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Students making use of remote computer access to access lab computers from anywhere and improve their education experience

3 maneras en las que el acceso remoto puede ayudar a la educación a progresar

Durante la pandemia y después de ella

Averigua cómo las universidades, los institutos y las escuelas utilizan el acceso remoto a los ordenadores como herramienta esencial en la era del aprendizaje a distancia e híbrido.

  • Permitir el acceso remoto a las salas de informática del campus para que los estudiantes puedan acceder a los recursos informáticos que necesiten.

  • Cómo usar el acceso remoto a ordenadores del servicio de ayuda de TI para prestar soporte a los estudiantes, profesores y personal, estén donde estén

  • Cómo aumentar la interacción en clase con herramientas de enseñanza y aprendizaje a distancia

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