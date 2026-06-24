Accéder au contenu principal
Splashtop20 years of trust
ConnexionEssai gratuit
(778) 569-0889ConnexionEssai gratuit
A person with a shocked, angry reaction while looking at their computer.

Hausse des prix AnyDesk : ce qu’il faut savoir

Trevor Jackins
Temps de lecture : 7 min
Mis à jour
Démarrez avec Splashtop
Solutions de gestion des terminaux, de téléassistance et d'accès à distance les mieux notées.
Essai gratuit

Les changements tarifaires d’AnyDesk ont compliqué les renouvellements pour les clients qui avaient souscrit à des tarifs antérieurs. Un forfait qui correspondait autrefois au budget peut sembler très différent une fois les nouveaux tarifs pris en compte.

Pour les équipes qui approchent du renouvellement, cela soulève une question pratique : AnyDesk est-il toujours le bon choix ? Avant de vous engager pour une nouvelle période annuelle, il vaut la peine d’examiner ce que votre forfait inclut, ce dont votre équipe a réellement besoin et si votre outil d'accès à distance actuel offre toujours la valeur que vous en attendez.

Tarifs actuels de AnyDesk aux États-Unis

La tarification actuelle d’AnyDesk aux États-Unis est structurée sur une facturation annuelle, même si les forfaits sont affichés sous forme de prix mensuels. Voici la tarification actuellement affichée pour les principaux forfaits commerciaux d’AnyDesk :

Forfait AnyDesk

Prix affiché actuel

Coût annuel

Détails de facturation

Solo

28,90 $ par mois

346,80 $ par an

Facturé annuellement

Standard

49,90 $ par mois

598,80 $ par an

Pour 1 connexion, facturée annuellement

Avancé

111,90 $ par mois

1 342,80 $ par an

Pour 2 connexions, facturées annuellement

Ultimate

personnalisé

personnalisé

Doit contacter le service commercial

Comment les prix AnyDesk ont évolué au fil du temps

Les changements tarifaires d’AnyDesk ne sont pas de simples ajustements. Pour les clients AnyDesk de longue date, les tarifs actuels peuvent faire du renouvellement une décision d’achat bien différente de celle qu’ils avaient initialement prise.

Voici l’historique récent des prix en USD des offres AnyDesk :

Date

Solo

Standard

Avancé

Janvier 2024

14,90 $ par mois

22,90 $ par mois

79,90 $ par mois

janvier 2025

22,90 $ par mois

35,90 $ par mois

79,90 $ par mois

Janvier 2026

28,90 $ par mois

49,90 $ par mois

111,90 $ par mois

Quand on compare les prix AnyDesk en 2024 à ceux de 2026, les hausses sont vertigineuses :

Forfait

Prix en USD 2024

Prix en USD pour 2026

Augmenter

Solo

14,90 $

$28.90

Environ 94 %

Standard

$22.90

49,90 $

Environ 118 %

Avancé

$79.90

111,90 $

Environ 40 %

Cette augmentation change la façon dont AnyDesk se compare aux autres outils d'accès à distance au moment du renouvellement. Les clients qui ont initialement choisi une formule selon l'ancienne tarification évaluent peut-être désormais un engagement annuel bien plus élevé, surtout si leur équipe a aussi besoin de plus que les connexions, la capacité d'appareils ou l'ensemble de fonctionnalités de base inclus.

Pourquoi le prix affiché le plus bas peut ne pas refléter votre coût réel

Le prix de l’offre affiché n’est qu’une partie du coût total d’un logiciel d'accès à distance. Pour les équipes qui comparent les prix AnyDesk ou examinent un renouvellement à venir, le coût réel dépend du mode de facturation de l’offre, du nombre de personnes ayant besoin d’un accès, du nombre de sessions simultanées requises et des fonctionnalités incluses dans le niveau sélectionné.

Connexions simultanées

Les connexions simultanées peuvent affecter le coût réel d’un forfait d’accès à distance. Un forfait peut inclure l’accès pour un certain nombre d’utilisateurs, mais cela ne signifie pas toujours que chaque utilisateur peut lancer une session à distance en même temps.

Pour les équipes comptant plusieurs techniciens, agents de support ou administrateurs, c’est important. Standard inclut 1 connexion par défaut, tandis que Advanced inclut 2 connexions. Si plusieurs personnes doivent assister les utilisateurs ou accéder aux appareils en même temps, le nombre de connexions inclus peut devenir un facteur limitant.

Avant de renouveler, les équipes doivent comparer les connexions incluses dans le forfait avec leur flux de travail réel de support.

Limites d’appareils gérés

Les limites des appareils gérés sont un autre facteur à examiner. Solo prend en charge jusqu’à 100 appareils gérés, Standard jusqu’à 500 appareils gérés, et Advanced jusqu’à 1 000 appareils gérés.

Ces limites peuvent être largement suffisantes pour certains utilisateurs, mais elles peuvent tout de même influencer le choix du forfait le plus adapté. Un freelance peut accorder plus d’importance au coût et à un accès basique. Une petite équipe IT peut avoir besoin d’une gestion plus étendue des appareils, de contrôles utilisateurs et de fonctionnalités de support. Un MSP ou une équipe de support plus importante peut avoir besoin d’évaluer si la structure du forfait évolue proprement à mesure que davantage de terminaux sont ajoutés.

Exigences des fonctionnalités

Le prix affiché le plus bas peut ne pas inclure toutes les fonctionnalités dont une équipe a besoin. Les options de déploiement, les contrôles d’administration avancés, les fonctionnalités de sécurité, la gestion des utilisateurs et les flux de travail de support peuvent varier selon l’offre.

C’est pourquoi les acheteurs doivent vérifier les fonctionnalités exactes qu’ils utilisent avant de renouveler. Une offre de niveau inférieur peut sembler économique au premier abord, mais le coût réel change si des fonctionnalités clés nécessitent de passer à une offre supérieure.

Ce qu’il faut vérifier avant de renouveler AnyDesk

Si vous approchez d’un renouvellement AnyDesk, examinez plus que le nom du forfait et le prix mensuel. Le coût du renouvellement doit être évalué en fonction de la manière dont votre équipe utilise réellement l’accès à distance au quotidien.

Avant de renouveler, vérifiez :

  • Votre prix de renouvellement actuel comparé au prix de votre contrat initial

  • Votre délai de préavis pour l’annulation ou le renouvellement

  • Combien d’utilisateurs ont besoin d’un accès à distance

  • Combien de techniciens ont besoin de sessions simultanées

  • Combien d’appareils gérés sont inclus dans votre forfait

  • Que votre équipe soit proche de sa limite d’appareils gérés

  • Si des fonctionnalités clés nécessitent une offre de niveau supérieur

  • S’il faut des modules complémentaires ou une licence personnalisée

  • Que votre équipe paie pour des fonctionnalités qu’elle n’utilise pas

  • Si une autre solution d’accès à distance offre un meilleur rapport qualité-prix pour votre flux de travail réel

Quand une alternative à AnyDesk peut avoir du sens

Une alternative à AnyDesk peut valoir la peine d’être envisagée si :

  • Le coût de votre renouvellement a fortement augmenté

  • Votre équipe a besoin de davantage de connexions simultanées

  • Vous avez besoin d’une licence plus simple pour les techniciens ou les utilisateurs

  • Vous voulez des outils d'accès à distance et de support à distance sans payer pour une complexité inutile

  • Vous avez besoin d’une tarification prévisible à mesure que votre équipe grandit

  • Vous souhaitez des capacités de gestion des endpoints en plus du support à distance

Splashtop comme alternative à AnyDesk

Si votre coût de renouvellement AnyDesk ne correspond plus à votre budget ou à vos besoins en support, Splashtop vous offre la meilleure alternative à AnyDesk. Splashtop aide les équipes à prendre en charge les flux de travail d’accès à distance et de support IT avec :

  • Accès sécurisé aux ordinateurs à distance

  • support assisté lorsqu’un utilisateur final est présent

  • Accès sans surveillance pour les ordinateurs gérés

  • Transfert de fichiers, prise en charge multi-écran, outils de session et bien d'autres fonctionnalités de premier plan

  • Contrôles centralisés des utilisateurs, des autorisations et de la sécurité

  • Forfaits pour les entreprises, les équipes IT, les MSPs et les organisations de support

Pour les équipes qui ont besoin de plus qu’un simple accès à distance, Splashtop AEM ajoute des capacités de gestion des terminaux, telles que la gestion des correctifs, l’inventaire logiciel, les alertes et les actions automatisées. Cela donne aux équipes IT un moyen de combiner le support à distance avec une meilleure visibilité et un meilleur contrôle des terminaux.

En matière de tarification, Splashtop peut vous faire économiser jusqu'à 70 % ou plus par rapport à AnyDesk. Par exemple, Splashtop Remote Access commence à 8,25 $ par mois, contre 28,90 $ par mois pour AnyDesk Solo, soit environ 71 % de moins. Pour les équipes d'assistance, Splashtop Remote Support commence à 22 $ par mois, contre 49,90 $ par mois pour AnyDesk Standard, soit environ 56 % de moins.

Consultez notre comparatif tarifaire Splashtop vs. AnyDesk.

Choisissez une solution d'accès à distance adaptée à votre budget et à votre flux de travail

Les changements de tarification d'AnyDesk donnent aux clients une raison claire de revoir leurs coûts de renouvellement avant de s'engager pour une nouvelle période annuelle. Si votre formule actuelle coûte plus cher que prévu, ou si votre équipe a besoin d'une solution mieux adaptée à l'accès à distance et au support à distance, c'est le bon moment pour comparer les alternatives.

Splashtop offre aux particuliers, aux entreprises et aux équipes IT un moyen sécurisé et performant d’accéder aux ordinateurs, d’assister les utilisateurs et de gérer le travail à distance, à un prix de départ inférieur à celui des forfaits AnyDesk comparables. Vous pouvez évaluer directement l’expérience, comparer les fonctionnalités que votre équipe utilise réellement et voir comment Splashtop s’intègre à votre flux de travail avant de prendre une décision de renouvellement.

Démarrez votre essai gratuit de Splashtop dès aujourd'hui et découvrez combien votre équipe peut économiser.

Commencez maintenant !
Démarrer votre essai GRATUIT de Splashtop
Essai gratuit


tous les tarifs affichés sont ceux de juin 2026

Partager
Flux RSSS'abonner

Contenu connexe

An MSP agent using Splashtop to support client endpoints.
MSP

Meilleures plateformes de RMM pour les MSP recherchant une consolidation d'outils

En savoir plus
A comparison chart showing Splashtop can save you 50% or more when compared to TeamViewer.
Comparaisons

Tarif TeamViewer en 2026 : Plans, Coûts et Alternatives

En savoir plus
A creative professional using Splashtop high-performance remote access to work remotely.
Comparaisons

Fin de vie de HP Anyware : choisissez le bon remplacement

En savoir plus
Computer at home connecting into their work computer using Splashtop
Comparaisons

Meilleur logiciel de bureau à distance : guide des fonctionnalités et comparatif

En savoir plus
Voir tous les articles