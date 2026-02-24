L'accès à distance permet de travailler et de fournir un support TI depuis n'importe où, mais dans les environnements réglementés, il est considéré comme un chemin d'accès contrôlé vers des systèmes sensibles. Cela signifie que la conformité dépend de contrôles techniques exécutoires ainsi que de preuves que vous pouvez produire rapidement lors des audits.
Cela ne signifie pas que les organisations financières et gouvernementales ne peuvent pas utiliser accès à distance. Cela signifie que l'accès à distance doit répondre aux attentes communes en matière de conformité, telles que l'authentification forte, l'accès avec les moindres privilèges, le chiffrement en transit, la journalisation des audits et la gouvernance cohérente pour les utilisateurs, les administrateurs et les tiers.
Alors, comment ces organisations peuvent-elles répondre aux exigences de conformité en matière d'accès à distance ? Cartographions les exigences avec les contrôles qui les satisfont, les preuves d'audit que les évaluateurs demandent généralement, et comment une solution comme Splashtop peut soutenir ces contrôles et preuves.
Pourquoi l'Accès à Distance est-il une Zone de Contrôle à Haut Risque dans les Industries Réglementées ?
Dans les industries fortement réglementées, l'accès à distance nécessite des contrôles stricts. Sans contrôles de sécurité appropriés, l'accès à distance peut multiplier les manières dont les systèmes et données sensibles sont atteints, et cela peut entraîner des constats d'audit si l'accès n'est pas systématiquement gouverné et consigné.
Les risques d'un accès à distance non sécurisé peuvent inclure l'utilisation abusive de l'accès privilégié par les admins, les fournisseurs ou les sous-traitants, de nouveaux chemins d'accès ou des chemins élargis vers des informations sensibles, et le risque d'échouer à un audit en raison de journaux manquants ou incohérents. Cependant, cela ne devrait pas dissuader les organisations d'investir dans des outils d'accès à distance.
Il existe plusieurs scénarios dans lesquels les organisations financières ou gouvernementales utilisent l'accès à distance, pas seulement lorsqu'elles travaillent de chez elles. Cela inclut :
Accéder aux applications internes, aux données réglementées, aux systèmes de paiement, aux environnements similaires à CJIS ou aux consoles d'administration depuis un appareil secondaire en déplacement.
Octroi de l'accès support à des tiers pour les fournisseurs, les MSPs, le support IT, et plus encore.
Tous les scénarios où un accès persistant et sans surveillance est nécessaire, comme lors de la gestion de serveurs à distance.
Quelle que soit la raison ou la forme qu'il prend, ce qui importe le plus pour l'accès à distance est un accès sécurisé et fiable qui répond aux exigences de compliance TI.
Quelles sont les exigences de conformité essentielles pour les solutions d'accès à distance ?
L'accès à distance pour les industries réglementées est possible s'il respecte quelques exigences clés. Chacun devrait inclure des registres clairs pour démontrer la conformité lors des audits, garantissant ainsi que les systèmes, comptes et appareils sont prouvés comme sécurisés.
Considérez ce qui suit lorsque vous examinez l'accès à distance :
1. Comment l'identité et l'authentification doivent-elles être appliquées ?
L'authentification est l'une des fonctionnalités de cybersécurité les plus importantes pour l'accès à distance. Authentification multifacteur (MFA) devrait être la norme pour tous les utilisateurs, avec des contrôles supplémentaires pour les administrateurs et autres rôles critiques.
ouverture de session unique (SSO) et la prise en charge de Security Assertion Markup Language (SAML) sont également recommandées, de même que l'application centralisée de la politique d'identité partout où cela est possible. Lorsque les sous-traitants et autres tiers ont accès, ils doivent être soumis aux mêmes normes de vérification d'identité, et leur accès doit être limité aux zones dont ils ont besoin et uniquement pour la durée de leur contrat.
En aucun cas les utilisateurs ne doivent partager des comptes ou des identifiants ; chacun doit avoir un compte unique avec la vérification d'identité activée.
Les preuves devraient inclure :
Captures d'écran des politiques MFA
SSO (authentification unique) configurations
Une liste complète des utilisateurs autorisés
Dossiers d'accès consultables et accessibles
2. Quels contrôles d'accès sont nécessaires pour le moindre privilège et la segmentation ?
Les utilisateurs ne devraient pas bénéficier d'un accès illimité lorsqu'ils se connectent à distance. Au lieu de cela, le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) et des permissions granulaires sont nécessaires pour garantir que les utilisateurs ne peuvent accéder qu'aux zones et aux informations auxquelles ils sont autorisés. La mise en œuvre de ces outils limite l'accès à certaines machines, groupes et environnements, de sorte que même si un compte est compromis, il n'obtient pas un accès illimité au réseau de l'entreprise.
Bien sûr, les administrateurs peuvent toujours accorder un accès à durée limitée et juste-à-temps aux utilisateurs si nécessaire, de sorte que les restrictions basées sur les rôles n'empêcheront pas les utilisateurs de faire le travail dont ils ont besoin. Mais cela garantit que l'accès est contrôlé et correctement géré, tenant les acteurs malveillants à distance.
Les preuves devraient inclure :
Définitions des rôles qui précisent quels groupes ont accès à quoi
Cartographie de groupe à appareil pour repérer les appareils non reconnus
Pistes d'approbation qui permettent de savoir facilement qui pouvait accéder à quoi et quand
Examens trimestriels des accès pour garantir que les permissions sont correctement attribuées et gérées
3. Quelles exigences en matière de cryptage et de sécurité des sessions comptent le plus ?
Chaque session à distance doit être protégée avec une sécurité en couches. À tout le moins, l'accès à distance doit chiffrer les données en transit en utilisant des protections de transport conformes aux normes de l'industrie et un chiffrement de session robuste. Les décideurs devraient vérifier comment le fournisseur crypte les sessions, comment les clés et certificats sont gérés, et quels protocoles sont utilisés.
De plus, la solution devrait prendre en charge l'intégrité des sessions et les contrôles du cycle de vie, tels que les politiques de temporisation des sessions, le comportement de déconnexion et les notifications de connexion lorsque cela est approprié, afin de réduire l'exposition pendant et entre les sessions.
Les preuves devraient inclure :
Documentation de sécurité du fournisseur décrivant le chiffrement et les protocoles
Exportations de configuration administrative ou captures d'écran montrant les paramètres appliqués
Documents d'exception de sécurité ou de normes approuvées si des paramètres non par défaut sont utilisés
4. Quels Contrôles de Session Aident à Réduire l'Exposition des Données ?
Les contrôles de session sont essentiels pour maintenir la sécurité des données et réduire l'exposition. Cela inclut les contrôles de transfert de fichiers, les contrôles du presse-papiers et la gestion de l'impression à distance pour s'assurer que vous savez où les fichiers et informations sont stockés et disponibles à tout moment, ainsi que le filigrane et l'attribution des utilisateurs pour identifier qui a accès à quoi.
Les expirations de session sont également utiles pour maintenir la sécurité des données, car elles empêchent les comptes de rester inactifs et exposés lorsque les utilisateurs sont absents. Un bon outil d'accès à distance inclut également des verrous automatiques qui se déclenchent lorsqu'un utilisateur se déconnecte, garantissant que les comptes et les données restent sécurisés lorsque les utilisateurs sont absents.
Les preuves devraient inclure :
Paramètres de la politique admin avec contrôles de session stricts
Captures d'écran démontrant les fonctionnalités et contrôles de sécurité en action
Références de politique écrite détaillant les règles de contrôle de session
5. Quels journaux d'audit et surveillance sont généralement requis ?
La surveillance et la journalisation des sessions sont essentielles pour maintenir des enregistrements d'accès clairs, nécessaires pour les audits. Les enregistrements doivent, au minimum, inclure qui a accédé à quoi, quand, où, et quelles actions ont été entreprises, avec l'activité de l'administrateur enregistrée séparément.
De nombreuses organisations réglementées transmettent les journaux d'accès à distance à un système de gestion des informations et événements de sécurité (SIEM) pour centraliser la surveillance et les enquêtes, mais les exigences spécifiques dépendent du programme et des politiques de l'organisation.
L'enregistrement de session peut également soutenir la responsabilité et les enquêtes, et il est parfois requis par une politique interne ou des obligations contractuelles spécifiques, mais il doit être activé délibérément avec des règles claires de rétention et d'accès.
Les preuves devraient inclure :
Exemples de journaux qui montrent comment l'activité est enregistrée
Preuve de transfert SIEM
Journaux d'audit administratifs
Détails sur les paramètres de rétention pour montrer combien de temps les enregistrements sont conservés
6. Quelles attentes s'appliquent en matière de posture des appareils et des points de terminaison ?
L'hygiène des terminaux, y compris la mise à jour, l'inventaire et l'exposition aux vulnérabilités, est un autre élément essentiel de l'accès à distance sécurisé. Les organisations doivent s'assurer que leurs terminaux sont sécurisés, c'est-à-dire utiliser une solution qui permet non seulement la connectivité entre appareils, mais maintient également une posture de sécurité forte sur les terminaux.
Les organisations devraient pouvoir valider leurs appareils et s'assurer qu'ils sont éligibles. Cela inclut le maintien d'une liste à jour des appareils, l'utilisation de logiciel de gestion des terminaux pour les gérer et les soutenir, et la sécurisation des terminaux connus et fiables. Bien que l'accès à distance permette aux utilisateurs de travailler depuis n'importe quel appareil, ces appareils doivent rester sécurisés en tout temps.
Les preuves devraient inclure :
Inventaire des actifs
Rapports de conformité de patch montrant que tous les endpoints sont correctement patchés
Dossiers de remédiation des vulnérabilités pour démontrer comment les vulnérabilités connues sont traitées
7. Comment l'accès des tiers et des fournisseurs doit-il être géré ?
L'accès des fournisseurs et des tiers est courant dans les entreprises de tous types, y compris les organisations réglementées telles que les institutions financières et gouvernementales. Cependant, cet accès doit être géré de manière sécurisée.
L'accès des fournisseurs est souvent signalé lors des audits, surtout lorsqu'il manque de restrictions ou de contrôles. L'accès tiers devrait inclure des comptes uniques avec des autorisations limitées pour les fournisseurs, un accès limité dans le temps pour éviter les accès inattendus, des journaux de sessions à distance, et des examens réguliers.
Les preuves devraient inclure :
Une liste de fournisseurs à jour
Approvals d'accès qui contrôlent ce que les fournisseurs peuvent accéder
Journaux de session montrant toute l'activité des fournisseurs
Les dossiers de résiliation montrant que toutes les tierces parties dont l'accès a été révoqué ont été entièrement supprimées.
Quels normes et cadres incitent couramment ces exigences dans les secteurs de la finance et du gouvernement ?
Les organisations financières et gouvernementales suivent différentes règles et programmes d'assurance, mais les attentes en matière d'accès à distance convergent généralement autour des mêmes thèmes de contrôle. Les deux nécessitent des normes de sécurité strictes et un contrôle rigoureux sur qui peut accéder à quoi, ainsi que des enregistrements et des journaux détaillés pour maintenir la responsabilité et détecter un comportement suspect.
Les exigences courantes incluent :
Contrôle d'accès, moindre privilège et gouvernance documentée de l'accès à distance.
Authentification forte, journalisation détaillée et application cohérente des politiques pour les utilisateurs et les administrateurs.
Restrictions et surveillance plus strictes lorsque l'accès à distance concerne les systèmes de paiement ou d'autres environnements à haute sensibilité.
Cadres d'assurance tels que SOC 2 et ISO/IEC 27001 qui renforcent ces familles de contrôles par le biais de preuves et de processus répétables.
Comment transformer les exigences de conformité en une liste de contrôle d'accès à distance ?
Si ces exigences de conformité vous semblent écrasantes, ne paniquez pas. Il est facile de créer une liste de contrôle pratique de tout ce dont vous avez besoin pour un accès à distance sécurisé, afin de garantir la conformité et la sécurité, étape par étape.
Créez une liste de contrôle en suivant ces étapes simples :
Définissez les systèmes et les données dans votre périmètre, et identifiez qui a besoin d'y accéder.
Séparez les utilisateurs standards, les utilisateurs privilégiés et les fournisseurs.
Configurez l'authentification multifacteur et une politique d'identité centrale pour authentifier les utilisateurs.
Mettre en œuvre le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) et le regroupement des appareils pour appliquer le principe du moindre privilège et restreindre l'accès par rôle.
Configurez les fonctionnalités de session (comme le transfert de fichiers, le presse-papiers et l'impression) conformément à la politique de l'entreprise.
Établissez des contrôles de cycle de vie de session, y compris les délais d'attente et le comportement de déconnexion, pour améliorer davantage la sécurité.
Activez les journaux d'audit et les journaux administrateur (transférez-les à votre solution SIEM si applicable).
Définissez une fréquence de rétention et de révision pour vos journaux et enregistrements.
Assurez-vous de documenter les exceptions et les contrôles compensatoires que vous utilisez pour démontrer une sécurité et une sensibilisation complètes. Il est également important de réaliser des revues d'accès trimestrielles et des exercices de collecte de preuves pour garder une conscience de qui accède à quoi et être prêt pour les audits.
Quelles preuves les auditeurs demanderont-ils, et comment les produire rapidement ?
Lorsque vous subissez un audit, vous devrez présenter des preuves démontrant votre technologie de sécurité, vos réglementations, vos pratiques, et plus encore, y compris des enregistrements prouvant la conformité. Si vous n'êtes pas préparé, cela peut prendre du temps pour rassembler et compiler toutes ces informations. Cependant, si vous savez ce que les audits vont rechercher, il est facile de collecter les informations dont vous avez besoin.
Recherchez les éléments suivants lors de la préparation d'un audit :
Preuve
D'où ça vient
Journaux d'accès
journaux de plateforme d'accès à distance ou SIEM
Historique des modifications d'administration
Journal d'audit administratif
Mise en application de l'authentification multi-facteurs
Paramètres du fournisseur d'identité et de la plateforme
Examens des journaux d'accès
Listes d'accès utilisateur exportées plus les enregistrements d'approbation
Enregistrements de session (si utilisés)
Paramètres de politique d'enregistrement et de conservation
Inventaire des appareils et statut des correctifs
Rapports de gestion des points de terminaison
Avec cela en tête, il y a aussi quelques pièges d'audit courants à surveiller. Lors de la préparation d'un audit, ces erreurs peuvent entraîner des retards ou même un échec :
Journaux manquants : Les journaux absents créent une lacune importante, laissant des activités non comptabilisées et pouvant potentiellement conduire à un échec.
Comptes partagés : Les comptes utilisateur partagés représentent un risque de sécurité important car ils réduisent la responsabilité et facilitent le vol des comptes.
Accès trop large : L'accès des utilisateurs doit être restreint par rôle et département ; accorder à tout le monde un accès étendu signifie qu'un seul compte compromis peut causer des dommages importants à l'ensemble de l'entreprise.
Manque de commentaires : Consigner et surveiller le comportement ne sert à rien si personne ne consulte les journaux. Les révisions régulières sont essentielles pour identifier les activités suspectes et garantir la conformité en matière de sécurité.
Exceptions non documentées : Parfois, vous devrez faire une exception pour un point de terminaison ou un utilisateur. Dans ces cas, ils doivent être documentés avec des notes claires sur la façon dont vous maintenez la sécurité tout en autorisant l'exception.
Comment pouvez-vous respecter les exigences de conformité sans rendre l'accès à distance pénible pour les utilisateurs ?
Ces exigences peuvent sembler lourdes, mais elles deviennent gérables lorsque vous standardisez les niveaux d'accès, appliquez des valeurs par défaut via une politique centralisée et traitez l'enregistrement et les révisions comme des opérations de routine plutôt que comme des courses contre la montre lors d'audits.
Les meilleures pratiques pour un accès à distance sécurisé et la conformité en matière de sécurité incluent :
Standardisez les niveaux d'accès pour les employés, les administrateurs TI et les fournisseurs tiers, en établissant une base cohérente de permissions pour chaque groupe.
Utilisez des groupes et des modèles, plutôt que des politiques ponctuelles, pour gérer les autorisations d'accès, puis apportez les ajustements nécessaires pour les individus avec un accès juste-à-temps.
Intégrez la consignation et les examens de façon routinière dans vos politiques et pratiques, pour ne pas avoir à rassembler des informations à la dernière minute avant un audit.
Évitez les fonctionnalités de session risquées qui peuvent poser un risque de sécurité, et autorisez-les uniquement par exception.
Comment Splashtop peut-il aider à répondre aux exigences de conformité en matière d'accès à distance dans les environnements réglementés ?
Si vous avez besoin d'un accès à distance qui répond aux attentes des industries réglementées, Splashtop peut vous aider en fournissant des contrôles d'accès applicables, une gestion centralisée des politiques et une journalisation prête pour les audits. Le but n'est pas d'« acheter la conformité », mais d'appliquer systématiquement les exigences de sécurité et de pouvoir le prouver lors des examens.
Splashtop Enterprise prend en charge l'accès à distance sous surveillance et sans surveillance sur les systèmes d'exploitation courants, avec des contrôles administratifs qui aident les équipes à définir l'accès par rôle, à gérer les politiques de manière centralisée et à maintenir les enregistrements d'activité de session et d'administration pour l'audit.
Quels contrôles de sécurité d'accès à distance Splashtop prend-il en charge ?
Splashtop comprend des contrôles de sécurité qui peuvent aider les organisations à répondre aux attentes courantes en matière de conformité, et il prend en charge la collecte de preuves souvent requise pour les programmes d'assurance tels que SOC 2 et ISO/IEC 27001. Ceux-ci incluent :
Chiffrement pour les sessions à distance : Splashtop utilise un chiffrement AES 256 bits pour protéger les sessions à distance et brouiller les données en transit.
Support MFA : Splashtop utilise l'authentification multi-facteurs pour sécuriser les comptes et vérifier les utilisateurs avant de leur accorder l'accès.
support SSO/SAML : Les utilisateurs utilisant l'ouverture de session unique ou le Security Assertion Markup Language peuvent, le cas échéant, se connecter en utilisant leur identifiant utilisateur SSO centralisé et leur mot de passe. Cela inclut la prise en charge d'Okta, Azure AD, OneLogin, G-Suite, et plus encore.
Autorisations granulaires et définition des accès : Les administrateurs ont un contrôle total sur les utilisateurs et groupes qui ont accès à certaines zones ou ressources du réseau, protégeant les données avec des contrôles d'accès basés sur les rôles et une sécurité zéro confiance.
Contrôles de liste blanche IP : Les administrateurs peuvent configurer une liste blanche IP pour permettre aux utilisateurs de se connecter uniquement à partir d'adresses IP reconnues et approuvées, gérant ainsi davantage l'accès aux réseaux, serveurs et applications.
Options de filigrane : Protégez les informations confidentielles lors des sessions à distance en ajoutant des filigranes pour l'attribution des utilisateurs et la dissuasion.
Enregistrement de session pour audit et formation : Splashtop peut automatiquement enregistrer les sessions à distance, fournissant des enregistrements clairs de l'activité des utilisateurs pour la formation et l'audit.
Journalisation qui prend en charge les flux de travail SIEM : Splashtop peut également enregistrer des sessions à distance pour les flux de travail de gestion des informations et événements de sécurité (SIEM), ce qui facilite la détection et l'investigation des incidents potentiels grâce à l'analyse contextuelle et à l'intelligence des menaces.
Comment Splashtop soutient-il la préparation à l'audit et la collecte de preuves ?
Les organisations financières et gouvernementales doivent subir des audits rigoureux pour garantir la cybersécurité et la conformité IT. Ces audits nécessitent des journaux détaillés et des preuves démontrant un haut niveau de sécurité, y compris des politiques et des outils pour gérer la gestion des données et la protection du réseau.
Splashtop soutient la préparation à l'audit avec :
Journaux de session et visibilité de l'activité des administrateurs, qui fournissent des enregistrements clairs de toutes les sessions à distance et de l'activité des utilisateurs.
Rétention de l'enregistrement des sessions en conformité avec les politiques de l'entreprise, garantissant que les enregistrements sont conservés pendant la durée requise.
Gestion centralisée des politiques pour appliquer de manière cohérente vos règles de sécurité sur les terminaux depuis un tableau de bord unique.
Comment Splashtop AEM renforce-t-il la conformité des programmes d'accès à distance ?
Splashtop AEM prend en charge le côté posture de l'accès à distance en fournissant un inventaire matériel et logiciel, la visibilité et le déploiement des correctifs, et des informations sur les vulnérabilités basées sur CVE pour le suivi de la remédiation. Cela aide les équipes à réduire l'exposition sur les points d'accès et à produire des preuves que les contrôles d'hygiène des appareils sont maintenus.
Splashtop AEM améliore la posture de sécurité des terminaux avec :
Visibilité des correctifs et déploiement automatique des correctifs, ce qui améliore la conformité des correctifs et réduit l'exposition exploitable sur les terminaux utilisés par les employés, tout en faisant gagner du temps aux équipes TI et en réduisant le travail manuel.
Inventaire du matériel et des logiciels, qui se met à jour automatiquement lorsque de nouveaux terminaux se connectent et fournit un suivi continu et des preuves d'audit.
Aperçus des vulnérabilités basés sur CVE qui améliorent la cybersécurité en identifiant les menaces connues en temps réel, alertent les équipes TI, et fournissent des correctifs automatisés.
Que devez-vous rechercher lors de l'évaluation des fournisseurs d'accès à distance pour la conformité ?
Lorsque vous recherchez une solution d'accès à distance, comment pouvez-vous être sûr que celles que vous envisagez possèdent toutes les fonctionnalités de sécurité dont vous avez besoin ? Il existe plusieurs fonctionnalités clés qui peuvent aider les organisations financières et gouvernementales à maintenir la conformité en matière de sécurité, que nous avons compilées dans une liste de vérification pour votre convenance.
Recherchez les éléments suivants dans votre logiciel d'accès à distance :
Fonctionnalités d'identité et d'authentification, telles que MFA, SSO ou SAML.
Principes de moindre privilège, y compris la RBAC et le groupement de périphériques.
Outils de gestion de session, tels que les contrôles de fonctionnalités, les délais d'expiration de session et le comportement de déconnexion configurable.
Fonctionnalités d'auditabilité, y compris les journaux, les pistes d'audit administratives, le support SIEM, et les options d'enregistrement.
Gérabilité administrative, comme des modèles de politiques et des rapports exportables.
Des preuves, pas des promesses; voyez quels documents et artefacts le fournisseur peut fournir, plutôt que de tout accepter sur parole.
Restez sécurisé et conforme avec Splashtop
Dans les industries hautement réglementées, telles que la finance et le gouvernement, les exigences de sécurité ne sont pas de simples suggestions. La conformité nécessite une sécurité, une surveillance et une gestion constantes, tandis que le succès de l'audit dépend à la fois de l'application et des preuves.
Avec Splashtop, les équipes peuvent appliquer des contrôles d'accès à distance sécurisés et maintenir les preuves d'audit nécessaires pour démontrer une gouvernance cohérente. Lorsqu'il est combiné avec Splashtop AEM, les équipes TI peuvent renforcer la posture des terminaux grâce à la gestion des correctifs et à la visibilité de l'inventaire qui soutiennent les examens de conformité et réduisent le risque opérationnel.
Prêt à rendre l'accès à distance facile et sécurisé? Essayez Splashtop aujourd'hui avec un essai gratuit et découvrez-le par vous-même.