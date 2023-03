Autorisations d'accès à distance dans l'entreprise Splashtop

Les autorisations d'accès granulaires et les privilèges basés sur les rôles dans Splashtop permettent de garantir plus facilement la sécurité maximale tout en utilisant l'accès à distance dans toute l'organisation .

Splashtop Enterprise est une puissante solution tout-en-un d'accès à distance pour les grandes organisations. Il répond à tous les besoins d'accès à distance d'une organisation, y compris

Soutien informatique à distance pour les ordinateurs et les appareils avec ou sans surveillance

Les employés accèdent à distance à leur ordinateur de bureau pour travailler à distance

Les établissements d'enseignement programment et gèrent l'accès à distance des étudiants aux ordinateurs de laboratoire pour l'enseignement à distance.

Lorsque des organisations entières utilisent l'accès à distance pour travailler à domicile ou sur la route et fournissent une assistance à distance, il peut sembler décourageant d'essayer de gérer quels utilisateurs ont accès à certaines machines, et quels outils et fonctionnalités sont disponibles pour certains utilisateurs.

Heureusement, avec Splashtop Enterprise, les administrateurs informatiques peuvent facilement gérer les autorisations d'accès aux ordinateurs et les autorisations des fonctions basées sur les rôles, le tout par le biais d'une console d'administration centralisée.

Voici un aperçu de ces outils trouvés dans Splashtop Enterprise :

Autorisations individuelles d'accès à distance

La console d'administration donne aux administrations informatiques la possibilité de gérer tous les utilisateurs, les postes de travail étant accessibles à distance et les appareils étant utilisés à distance.

Afin de garantir que les ordinateurs hautement sensibles ne puissent être accessibles qu'à un ou plusieurs utilisateurs disposant d'une autorisation appropriée, l'administrateur peut attribuer des autorisations d'accès uniquement à ceux qui sont autorisés à accéder à distance à cette machine.

L'utilisation de cet outil, qui limite les droits d'accès aux seules personnes autorisées à y accéder, peut aider les organisations à minimiser le risque de violation de la sécurité.

Autorisations d'accès par groupe

Une autre fonctionnalité intéressante de la console d'administration de Splashtop est la fonction de regroupement. Les administrateurs peuvent créer des groupes à la fois pour les utilisateurs et pour les ordinateurs. Ensuite, l'administrateur informatique peut définir les autorisations d'accès au niveau du groupe.

Cette fonction très pratique peut faciliter la tâche des responsables informatiques qui doivent attribuer des autorisations d'accès à des organisations entières. Par exemple, vous pouvez facilement donner à l'équipe marketing l'accès aux ordinateurs du département marketing, ou le service informatique de l'école peut donner à une classe spécifique l'accès à certains ordinateurs de laboratoire.

Administrateurs de groupes

Les administrateurs informatiques peuvent également assigner des administrateurs spécifiques basés sur des groupes qui ne peuvent gérer les autorisations que pour un plus petit groupe d'utilisateurs. Par exemple, un chef d'équipe peut gérer les utilisateurs, les ordinateurs et les autorisations pour sa propre équipe, et un enseignant ou un personnel informatique pour sa propre classe d'étudiants.

Autorisations granulaires basées sur le rôle

Splashtop Enterprise est doté d'un ensemble puissant de fonctionnalités en session conçues à la fois pour le travail à distance et pour l'assistance informatique, notamment la déconnexion à distance, le redémarrage à distance, le redémarrage à distance du Streamer, la connexion simultanée de 2 utilisateurs sur 1 ordinateur, et bien plus encore.

Cependant, vous ne souhaitez peut-être pas que tous vos utilisateurs puissent utiliser ces fonctionnalités. Pour des raisons de sécurité, vous souhaitez peut-être que votre équipe informatique n'utilise qu'une fonction comme la déconnexion à distance.

La console d'administration Splashtop permet aux administrateurs informatiques d'attribuer des rôles à chaque utilisateur, tels que celui d'administrateur, d'administrateur de groupe ou de membre. Les utilisateurs étant répartis par rôles, vous pouvez simplement définir des autorisations basées sur les rôles pour les fonctions d'accès à distance en session de Splashtop.

Bonus – Programmation de l'accès à distance

L'informatique scolaire peut notamment bénéficier de la fonction de programmation de Splashtop Enterprise. Grâce à cet outil, vous pouvez définir des autorisations d'accès basées sur des horaires spécifiques.

Par exemple, disons que vous avez un laboratoire informatique avec 15 machines. À 13 heures, il y a une classe de 15 étudiants en graphisme qui doivent accéder à ces ordinateurs de laboratoire pendant les heures de cours. Avec Splashtop Enterprise, vous pouvez programmer des privilèges d'accès à distance afin que seuls les étudiants de la classe puissent contrôler à distance les ordinateurs du laboratoire pendant les heures de cours. Les étudiants n'auront pas accès à ces ordinateurs au-delà de la plage horaire prévue.

Les organisations peuvent également utiliser cette fonction utile pour définir les jours/heures où les ordinateurs gérés peuvent être accessibles à distance.

Démarrer avec Splashtop Enterprise

Splashtop est la solution d'accès à distance aux ordinateurs et l'outil d'assistance à distance le plus rentable pour les entreprises. Il permet aux employés et aux étudiants de travailler depuis leur domicile ou le service informatique pour gérer les ordinateurs et fournir une assistance à la demande à tout ordinateur, tablette ou appareil mobile. Splashtop Enterprise comprend également une intégration SSO/SAML, des capacités de gestion d'ordinateurs à distance et de nombreuses autres fonctionnalités utiles.

