Les changements tarifaires d’AnyDesk ont compliqué les renouvellements pour les clients qui avaient souscrit à des tarifs antérieurs. Un forfait qui correspondait autrefois au budget peut sembler très différent une fois les nouveaux tarifs pris en compte.
Pour les équipes qui approchent du renouvellement, cela soulève une question pratique : AnyDesk est-il toujours le bon choix ? Avant de vous engager pour une nouvelle période annuelle, il vaut la peine d’examiner ce que votre forfait inclut, ce dont votre équipe a réellement besoin et si votre outil d'accès à distance actuel offre toujours la valeur que vous en attendez.
Tarifs actuels de AnyDesk aux États-Unis
La tarification actuelle d’AnyDesk aux États-Unis est structurée sur une facturation annuelle, même si les forfaits sont affichés sous forme de prix mensuels. Voici la tarification actuellement affichée pour les principaux forfaits commerciaux d’AnyDesk :
Forfait AnyDesk
Prix affiché actuel
Coût annuel
Détails de facturation
Solo
28,90 $ par mois
346,80 $ par an
Facturé annuellement
Standard
49,90 $ par mois
598,80 $ par an
Pour 1 connexion, facturée annuellement
Avancé
111,90 $ par mois
1 342,80 $ par an
Pour 2 connexions, facturées annuellement
Ultimate
personnalisé
personnalisé
Doit contacter le service commercial
Comment les prix AnyDesk ont évolué au fil du temps
Les changements tarifaires d’AnyDesk ne sont pas de simples ajustements. Pour les clients AnyDesk de longue date, les tarifs actuels peuvent faire du renouvellement une décision d’achat bien différente de celle qu’ils avaient initialement prise.
Voici l’historique récent des prix en USD des offres AnyDesk :
Date
Solo
Standard
Avancé
Janvier 2024
14,90 $ par mois
22,90 $ par mois
79,90 $ par mois
janvier 2025
22,90 $ par mois
35,90 $ par mois
79,90 $ par mois
Janvier 2026
28,90 $ par mois
49,90 $ par mois
111,90 $ par mois
Quand on compare les prix AnyDesk en 2024 à ceux de 2026, les hausses sont vertigineuses :
Forfait
Prix en USD 2024
Prix en USD pour 2026
Augmenter
Solo
14,90 $
$28.90
Environ 94 %
Standard
$22.90
49,90 $
Environ 118 %
Avancé
$79.90
111,90 $
Environ 40 %
Cette augmentation change la façon dont AnyDesk se compare aux autres outils d'accès à distance au moment du renouvellement. Les clients qui ont initialement choisi une formule selon l'ancienne tarification évaluent peut-être désormais un engagement annuel bien plus élevé, surtout si leur équipe a aussi besoin de plus que les connexions, la capacité d'appareils ou l'ensemble de fonctionnalités de base inclus.
Pourquoi le prix affiché le plus bas peut ne pas refléter votre coût réel
Le prix de l’offre affiché n’est qu’une partie du coût total d’un logiciel d'accès à distance. Pour les équipes qui comparent les prix AnyDesk ou examinent un renouvellement à venir, le coût réel dépend du mode de facturation de l’offre, du nombre de personnes ayant besoin d’un accès, du nombre de sessions simultanées requises et des fonctionnalités incluses dans le niveau sélectionné.
Connexions simultanées
Les connexions simultanées peuvent affecter le coût réel d’un forfait d’accès à distance. Un forfait peut inclure l’accès pour un certain nombre d’utilisateurs, mais cela ne signifie pas toujours que chaque utilisateur peut lancer une session à distance en même temps.
Pour les équipes comptant plusieurs techniciens, agents de support ou administrateurs, c’est important. Standard inclut 1 connexion par défaut, tandis que Advanced inclut 2 connexions. Si plusieurs personnes doivent assister les utilisateurs ou accéder aux appareils en même temps, le nombre de connexions inclus peut devenir un facteur limitant.
Avant de renouveler, les équipes doivent comparer les connexions incluses dans le forfait avec leur flux de travail réel de support.
Limites d’appareils gérés
Les limites des appareils gérés sont un autre facteur à examiner. Solo prend en charge jusqu’à 100 appareils gérés, Standard jusqu’à 500 appareils gérés, et Advanced jusqu’à 1 000 appareils gérés.
Ces limites peuvent être largement suffisantes pour certains utilisateurs, mais elles peuvent tout de même influencer le choix du forfait le plus adapté. Un freelance peut accorder plus d’importance au coût et à un accès basique. Une petite équipe IT peut avoir besoin d’une gestion plus étendue des appareils, de contrôles utilisateurs et de fonctionnalités de support. Un MSP ou une équipe de support plus importante peut avoir besoin d’évaluer si la structure du forfait évolue proprement à mesure que davantage de terminaux sont ajoutés.
Exigences des fonctionnalités
Le prix affiché le plus bas peut ne pas inclure toutes les fonctionnalités dont une équipe a besoin. Les options de déploiement, les contrôles d’administration avancés, les fonctionnalités de sécurité, la gestion des utilisateurs et les flux de travail de support peuvent varier selon l’offre.
C’est pourquoi les acheteurs doivent vérifier les fonctionnalités exactes qu’ils utilisent avant de renouveler. Une offre de niveau inférieur peut sembler économique au premier abord, mais le coût réel change si des fonctionnalités clés nécessitent de passer à une offre supérieure.
Ce qu’il faut vérifier avant de renouveler AnyDesk
Si vous approchez d’un renouvellement AnyDesk, examinez plus que le nom du forfait et le prix mensuel. Le coût du renouvellement doit être évalué en fonction de la manière dont votre équipe utilise réellement l’accès à distance au quotidien.
Avant de renouveler, vérifiez :
Votre prix de renouvellement actuel comparé au prix de votre contrat initial
Votre délai de préavis pour l’annulation ou le renouvellement
Combien d’utilisateurs ont besoin d’un accès à distance
Combien de techniciens ont besoin de sessions simultanées
Combien d’appareils gérés sont inclus dans votre forfait
Que votre équipe soit proche de sa limite d’appareils gérés
Si des fonctionnalités clés nécessitent une offre de niveau supérieur
S’il faut des modules complémentaires ou une licence personnalisée
Que votre équipe paie pour des fonctionnalités qu’elle n’utilise pas
Si une autre solution d’accès à distance offre un meilleur rapport qualité-prix pour votre flux de travail réel
Quand une alternative à AnyDesk peut avoir du sens
Une alternative à AnyDesk peut valoir la peine d’être envisagée si :
Le coût de votre renouvellement a fortement augmenté
Votre équipe a besoin de davantage de connexions simultanées
Vous avez besoin d’une licence plus simple pour les techniciens ou les utilisateurs
Vous voulez des outils d'accès à distance et de support à distance sans payer pour une complexité inutile
Vous avez besoin d’une tarification prévisible à mesure que votre équipe grandit
Vous souhaitez des capacités de gestion des endpoints en plus du support à distance
Splashtop comme alternative à AnyDesk
Si votre coût de renouvellement AnyDesk ne correspond plus à votre budget ou à vos besoins en support, Splashtop vous offre la meilleure alternative à AnyDesk. Splashtop aide les équipes à prendre en charge les flux de travail d’accès à distance et de support IT avec :
Accès sécurisé aux ordinateurs à distance
support assisté lorsqu’un utilisateur final est présent
Accès sans surveillance pour les ordinateurs gérés
Transfert de fichiers, prise en charge multi-écran, outils de session et bien d'autres fonctionnalités de premier plan
Contrôles centralisés des utilisateurs, des autorisations et de la sécurité
Forfaits pour les entreprises, les équipes IT, les MSPs et les organisations de support
Pour les équipes qui ont besoin de plus qu’un simple accès à distance, Splashtop AEM ajoute des capacités de gestion des terminaux, telles que la gestion des correctifs, l’inventaire logiciel, les alertes et les actions automatisées. Cela donne aux équipes IT un moyen de combiner le support à distance avec une meilleure visibilité et un meilleur contrôle des terminaux.
En matière de tarification, Splashtop peut vous faire économiser jusqu'à 70 % ou plus par rapport à AnyDesk. Par exemple, Splashtop Remote Access commence à 8,25 $ par mois, contre 28,90 $ par mois pour AnyDesk Solo, soit environ 71 % de moins. Pour les équipes d'assistance, Splashtop Remote Support commence à 22 $ par mois, contre 49,90 $ par mois pour AnyDesk Standard, soit environ 56 % de moins.
Consultez notre comparatif tarifaire Splashtop vs. AnyDesk.
Choisissez une solution d'accès à distance adaptée à votre budget et à votre flux de travail
Les changements de tarification d'AnyDesk donnent aux clients une raison claire de revoir leurs coûts de renouvellement avant de s'engager pour une nouvelle période annuelle. Si votre formule actuelle coûte plus cher que prévu, ou si votre équipe a besoin d'une solution mieux adaptée à l'accès à distance et au support à distance, c'est le bon moment pour comparer les alternatives.
Splashtop offre aux particuliers, aux entreprises et aux équipes IT un moyen sécurisé et performant d’accéder aux ordinateurs, d’assister les utilisateurs et de gérer le travail à distance, à un prix de départ inférieur à celui des forfaits AnyDesk comparables. Vous pouvez évaluer directement l’expérience, comparer les fonctionnalités que votre équipe utilise réellement et voir comment Splashtop s’intègre à votre flux de travail avant de prendre une décision de renouvellement.
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tous les tarifs affichés sont ceux de juin 2026