Splashtop Classroom
Software para compartir pantallas y anotaciones para que los profesores involucren a toda la clase
Mantén a tus alumnos involucrados
Tu pantalla está ahora en su pantalla. Enseña desde las cuatro esquinas del aula mostrando tu pantalla directamente al frente de la clase, así como en los dispositivos de tus alumnos. Crea un espacio de pizarra virtual dando permiso a los alumnos para hacer anotaciones directamente desde sus propios dispositivos. Tú tienes el control y tus alumnos nunca tienen que levantarse de sus asientos.
Precios Splashtop ClassroomEmpieza tu prueba gratuita
Alojado por Splashtop
Classroom Basic
$29.99/profesor/año
Para profesores, escuelas y distritos
Permite que se conecten hasta 3 alumnos a la vez
Alojado por Splashtop
Classroom Plus
$99.99/profesor/año
Para profesores, escuelas y distritos
Permite que se conecten hasta 40 alumnos a la vez
Alojado por la escuela/distrito
En las instalaciones
A partir de $99.99 /por profesor/al año
Mínimo 5 licencias
Para escuelas y distritos con requisitos adicionales de cumplimiento y gestión
Su administrador de TI despliega el Splashtop Center en un servidor interno y provee a los usuarios de Active Directory. También hay disponibles opciones adicionales de administración y seguridad.
Haz que tus clases sean accesibles
Con Splashtop Classroom, los alumnos pueden utilizar sus propios dispositivos para participar en cada lección. Esto respalda los Programas de Educación Individualizada (PEI) acercando el contenido de la clase al alumno. Ahora, todos los alumnos pueden participar en cada lección sin la barrera de tener que desplazarse por el aula para aprender. Además, Splashtop Classroom permite que el sonido se transfiera a través de su dispositivo, permitiendo el uso de auriculares conectados a los dispositivos de los alumnos.
Asistir las iniciativas 1:1 y BYOD
Tanto si la escuela proporciona dispositivos 1:1 a los alumnos como si estos traen los suyos de casa, Splashtop Classroom funciona en iPad, iPhone, dispositivos Android, Chromebooks o cualquier ordenador con navegador Chrome.