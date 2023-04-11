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Teacher doing a demo of Splashtop Classroom

Splashtop Classroom

Software para compartir pantallas y anotaciones para que los profesores involucren a toda la clase

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Mantén a tus alumnos involucrados

Tu pantalla está ahora en su pantalla. Enseña desde las cuatro esquinas del aula mostrando tu pantalla directamente al frente de la clase, así como en los dispositivos de tus alumnos. Crea un espacio de pizarra virtual dando permiso a los alumnos para hacer anotaciones directamente desde sus propios dispositivos. Tú tienes el control y tus alumnos nunca tienen que levantarse de sus asientos.

Precios Splashtop Classroom

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Alojado por Splashtop

Classroom Basic

$29.99/profesor/año


Para profesores, escuelas y distritos

Permite que se conecten hasta 3 alumnos a la vez

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Classroom Plus

$99.99/profesor/año


Para profesores, escuelas y distritos

Permite que se conecten hasta 40 alumnos a la vez

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Alojado por la escuela/distrito

En las instalaciones

A partir de $99.99 /por profesor/al año

Mínimo 5 licencias

Para escuelas y distritos con requisitos adicionales de cumplimiento y gestión

Su administrador de TI despliega el Splashtop Center en un servidor interno y provee a los usuarios de Active Directory. También hay disponibles opciones adicionales de administración y seguridad.

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Students using tablets to access computers while using Splashtop Classroom

Haz que tus clases sean accesibles

Con Splashtop Classroom, los alumnos pueden utilizar sus propios dispositivos para participar en cada lección. Esto respalda los Programas de Educación Individualizada (PEI) acercando el contenido de la clase al alumno. Ahora, todos los alumnos pueden participar en cada lección sin la barrera de tener que desplazarse por el aula para aprender. Además, Splashtop Classroom permite que el sonido se transfiera a través de su dispositivo, permitiendo el uso de auriculares conectados a los dispositivos de los alumnos.

Teacher and students smiling while using Splashtop Classroom

Asistir las iniciativas 1:1 y BYOD

Tanto si la escuela proporciona dispositivos 1:1 a los alumnos como si estos traen los suyos de casa, Splashtop Classroom funciona en iPad, iPhone, dispositivos Android, Chromebooks o cualquier ordenador con navegador Chrome.

Steps showing how students use the Splashtop Classroom app to scan a QR code from a teacher's PC/Mac


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