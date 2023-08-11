Splashtop Achieves ISO 27001 Certification

Splashtop logra la certificación ISO 27001
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El estándar reconocido a nivel mundial refuerza la ventaja competitiva de Splashtop a través de su compromiso con la seguridad de la información y la protección de los datos del cliente
CUPERTINO, California. – 15 de agosto de 2023 – Splashtop, líder en soluciones remotas que simplifican el mundo del trabajo en cualquier lugar, ha anunciado hoy que ha recibido la certificación ISO/IEC 27001, lo que valida su compromiso de mantener los más altos estándares del sistema de gestión de seguridad de la información (ISMS), la protección de los datos de sus clientes y el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios.
ISO 27001 es el marco de referencia más reconocido internacionalmente para establecer y conservar un férreo sistema de gestión de seguridad de la información. Con su conjunto integral de requisitos estrictos, el estándar respalda un enfoque integral de la seguridad de la información mediante la evaluación exhaustiva de las personas, las políticas y las tecnologías a través de pruebas y auditorías rigurosas. Al implementar el marco de seguridad de ISO, Splashtop ofrece a los usuarios soluciones de acceso remoto líderes en la industria al tiempo que garantiza los más altos estándares para la gestión de riesgos, la fortaleza cibernética, la excelencia operativa y la protección de los datos de los clientes.
"Cumplir con los estándares establecidos por la norma ISO 27001 refuerza que la seguridad es el centro neurálgico de todo lo que hacemos en Splashtop, no solo en los productos que diseñamos, sino también en la forma en que operamos como empresa", afirmó Jerry Hsieh, vicepresidente de seguridad y cumplimiento de Splashtop. "Este logro consolida aún más a Splashtop como un socio fiable en la industria, prestando a nuestros clientes la confianza de que damos el todo por el todo a la hora de proteger su información y mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. Estamos orgullosos de unirnos a un grupo exclusivo de empresas mundiales reconocidas por sus prácticas avanzadas de seguridad de la información".
Al demostrar avances continuos en las medidas de seguridad, las empresas recurren cada vez más a Splashtop como la opción preferida para la tecnología de soporte y acceso remotos segura, fiable y de confianza. En marzo de 2023, Splashtop anunció la adquisición de Foxpass para ampliar su cartera de seguridad con un soporte mejorado para pequeñas y medianas empresas (pymes) y proveedores de servicios gestionados (MSPs). La solución Foxpass Cloud RADIUS también contribuyó al cumplimiento con la norma ISO de Splashtop al admitir el inicio de sesión único (SSO) y políticas homogéneas para la red Wi-Fi en las seis oficinas globales de Splashtop. En febrero de 2023, Splashtop anunció que amplía su asociación con Bitdefender para mejorar aún más su protección para MSPs y los equipos de TI al ofrecer nuevas capacidades de antivirus para proteger mejor sus puntos finales contra las ciberamenazas. El impulso colectivo subraya el compromiso de Splashtop de desarrollar la oferta de acceso remoto y seguridad más completa de la industria, con énfasis en hacer que la seguridad sea accesible para empresas de todos los tamaños.
Las soluciones de acceso remoto y soporte remoto de Splashtop cumplen o son compatibles con numerosos estándares y regulaciones gubernamentales y de la industria. Splashtop cumple con el RGPD y SOC 2, con compatibilidad con la HIPAA, FERPA, PCI y muchos otras normativas de la industria. Para obtener más información sobre las galardonadas soluciones de soporte y acceso remotos de Splashtop, visita Splashtop.com.
Acerca de la norma ISO/IEC 27001
ISO 27001 es un estándar reconocido internacionalmente que dictamina los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI). Desarrollada por la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), la norma ISO 27001 proporciona un enfoque sistemático para gestionar la información confidencial de la empresa y garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad. Al lograr esta certificación, las empresas demuestran su compromiso con la protección de datos confidenciales y el establecimiento de controles efectivos de seguridad de la información.
Acerca de Splashtop
Splashtop es líder en soluciones que simplifican el mundo del trabajo en cualquier lugar.Sus soluciones para el trabajo híbrido y asistencia informática remota de TI/MSP ofrecen una experiencia rápida, simple y segura.La tecnología patentada de alto rendimiento de Splashtop es capaz de lograr calidad 4K HD, compatibilidad con varios monitores y 60 fps con una latencia ultrabaja. Splashtop viene con funciones de seguridad avanzadas, amplia compatibilidad para dispositivos y un servicio al cliente superatento.Más de 30 millones de usuarios, 250 000 empresas, incluido el 85 % de las empresas Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo.Splashtop.com
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