de fichiers assistée par machine learning, des vérifications de réputation dans le cloud et des données sur les menaces fréquemment mises à jour pour aider à identifier les programmes malveillants et les fichiers suspects.
Splashtop Shield inclut :
Protection anti-malware pour aider à détecter et bloquer les logiciels malveillants.
Protection anti-hameçonnage pour aider à identifier les tentatives de phishing et les liens malveillants.
Analyse du trafic en temps réel pour aider à identifier le trafic malveillant et les menaces en ligne.
Détection des menaces basée sur le comportement pour aider à identifier les comportements suspects qui peuvent ne pas correspondre aux signatures de malwares connues.
Protection anti-exploit pour aider à détecter et bloquer les tentatives d’exploitation des vulnérabilités logicielles.
Analyse des supports USB et amovibles pour aider à détecter les fichiers malveillants sur les périphériques de stockage connectés.
Splashtop Shield est disponible en édition Individual, qui couvre deux appareils, et en édition Family, qui prend en charge jusqu’à cinq appareils. Il fonctionne sur les ordinateurs Windows et Mac, de sorte qu’un même forfait peut couvrir un PC gaming et tous les autres ordinateurs de votre foyer.
Checklist antivirus pour PC gaming
Avec tout cela en tête, que faut-il rechercher dans un logiciel antivirus pour PC gaming ? Nous avons tout résumé dans une liste des fonctionnalités les plus essentielles. Ainsi, lorsque vous cherchez un bon outil antivirus, assurez-vous qu’il possède chacun des éléments suivants :
Protection en temps réel, même pendant les jeux.
Protection contre les malwares et le phishing.
Détection basée sur le comportement.
Analyse et détection des menaces pour les téléchargements et les disques externes.
Utilisation raisonnable du processeur et de la mémoire en arrière-plan.
Des analyses complètes pouvant être planifiées en dehors des heures de jeu.
Gestion des alertes non critiques.
Tests indépendants sur Windows.
Faible taux de faux positifs.
Un prix de renouvellement clair.
Un abonnement qui couvre tous les ordinateurs que vous utilisez et souhaitez protéger.
Une assistance facilement accessible si des fichiers de jeu légitimes sont bloqués.
Protégez votre PC gaming avec Splashtop Shield
Les PC de gaming ont autant besoin d’une protection antivirus que tout autre appareil, mais cette protection ne doit pas entraîner de ralentissements ni perturber les jeux. Le meilleur antivirus pour un PC de gaming offre un équilibre entre une protection fiable, un impact système maîtrisé et un minimum d’interruptions pendant le jeu.
Lorsque vous choisissez un logiciel antivirus, recherchez une protection en temps réel, le comportement des analyses et la détection du phishing, puis évaluez l’utilisation des ressources et les résultats de tests avant de vous intéresser aux options marketing dédiées au gaming. Cela vous aidera à aller au-delà des publicités et du battage médiatique afin de vous assurer d’obtenir la protection et les fonctionnalités dont vous avez besoin.
Vous voulez en savoir plus sur Splashtop Shield ? Découvrez comment il aide à protéger les ordinateurs Windows et Mac contre les malwares, le phishing, les comportements suspects et les tentatives d’exploitation de failles.