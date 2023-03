5 meilleurs outils logiciels d'accès à distance

Splashtop propose plusieurs solutions d'accès à distance, couvrant des cas d'utilisation qui incluent le travail à domicile, la gestion informatique, l'apprentissage à distance et le support du service d'assistance.

Peu importe pourquoi vous avez besoin d'un accès à distance, Splashtop vous couvre. Que vous travailliez à domicile, que vous gériez l'informatique de votre organisation, que vous cherchiez de nouvelles façons de collaborer en classe ou que vous fournissiez un service d'assistance, vous pouvez compter sur ces solutions fiables et faciles à déployer de Splashtop.

Voici le top 5 des solutions d'accès à distance aux ordinateurs de Splashtop :

1. Splashtop Business Access

Solution idéale de bureau à distance pour le travail à domicile et sur la route, Splashtop Business Access est une ressource puissante pour ceux qui travaillent à distance, quel que soit le domaine.

Vous aurez l'impression d'être assis juste devant votre ordinateur de bureau. Avec Splashtop Business Access, vous pouvez vous connecter à distance à vos ordinateurs Windows, Mac et Linux depuis n'importe quel appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. Il n'a jamais été aussi facile de rester connecté à toutes les ressources de votre bureau, y compris toutes les applications et tous les fichiers de votre ordinateur de travail.

Idéal pour les professionnels des affaires, les équipes et les organisations entières.

2. Splashtop SOS

Splashtop SOS est parfait pour les équipes informatiques, d’assistance et d’assistance qui ont besoin de fournir une assistance à distance aux ordinateurs, tablettes et appareils mobiles de leurs utilisateurs. Aucune installation préalable n’est nécessaire. Avec SOS, un technicien de support peut simplement lancer une session d’accès à distance à l’appareil de son client avec un code de session.

3. Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Support est conçu pour les fournisseurs de services gérés (MSP) qui ont besoin d'un moyen puissant et flexible pour surveiller, gérer et soutenir à distance les ordinateurs et les serveurs de leurs clients. Les techniciens bénéficieront d'un accès à distance, à tout moment et sans surveillance, à leurs ordinateurs gérés, afin de pouvoir leur apporter une assistance en toute simplicité.

4. Splashtop for remote labs

Splashtop for remote labs permet aux écoles et aux collèges de permettre aux étudiants d'accéder à distance aux ordinateurs des laboratoires scolaires à partir de leurs propres appareils. Idéal pour améliorer l'apprentissage à distance et les environnements d'apprentissage hybrides.

Les étudiants pourront accéder à tous les logiciels et fichiers des ordinateurs de laboratoire à partir de n'importe quel appareil personnel, même en se téléchargeant à partir de Chromebooks !

5. Splashtop On-Prem

Si votre grande organisation a besoin d’un outil d’accès à distance sécurisé, fiable, sur site et facile à mettre à l’échelle, ne cherchez pas plus loin que Splashtop On-Prem. Splashtop On-Prem est la solution à distance sur site la plus économique et la plus sécurisée. Vous bénéficierez d’une solution tout-en-un d’accès et d’assistance à distance qui offre à vos utilisateurs les meilleures performances et vous offre le meilleur prix.

Bonus : collaboration en matière d'éducation avec Splashtop Classroom & Mirroring360

Les éducateurs ont besoin d'outils qui les aident à naviguer dans le monde numérique et à s'engager auprès des élèves. Avec Mirroring360 via Splashtop, les enseignants peuvent partager l'écran de leur Windows, Mac, Chromebook, iPad, iPhone ou Android avec l'ordinateur de la classe. Les enseignants peuvent également diffuser l'écran de leur ordinateur à un maximum de 40 participants.

Splashtop Classroom permet aux enseignants de contrôler à distance leur PC ou leur Mac afin qu'ils puissent garder le contrôle de l'ordinateur de la classe tout en se déplaçant dans la salle de classe. Les enseignants peuvent également permettre aux élèves de voir et de contrôler la leçon à partir de leurs propres appareils.

En savoir plus sur l'une de ces cinq principales solutions d'accès à distance aux ordinateurs. Commencez dès maintenant un essai gratuit de Splashtop Business Access pour essayer Splashtop par vous-même.

