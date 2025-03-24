Secure, Efficient IT Helpdesk Solution for Schools and Universities

Solución de servicio de ayuda de TI eficiente y segura para colegios y universidades
Agiliza la asistencia informática remota de TI, minimiza las interrupciones tecnológicas y ofrece una mejor experiencia a alumnos y docentes.
Con la confianza de las mejores instituciones educativas
Acceso remoto a ordenadores y dispositivos para prestar asistencia informática remota
Accede de forma remota a los dispositivos de cualquier aula, estudiante o empleado con conexiones remotas fiables y de alto rendimiento a ordenadores, iPad, Chromebooks, pantallas digitales y más para solucionar y resolver problemas rápidamente.
Gestionar y supervisar puntos finales
Benefíciate de las funciones de acceso, supervisión y gestión no supervisadas para automatizar tus tareas de TI, como actualizaciones de software, supervisión y mantenimiento del sistema y más.
Actualiza tu asistencia de servicio de ayuda
Presta una asistencia eficiente bajo demanda a los estudiantes y al personal con flujos de trabajo de conexión rápidos y fáciles, gestión de técnicos y más.
Beneficios clave
Solución de gestión, asistencia y acceso remotos todo en uno
Benefíciate de una consola única para el acceso remoto, la gestión de puntos finales y la asistencia del servicio de ayuda.
Facilidad de uso y eficiencia
¡Instálalo y configúralo en cuestión de minutos! La interfaz y las funciones intuitivas facilitan no solo que el equipo de TI gestione dispositivos, usuarios y permisos de acceso, sino también que los usuarios finales soliciten asistencia.
Resuelve problemas más rápido
Reduce el tiempo de reparación con una gestión sencilla de los problemas de asistencia abiertos, una potente redirección de solicitudes de asistencia, una gestión de técnicos optimizada y flujos de trabajo de colaboración.
Ahorro de costes
Reduce los costes de TI y ahorra hasta un 50 % en comparación con nuestras soluciones alternativas con más características de alta gama y una plataforma unificada para la asistencia informática de TI.
Atención insuperable
Habla directamente con un experto cada vez que lo necesites, independientemente del tamaño de la empresa. Si deseas hablar con una persona en directo, en lugar de hablar por chat o enviar un correo electrónico, también te facilitamos esa tarea.
La seguridad es Nuestra Principal Prioridad
Características de seguridad avanzadas
Las soluciones de Splashtop están diseñadas para dar a los informáticos un control total sobre la seguridad del acceso remoto para los trabajadores distribuidos de hoy en día. Las funciones de seguridad incluyen la autenticación de dos factores, la integración del inicio de sesión único, la MFA de punto final, la pantalla en blanco, el tiempo de espera de la sesión inactiva, la notificación de la conexión remota, el registro de auditoría de la sesión completa, etc. Todas las sesiones remotas están protegidas con TLS y encriptación AES de 256 bits. Más información sobre las funciones de seguridad de Splashtop.
Estándares y cumplimiento
Splashtop cumple con ISO/IEC 27001, SOC2, RGPD y CCPA. Las soluciones de Splashtop están diseñadas para ayudar a las empresas a cumplir con sus requisitos de cumplimiento con la HIPAA, FERPA, PCI y otras normativas de la industria.
Privacidad de los datos y de la sesión: Splashtop no procesa, almacena ni tiene acceso a los ordenadores de nuestros usuarios ni a las aplicaciones y datos a los que se accede durante una sesión remota.
Más información sobre la seguridad y el cumplimiento de Splashtop.
Infraestructura segura
Splashtop no solo ofrece una potente infraestructura en la cloud alojada en AWS para redes e informática seguras, sino que también ofrecemos opciones locales para aquellos que prefieren o requieren soluciones de alojamiento local. Nuestro compromiso con la seguridad se extiende a todas las plataformas, adoptando las mejores prácticas de la industria en entornos de desarrollo, implementación y producción con mecanismos de defensa y detección de intrusiones de forma ininterrumpida. Obtén más información sobre cómo protegemos tus ordenadores, usuarios y datos.
Caso real destacado
Virginia Tech apoya remotamente más de 2.200 dispositivos en 140 sitios
Cómo aumentar la eficiencia y reducir los costes de los equipos de TI mediante el uso del acceso remoto.
Caso real destacado
Confederation College Utiliza Splashtop para el acceso remoto a laboratorios informáticos y soporte informático
Los estudiantes pueden acceder remotamente a los ordenadores del campus y los equipos informáticos pueden proporcionar asistencia bajo demanda a los usuarios remotos.
Caso real destacado
St. Joseph’s School for the Deaf aumenta la seguridad y amplía la asistencia informática remota
Splashtop Enterprise permite que un equipo de TI de dos personas preste asistencia a más de 300 dispositivos y supervise las cámaras de seguridad.