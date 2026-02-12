3 maneras en las que el acceso remoto puede ayudar a la educación a progresar
Durante la pandemia y después de ella
Averigua cómo las universidades, los institutos y las escuelas utilizan el acceso remoto a los ordenadores como herramienta esencial en la era del aprendizaje a distancia e híbrido.
Permitir el acceso remoto a las salas de informática del campus para que los estudiantes puedan acceder a los recursos informáticos que necesiten.
Cómo usar el acceso remoto a ordenadores del servicio de ayuda de TI para prestar soporte a los estudiantes, profesores y personal, estén donde estén
Cómo aumentar la interacción en clase con herramientas de enseñanza y aprendizaje a distancia