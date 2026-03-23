A medida que avanza la tecnología, también lo hace la importancia de garantizar la seguridad de tus datos. Splashtop, un proveedor líder de software de acceso remoto, es pleno conocedor de ello. En Splashtop, hemos desarrollado un marco de seguridad basado en la confianza, la objetividad, la supervisión y la privacidad, comprometiéndonos a asegurar todas las interacciones de datos y proteger tus dispositivos.
Conocer los cimientos de la seguridad de Splashtop
Splashtop emplea un enfoque de seguridad de múltiples capas y reúne múltiples líneas de defensa para garantizar una protección integral. Este enfoque implica cifrado, autenticación de usuarios y dispositivos y muchas otras medidas de seguridad que funcionan de manera conjunta para proteger tus datos en el software de Splashtop.
Medidas de autenticación
La autenticación de usuarios se ubica en pleno centro neurálgico de las medidas de seguridad de Splashtop. Este protocolo de seguridad requiere que los usuarios proporcionen credenciales válidas antes de otorgar acceso a datos o sistemas. Para mayor seguridad, Splashtop emplea autenticación de dos factores (2FA), que requiere un paso adicional para verificar tu identidad.
La autenticación de dispositivos es otra medida crucial adoptada por Splashtop, que garantiza que se utilice un dispositivo reconocido y de confianza durante la sesión. Además de eso, Splashtop ofrece inicio de sesión único (SSO) para otorgar un acceso seguro y sin problemas a múltiples recursos. Además, la función de confirmación de sesión verifica la legitimidad de cada nueva sesión, agregando una capa adicional de seguridad.
El cifrado en Splashtop
El cifrado es el proceso de convertir información en un formato codificado que solo pueden leer las partes autorizadas. Splashtop aprovecha esta tecnología indispensable, en concreto la Seguridad de la capa de transporte (TLS) y el Estándar de cifrado avanzado (AES) de 256 bits, para proteger los datos durante la transmisión. Esto asegura que cada sesión remota esté cifrada para mantener la integridad y confidencialidad de tus datos.
Medidas de seguridad adicionales en Splashtop
Más allá del cifrado y la autenticación, Splashtop incorpora varias medidas de seguridad adicionales. La función de tiempo de espera inactivo de la sesión finaliza automáticamente las sesiones inactivas, lo que minimiza los posibles riesgos de seguridad.
Splashtop también incluye funciones de seguridad como pantalla en blanco y bloqueo de teclado para proteger tus sistemas durante las sesiones remotas. Además, Splashtop defiende la privacidad de los datos al no almacenar ni acceder a los datos de la sesión. También se priorizan la responsabilidad y la auditoría, con funciones integrales de registro e informes integradas en el software.
Para mejorar la protección de los dispositivos, Splashtop ofrece compatibilidad con el software de antivirus (BitDefender) e incluye un gestor de dispositivos/sistemas para conservar la seguridad de tus dispositivos.
Medidas técnicas y organizativas de Splashtop
Splashtop demuestra un firme compromiso con la seguridad de los datos personales, implementando una gama de medidas de protección como se describe en sus Medidas Técnicas y Organizativas (TOM).
Splashtop cuenta con controles integrales de seguridad de datos y prácticas rigurosas de gestión de cambios y evaluaciones de riesgos. La empresa hace hincapié en las políticas de seguridad de TI, la formación del personal y utiliza un cifrado férreo para los datos de los usuarios.
Los servicios de Splashtop están diseñados con capacidades de reparación automática y escalado automático para garantizar la disponibilidad del servicio para los clientes de Splashtop.
Además, Splashtop dispone de un plan y procedimientos de recuperación ante desastres y continuidad de operatividad y ha diseñado sus servicios para tener alta disponibilidad. El registro de auditoría ayuda a realizar un seguimiento de las actividades del sistema y un programa completo de gestión de amenazas y vulnerabilidades que emplea varias herramientas de protección garantiza una defensa integral contra las amenazas de seguridad.
Cumplimiento de los estándares de seguridad global
El compromiso de Splashtop con la seguridad se hace evidente a través de su riguroso cumplimiento de los estándares globales:
Certificación ISO/IEC 27001: esta norma reconocida a nivel mundial valida la firme gestión de la seguridad de la información de Splashtop. Que un proveedor de software como Splashtop obtenga esta certificación es esencial para los clientes que priorizan la integridad de los datos y quieren asegurarse de que su información está protegida de acuerdo con las mejores prácticas (ver Splashtop logra la certificación ISO 27001).
Cumplimiento de SOC 2 Tipo II: esto da fe de las rigurosas prácticas de seguridad de datos de Splashtop, afirmando que sus operaciones se amoldan a altos estándares para la gestión de los datos de los clientes. Asegura a los clientes que los controles y procesos de servicio de Splashtop se someten a auditorías periódicas y detalladas, lo que garantiza la fiabilidad y la seguridad en el manejo y la protección de los datos en todos los servicios.
Cumplimiento del RGPD y la CCPA: estas regulaciones van más allá de la privacidad de los datos, ya que se centran en la confianza del usuario. La adhesión de Splashtop demuestra una postura proactiva sobre los derechos de los datos personales, asegurando a los usuarios que su información se maneja con el mayor respeto y transparencia.
Cumplimiento de PCI DSS: este cumplimiento es fundamental para cualquier empresa que maneje transacciones con tarjetas de crédito. Al cumplir con los estándares PCI DSS, Splashtop garantiza que los datos de pago se procesen, almacenen y transmitan de forma segura, protegiendo contra las violaciones de datos y el fraude.
Soporte para HIPAA: El cumplimiento con HIPAA es fundamental en el sector de la salud, ya que protege la información sensible de la salud del paciente. El alineamiento de Splashtop con los estándares HIPAA significa un sólido compromiso con el manejo seguro de datos, permitiendo a las organizaciones de salud aprovechar la tecnología de acceso remoto sin comprometer el cumplimiento o la privacidad del paciente.
Adhesión a FERPA: para las instituciones educativas, proteger los expedientes de los estudiantes no es solo un requisito legal, sino un pacto de confianza con los estudiantes y los padres. El cumplimiento de Splashtop con FERPA subraya su capacidad para proteger los expedientes académicos, lo que lo convierte en una herramienta fiable para centros educativos y universidades.
Estas certificaciones reflejan el enfoque integral de la seguridad de Splashtop, que se adapta a los diversos requisitos normativos y a las necesidades de los usuarios.
Garantizar la seguridad por parte del usuario
Los usuarios también desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de la seguridad. Se recomienda crear contraseñas seguras y únicas para tus cuentas de Splashtop, actualizar regularmente el software y gestionar los derechos de acceso con diligencia. Estos pasos pueden ser de gran ayuda para complementar las medidas de seguridad de Splashtop.
Resumen
El compromiso de Splashtop hacia una postura de seguridad de varias capas garantiza que tus datos y dispositivos estén bien protegidos. Si bien Splashtop proporciona unas férreas medidas de seguridad, los usuarios también deben permanecer atentos y adoptar las mejores prácticas para mantener un entorno seguro.
Más información sobre la seguridad de Splashtop. Para cualquier consulta o duda relacionada con la seguridad, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente de Splashtop. Juntos, podemos hacer que el acceso remoto sea una experiencia más segura.
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