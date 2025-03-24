Escritorio remoto para la enseñanza a distancia, remoto e híbrido
Los estudiantes pueden acceder a los ordenadores de la sala de informática a distancia, el profesorado puede trabajar a distancia y el departamento de TI puede prestar asistencia a cualquier dispositivo a distancia
MEJORAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA CON ESCRITORIO REMOTO PARA ESTUDIANTES, PROFESORES Y EL EQUIPO DE TI
Universidades, colegios, escuelas y distritos recurren a las soluciones de acceso remoto de Splashtop para resolver sus mayores necesidades de aprendizaje a distancia, aprendizaje remoto y aprendizaje híbrido.
Con la confianza de las principales instituciones educativas para acceso remoto, asistencia remota y colaboración
Explorar por necesidad
Soporte remoto
Presta asistencia a distancia a estudiantes y profesores y resuelve rápidamente los problemas informáticos
Enterprise
La solución completa de asistencia informática remota con funciones de seguridad y control avanzadas
Splashtop AEM
Mantén los dispositivos de estudiantes, profesores y personal seguros, actualizados y fiables con parches en tiempo real, supervisión de puntos finales y herramientas de automatización.
Enterprise
Permite a alumnos y profesores acceder y controlar de forma segura los ordenadores de la sala de informática desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo.
Classroom
Software para compartir pantallas y anotaciones para que los profesores involucren a toda la clase
Mirroring360
Duplica la pantalla de un móvil o de un ordenador de sobremesa en tu PC o Mac sin cables
Control de acceso Wi-Fi y servidores de Foxpass
Nuestra solución lista para usar permite a los equipos de TI e ingenieros utilizar un control de acceso avanzado en cuestión de minutos.
LA SOLUCIÓN DE ESCRITORIO REMOTO TODO EN UNO PARA EL APRENDIZAJE REMOTO
Universidades, institutos y centros de primaria y secundaria de todo el mundo utilizan Splashtop para mejorar su programa educativo al ofrecer a los estudiantes y profesores acceso remoto en cualquier momento a los ordenadores del campus y permitiendo a los administradores de TI prestar asistencia informática remota a cualquier dispositivo.
Ayuda a los estudiantes a alcanzar todo su potencial
El acceso a los ordenadores de la sala de informática del centro es un elemento esencial de los programas eficaces de aprendizaje híbrido. Utilizando el acceso remoto a ordenadores Splashtop puedes asegurarte de que los alumnos tengan el mismo acceso a los recursos informáticos desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento.
Beneficios clave
Disfruta de un acceso remoto de alto rendimiento a potentes dispositivos del campus que ejecutan software especializado.
Obtén una mayor rentabilidad de las costosas licencias de software haciendo que los ordenadores de tu sala de informática estén disponibles fuera del horario del campus y para estudiantes remotos.
Reduce los costes asociados a la compra de software especializado para instalar en los dispositivos de los alumnos.
Minimiza la diferencia de la igualdad y la inclusión proporcionando acceso en cualquier momento y lugar a los recursos informáticos del campus desde cualquier dispositivo.
Por qué Splashtop
Configuración y gestión rápidas y sencillas
Consigue que tus alumnos, profesores e informáticos lo configuren rápidamente. Invita a tus usuarios a configurar sus cuentas y dispositivos. Mucho más fácil de desplegar y gestionar que una VPN. Agrupa tus usuarios y ordenadores. Establece permisos de acceso y visualiza los registros para la auditoría.
Ahorra más
Ahorra cientos o incluso miles de dólares al año con Splashtop en comparación con otros productos de acceso remoto. Ahorra entre un 50 % y un 80 % si eliges Splashtop en lugar de TeamViewer, LogMeIn Pro, GoToMyPC y BeyondTrust.
Experiencia de usuario fluida
Accede a los ordenadores y contrólalos desde cualquier dispositivo. "Con aplicaciones como Media Composer, After Effects y Premiere Pro, existía el temor de que no se pudieran utilizar muy bien para alguien que trabajara desde un Chromebook y se conectara remotamente y realizara una edición pesada. La respuesta ha sido estupenda". - Wayne State University
Alto rendimiento
Los estudiantes y los docentes se sentirán como si estuvieran sentados frente a las estaciones de trabajo del campus, mientras se conectan remotamente desde sus propios dispositivos. Splashtop proporciona streaming 4K y streaming iMac Pro Retina 5K con baja latencia. Más información sobre acceso remoto de alto rendimiento.
Seguridad y conformidad
La infraestructura segura, la prevención de intrusiones y las múltiples funciones de Splashtop mantienen tus datos a buen recaudo. Splashtop es más seguro que una VPN y es compatible con las normativas y estándares de la industria (incluyendo FERPA). Más información sobre la seguridad de Splashtop.
De nuestros clientes satisfechos
Va a venir mucha más gente de Wayne State a Splashtop porque nos han estado observando. Y me han estado preguntando en nuestros comités de reanudación cómo me va. Les he dicho que simplemente a las mil maravillas.
Gary Cendrowski - Director of Technology, Wayne State CFPCA
De nuestros clientes satisfechos
Estamos realizando clases con distanciamiento físico para que los estudiantes puedan terminar sus estudios y sus títulos. Esto ha sido muy importante; no habríamos conseguido que lo hicieran de no haber sido por Splashtop.
Gerald Casey at Laney College
De nuestros clientes satisfechos
Con Splashtop, siempre hemos pensado que era nuestra herramienta (informática). Necesitábamos acceder a distancia y configurar o ajustar algo que había que corregir. Pero ahora es para todos los alumnos, para que todos puedan acceder virtualmente a las máquinas. Ha tomado otro cariz que no podía imaginar.
Gary Cendrowski at Wayne State University
De nuestros clientes satisfechos
Una vez que salgamos de esta situación de pandemia, puede que tengamos alumnos que necesiten quedarse en casa por otras razones. Splashtop nos permitirá proporcionarles acceso remoto. También abre nuestras salas de informática a una futurible coyuntura de sala de ordenadores virtual 24 horas que antes no se había catalogado como una necesidad. Podemos ofrecer a los estudiantes la oportunidad de acceder en cualquier momento, en cualquier lugar y desde cualquier sitio.
Nicholas Adams, Director of Information Technology at Lenawee Intermediate School District
De nuestros clientes satisfechos
Hay un programa estatal que proporciona ordenadores a los alumnos, así que les hemos estado proporcionando Chromebooks. No pueden ejecutar SolidWorks con los Chromebooks. Pero los Chromebooks proporcionan acceso a nuestras salas de informática, donde sí pueden ejecutarlo. A los profesores les encanta. No se pueden creer que funcione tan bien; están sorprendidísimos y no creo que esté exagerando.
Gerald Casey - Laney College