Acceso y asistencia remotos avanzados para la enseñanza
Permite a profesores y alumnos acceder a los ordenadores de la sala de informática desde cualquier lugar y proporciona una solución completa de asistencia remota para TI con seguridad avanzada y control centralizado
Por qué elegir Splashtop para tus necesidades educativas
Libera todo el potencial de los estudiantes
El acceso a los ordenadores y programas de la sala informática del centro es un elemento esencial de muchos programas de enseñanza. Splashtop Enterprise ofrece acceso remoto avanzado, garantizando que los alumnos tengan el mismo acceso desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar, incluso en su tiempo libre.
Ofrecemos una asistencia informática insuperable
Fácil de instalar y de usar, Splashtop elimina las molestias de la asistencia informática. Nuestras avanzadas funciones de asistencia permiten a los equipos informáticos educativos ofrecer una asistencia rápida y eficaz a los usuarios en cualquier dispositivo.
Reduce los costes de las licencias
Afianza y simplifica tu conjunto de herramientas informáticas. Reduce costes con una solución completa de acceso y asistencia remotos. Personaliza tu suscripción a Splashtop Enterprise para la enseñanza para que se ajuste a tus necesidades de licencias de acceso remoto para estudiantes y personal y técnicos de asistencia.
Centralizar la gestión informática
Splashtop se integra con el proveedor de inicio de sesión único que ya tengas en tu institución. El departamento de TI puede gestionar usuarios, grupos, terminales y accesos desde una consola de gestión web. Además, el registro de auditoría de sesión y los informes son compatibles con tus requisitos de seguridad y cumplimiento.
Funciones de Splashtop Enterprise
Acceso remoto de alto rendimiento
La arquitectura de rendimiento avanzado permite un acceso remoto ultrarrápido con sesiones interactivas de vídeo y audio en HD y velocidades de fotogramas de hasta 60 fps.
Seguridad robusta
La seguridad es el alma de las operaciones y la arquitectura de Splashtop. Todos los inicios de sesión se someten a una autenticación obligatoria del dispositivo y a una autenticación opcional de dos factores. Las sesiones están protegidas con TLS y encriptación AES de 256 bits.
Compatibilidad integral de dispositivos
Accede y presta asistencia a tus dispositivos Windows, Mac, Linux, iOS y Android desde cualquier otro dispositivo Windows, Mac, Linux, Android e iOS.
Integración SSO/SAML
Autentícate a través de SSO/SAML. Splashtop admite integraciones SSO con Okta, Azure AD, ADFS, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, G-Suite y TrustLogin.
Funciones por necesidad
Acceso de usuarios y gestión de grupos
Asigna roles de usuario, organiza puntos finales en grupos y establece permisos de acceso a nivel individual o grupal.
Módulo de Acceso Programado
Gestiona horarios y políticas para determinar cuándo los usuarios y grupos de usuarios pueden acceder a determinados puntos finales.
Aprovisionamiento Automático de Usuarios
Aprovecha el Sistema de Gestión de Identidades entre Dominios (SCIM) para facilitar el aprovisionamiento y desaprovisionamiento automáticos de cuentas de usuario.
Redirección de dispositivo USB y lápiz óptico
Redirige un dispositivo USB (tarjeta inteligente, llave de seguridad, lápiz óptico, mando de juegos, impresora, dispositivo HID) desde tu ordenador local al ordenador remoto. El dispositivo redirigido funciona como si estuviera conectado al ordenador remoto.
Acceso directo al Micrófono
Utiliza tu micrófono local como entrada para el ordenador remoto.
Control y acceso remoto desatendido
¡Trabaja desde cualquier sitio! Consigue acceso remoto en cualquier momento y no supervisado a todos tus terminales Windows, Mac, Android y Linux.
Control y acceso remoto asistido
La asistencia bajo demanda para dispositivos Windows, Mac, iOS y Android es tan fácil como tener un código de 9 dígitos. Consigue acceso supervisado a ordenadores, tabletas y dispositivos móviles.
Marca personalizada
Genera una aplicación SOS personalizada con tu propio logotipo e identidad corporativa para que tus clientes la descarguen. Más información.
Flujo de trabajo de asistencia avanzado
Mejora tu servicio de asistencia de soporte informático con gestión avanzada de técnicos y canales de servicio, flujos de trabajo de asistencia mejorados, llamada SOS e integraciones avanzadas.
Integración con ticketing e ITSM
Intégrate con las principales soluciones de tickets e ITSM de PSA, incluidas Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Help Desk, Jira y Microsoft Teams.
Scripts y tareas
Ejecuta acciones masivas como comandos remotos, secuencias de comandos, transferencia de archivos, reinicio del sistema y actualizaciones de Windows para múltiples puntos finales.
Alertas configurables
Configura alertas para supervisión del sistema, cambios de software, uso de memoria y más, con notificaciones por correo electrónico.
La seguridad es Nuestra Principal Prioridad
Infraestructura segura
Splashtop no solo ofrece una potente infraestructura en la cloud alojada en AWS para redes e informática seguras, sino que también ofrecemos opciones locales para aquellos que prefieren o requieren soluciones de alojamiento local. Nuestro compromiso con la seguridad se extiende a todas las plataformas, adoptando las mejores prácticas de la industria en entornos de desarrollo, implementación y producción con mecanismos de defensa y detección de intrusiones de forma ininterrumpida. Obtén más información sobre cómo protegemos tus ordenadores, usuarios y datos.
Características de seguridad avanzadas
Las soluciones de Splashtop están diseñadas para dar a los informáticos un control total sobre la seguridad del acceso remoto para los trabajadores distribuidos de hoy en día. Las funciones de seguridad incluyen la autenticación de dos factores, la integración del inicio de sesión único, la MFA de punto final, la pantalla en blanco, el tiempo de espera de la sesión inactiva, la notificación de la conexión remota, el registro de auditoría de la sesión completa, etc. Todas las sesiones remotas están protegidas con TLS y encriptación AES de 256 bits. Más información sobre las funciones de seguridad de Splashtop.
Estándares y cumplimiento
Splashtop cumple con ISO/IEC 27001, SOC2, RGPD y CCPA. Las soluciones de Splashtop están diseñadas para ayudar a las empresas a cumplir con sus requisitos de cumplimiento con la HIPAA, FERPA, PCI y otras normativas de la industria.
Privacidad de los datos y de la sesión: Splashtop no procesa, almacena ni tiene acceso a los ordenadores de nuestros usuarios ni a las aplicaciones y datos a los que se accede durante una sesión remota.
Más información sobre la seguridad y el cumplimiento de Splashtop.
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Va a venir mucha más gente de Wayne State a Splashtop porque nos han estado observando. Y me han estado preguntando en nuestros comités de reanudación cómo me va. Les he dicho que simplemente a las mil maravillas.
Gary Cendrowski - Director of Technology, Wayne State CFPCA
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Estamos formando a muchas clases en torno a Splashtop porque no va a haber clases presenciales en otoño. Estamos realizando clases con distanciamiento físico para que los estudiantes puedan terminar sus estudios y sus títulos. No habríamos podido hacerlo de no ser por Splashtop".
Gerald Casey - Laney College CTE
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Splashtop nos permitirá proporcionarles acceso remoto. También abre nuestras salas de informática a una futurible coyuntura de sala de ordenadores virtual 24 horas que antes no se había catalogado como una necesidad.
Nicholas Adams - Lenawee Intermediate School District