Pocas cosas son tan dañinas para una empresa como una violación de datos. Las pérdidas pueden ser catastróficas, ya que la organización pierde más que solo dinero y datos importantes, también la confianza de sus clientes. Cada año se descubren más vulnerabilidades, presentando nuevas oportunidades para los hackers y haciendo que la priorización de parches sea aún más esencial.
Los atacantes a menudo apuntan a vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVEs) más antiguas en dispositivos sin parches. Dado que la lista de Vulnerabilidades Explotadas Conocidas (KEV) de CISA presenta más de mil vulnerabilidades, eso es una cantidad significativa de oportunidades potenciales para ciberataques. Multiplica esas vulnerabilidades por el número de endpoints en tu empresa, y la amenaza se vuelve aún más clara. Parchear para cerrar estas vulnerabilidades es imprescindible.
Con eso en mente, es hora de examinar algunas brechas recientes de alto perfil, cómo ocurrieron y cómo la priorización de parches puede ayudar a asegurar que tu empresa no termine con una historia similar.
Lecciones de Brechas Recientes - Por Qué la Priorización de Parches Importa Más Que Nunca
Primero, comencemos viendo cómo pueden ocurrir las brechas de datos, así como ejemplos de brechas importantes y las vulnerabilidades que las permitieron. A partir de ahí, podemos entender cómo se pueden prevenir brechas similares en el futuro.
1. Las vulnerabilidades conocidas son peligrosas si no se parchean
La mayoría de las vulnerabilidades no son secretos ocultos para los usuarios. Muchas son bien conocidas y documentadas, con parches disponibles, así que ignorarlas es simplemente negligente. Dejar fallos de seguridad sin parchear es extender una invitación abierta a los hackers, que estarán más que felices de aceptar.
Por ejemplo, el sistema de presentación de documentos de la corte federal de EE. UU. fue hackeado recientemente, lo que llevó al robo de datos sensibles de la corte. Los hackers explotaron una vulnerabilidad de la que no solo la oficina administrativa estaba al tanto, sino que también había sido utilizada previamente por hackers extranjeros para robar datos sensibles en 2020. Eso significa que el sistema había estado sin parchear y desprotegido durante cinco años, un gran descuido de seguridad.
2. Los Exploits de Día Cero Golpean Antes de los Parches – Monitorea y Actúa Temprano
Las vulnerabilidades de día cero pueden ser una carrera entre los hackers que intentan explotarlas y los equipos de seguridad que intentan parchearlas. Por ejemplo, los usuarios de Microsoft SharePoint se encontraron recientemente con dos vulnerabilidades críticas de día cero (CVE-2025-53770 y CVE-2025-53771). Antes de que se implementaran las soluciones, al menos 85 servidores ya habían sido comprometidos, lo que resalta la necesidad de una detección rápida y mitigaciones interinas.
Además, las empresas deben estar preparadas con medidas de protección interinas para salvaguardar sus sistemas y dispositivos hasta que se libere un parche adecuado. Sin medidas preventivas, una empresa solo está esperando convertirse en la próxima víctima.
3. Los lanzamientos de parches pueden ser demasiado tarde - Los explotadores atacan primero
El parcheo es una carrera contra los hackers y otros actores maliciosos. Si puedes parchear una vulnerabilidad antes de que los ciberatacantes puedan explotarla, ganas. Si pierdes, las consecuencias pueden ser graves.
Por ejemplo, cuando Microsoft descubrió una vulnerabilidad en el Windows Common Log File System (CLFS), lanzó un parche para repararlo lo más rápido posible. Desafortunadamente, para ese momento, los ciberdelincuentes ya habían explotado la vulnerabilidad y atacado varios objetivos en TI, bienes raíces, finanzas y software, infectándolos con ransomware.
Las organizaciones deben utilizar automatización, pruebas y procesos acelerados para identificar y remediar vulnerabilidades lo más rápido posible. Cada momento que una vulnerabilidad queda sin parchear es otra oportunidad para que los atacantes ataquen.
4. Las Herramientas de Terceros Representan una Exposición de Alto Riesgo
Las empresas dependen de herramientas de terceros para una amplia gama de tareas y procesos, pero mantenerlas parcheadas y protegidas es tan importante como cualquier otra medida de ciberseguridad. Las aplicaciones sin parches pueden dar a los hackers un vector de ataque para introducirse directamente en tu red.
CVE-2023-38831 fue explotado durante meses hasta que RARLAB lanzó WinRAR 6.23. Muchos usuarios permanecieron vulnerables porque WinRAR no se actualiza automáticamente, por lo que los parches requerían instalaciones manuales. Más recientemente, CVE-2025-8088 también fue explotado antes de que los usuarios actualizaran a 7.13. Ambos incidentes muestran por qué el parcheo de aplicaciones de terceros debe ser parte de la política.
Convertir lecciones en mejores prácticas de priorización de parches
Después de cada brecha de datos, hay una pregunta que todos deberían hacerse: ¿Qué podemos aprender de esto? Al observar estas recientes brechas de alto perfil, hay varias lecciones valiosas que podemos aprender para ayudar a mitigar futuros incidentes.
1. Aprovecha la Inteligencia de Amenazas
Las vulnerabilidades no aparecen misteriosamente al azar. Tenemos herramientas y recursos que pueden ayudar a identificar vulnerabilidades conocidas y formas de abordarlas, por lo que los equipos de TI deberían utilizarlas. Asegúrate de buscar en el catálogo KEV y el Sistema de Puntuación de Vulnerabilidades Comunes (CVSS) para identificar tus vulnerabilidades más críticas y urgentes para que puedan ser abordadas lo más rápido posible.
2. Adopta Capacidades de Parcheo en Tiempo Real
El mejor momento para parchear un sistema es tan pronto como el parche esté disponible, pero eso requiere monitoreo y parcheo en tiempo real. Las herramientas tradicionales tienden a buscar actualizaciones en un intervalo establecido, que generalmente varía de 8 horas a incluso días, pero eso crea una gran ventana de oportunidad para los atacantes. Usar una solución con parcheo en tiempo real ayuda a asegurar que puedas cerrar cualquier vulnerabilidad lo antes posible, minimizando retrasos y mejorando la seguridad.
3. Integrar datos de inventario y cumplimiento
Cuando tienes múltiples dispositivos para gestionar, puede ser fácil que uno o dos se pasen por alto, pero dejar esos dispositivos sin parchear crea una gran vulnerabilidad. Usar una solución con visibilidad de parches y gestión de inventario ayuda a asegurar que puedas hacer un seguimiento de cada endpoint y mantener el cumplimiento de parches para todos ellos. De esta manera, puedes mantener fácilmente cada dispositivo protegido desde una consola unificada.
4. Automatizar donde sea posible
Rastrear manualmente los endpoints, verificar el estado de los parches, buscar nuevos parches e instalarlos en todos los dispositivos puede ser un proceso que consume mucho tiempo, propenso a errores humanos y retrasos. ¿Por qué no automatizarlo? Con herramientas como Splashtop AEM, puedes detectar automáticamente nuevos parches y desplegarlos en todos los endpoints, usando configuraciones basadas en políticas para determinar la prioridad y programar actualizaciones. Esto mantiene los dispositivos actualizados y seguros sin requerir la actualización manual de cada dispositivo individual.
Cómo Splashtop AEM Te Ayuda a Mantenerte Adelante
Afortunadamente, hay una solución que empodera a los equipos de TI para monitorear múltiples endpoints en entornos distribuidos, recibir alertas en tiempo real y correcciones automáticas, desplegar parches automáticamente y más.
Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) facilita la automatización de tareas, protege los dispositivos y mantiene el cumplimiento de seguridad desde una sola consola. Proporciona a los equipos de TI visibilidad de cada dispositivo, incluidos los estados de los parches y las vulnerabilidades, para que puedan mantener cada endpoint actualizado y protegido sin necesidad de actualizar todo manualmente.
Splashtop AEM incluye:
Despliegue de parches en tiempo real a través de sistemas operativos y aplicaciones de terceros.
Alertas proactivas y correcciones automáticas.
Información de vulnerabilidades basada en CVE con priorización impulsada por IA.
Marco de políticas personalizable aplicado en todos los endpoints.
Despliegue basado en anillos para reducir el riesgo al aplicar parches urgentes.
Un panel unificado para monitorear la salud de los endpoints, el estado de los parches y el cumplimiento de TI.
Informes detallados sobre inventario de sistemas, hardware y software.
Los ciberatacantes no esperan pacientemente a que parches tus dispositivos o aplicaciones; si dejas tus dispositivos vulnerables, estás dando a los hackers una invitación abierta. Sin embargo, con una gestión adecuada de parches, puedes mantener los ataques a raya.
Cada brecha de datos es una oportunidad para aprender de los errores de otros. Al tomar las lecciones aprendidas de brechas de alto perfil y adoptar un parcheo en tiempo real y priorizado con Splashtop AEM, puedes empoderar a tus equipos de TI para proteger mejor tu red y endpoints, cerrando cualquier vulnerabilidad antes de que los atacantes puedan explotarlas.
Protege tu organización con parcheo en tiempo real y conocimientos sobre vulnerabilidades de Splashtop AEM. Comienza tu prueba gratuita hoy: