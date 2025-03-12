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Prácticas de seguridad de Splashtop

IT professional in a data center with a computer screen displaying security best practices by Splashtop

Infraestructura de seguridad

Nuestra infraestructura cloud está alojada en Amazon Web Services (AWS), que proporciona un entorno informático y de red seguro, que incluye, entre otras cosas, cortafuegos en la capa de red, aplicación e instancia, cifrado de datos, mitigación de DDoS, etc. Splashtop ha obtenido la certificación SOC 2 Tipo 2, así como la SOC 3.

Lee nuestros documentos técnicos sobre seguridad en cloud
IT Manager reading Splashtop's security intrusion prevention document

Prevención de intrusiones

Disponemos de mecanismos de detección de intrusos y defensa para nuestro entorno de producción que funcionan de forma ininterrumpida. Hemos adoptado las mejores prácticas del sector al crear nuestras pilas de aplicaciones en cloud para garantizar que se aplica la seguridad y se fortifican las instancias. Analizamos constantemente nuestros productos de acceso y soporte remotos para garantizar su integridad. Splashtop trabaja con empresas de primer nivel para realizar auditorías de seguridad con regularidad. También utilizamos varias empresas de seguridad para realizar pruebas de penetración en todos nuestros sistemas.

Person holding an iPhone while performing a remote session with Splashtop

Seguridad de la aplicación

En los dispositivos de punto final, tenemos múltiples niveles de protección de seguridad, incluyendo la autenticación obligatoria del dispositivo y la autenticación opcional de dos factores y el código de seguridad. Todas las sesiones remotas están protegidas con TLS (incluyendo TLS 1.2) y encriptación AES de 256 bits.

Graphic displaying augmented notification of security 2FA, SSO, and SCIM capabilities

Autorización y auditoría

Splashtop está diseñado con potentes requisitos de autenticación para garantizar que los usuarios son quienes dicen ser. También existe un potente conjunto de controles de autorización para ajustar con precisión los derechos y permisos de acceso de los usuarios autenticados. La autorización puede hacer uso de las capacidades SSO (inicio de sesión único) y SCIM (sistema de gestión de identidades entre dominios) de la organización. Por último, existe un registro exhaustivo para permitir la supervisión y la auditoría.

Information security analyst on client call working towards security and compliance goals

La seguridad es nuestra prioridad

En Splashtop nos tomamos la seguridad muy en serio, por eso hacemos grandes inversiones para mejorar continuamente nuestra infraestructura y nuestras medidas de seguridad. Además, hemos reunido a los principales expertos mundiales en ciberseguridad y cumplimiento para formar nuestro Consejo Asesor de Seguridad , que nos ayudará a orientarnos hacia nuestros rigurosos objetivos de seguridad y cumplimiento.

Medidas técnicas y organizativas de Splashtop

Las Medidas técnicas y organizativas (MTO) describen las medidas y controles de seguridad implementados y mantenidos por Splashtop para proteger y asegurar los datos personales que almacenamos y procesamos.Lee las Medidas técnicas y organizativas de Splashtop.

Nota para los usuarios de la Unión Europea (UE)

Splashtop mantiene dos conjuntos de infraestructura en cloud, uno para usuarios de la UE y otro para usuarios de fuera de la UE. Cada conjunto contiene sus propios servidores API, servidores de retransmisión, servidores web y base de datos. Los datos de los usuarios no se comparten entre los dos conjuntos de infraestructuras. Por defecto, se indica a los usuarios de la UE que creen sus cuentas y mantengan sus datos de usuario en la infraestructura de cloud con base en la UE. Esta separación permite a los usuarios cumplir con los requisitos de soberanía de datos que puedan tener.

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