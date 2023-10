Conclusiones extraídas de TrustRadius: por qué Splashtop supera a TeamViewer en las reseñas de los usuarios

En el ámbito del software de acceso remoto, Splashtop y TeamViewer se erigen constantemente como soluciones destacadas. Si bien ambas plataformas ofrecen una variedad de capacidades y ventajas, resulta crucial conocer las experiencias prácticas de los usuarios reales. Hemos examinado meticulosamente las reseñas de TrustRadius para proporcionar una comparación objetiva entre estas herramientas, cubriendo aspectos desde el precio hasta la experiencia del usuario. Acompáñanos mientras revelamos información impulsada por los usuarios para determinar qué software realmente satisface las necesidades de las empresas modernas.

1. Precios

"Antes utilizábamos TeamViewer, pero la principal razón por la que cambiamos fue por los exorbitantes costes mensuales".

Esta opinión se aplica a muchos usuarios que se han pasado a Splashtop. El precio competitivo de Splashtop se ha convertido en un factor decisivo importante para las empresas, lo que la convierte en la opción preferida sobre TeamViewer para muchas personas.



"TeamViewer cuesta tanto al año que puedo pagar Splashtop durante 25 años y seguir ahorrando dinero". Comenta un usuario.

Una parte importante de los usuarios ha expresado su descontento con la estructura de precios de TeamViewer, destacando especialmente un aumento inesperado de los costes durante la pandemia. Este pronunciado aumento en los precios dejó a muchos en busca de alternativas más económicas y ahí es donde intervino Splashtop. Muchos usuarios encontraron consuelo en el precio competitivo de Splashtop, a menudo describiéndolo como un soplo de aire fresco después de lidiar con los "costes mensuales escandalosos" de TeamViewer.

Un usuario señala: "En primer lugar, es la opción más económica del mercado. He utilizado TeamViewer en el pasado antes de pasarme a Splashtop Enterprise y Splashtop Enterprise le ahorra mucho dinero a mi empresa".

Pero la asequibilidad no es el único punto a favor de Splashtop. Los usuarios suelen destacar que, a pesar de su menor coste, Splashtop no sacrifica la gama ni la calidad de sus funciones. Comentarios como "Splashtop Enterprise le ahorra mucho dinero a mi empresa" y "funciona mejor" que opciones más caras como TeamViewer afianzan su posición como una opción rentable y fiable.

Algunos usuarios también han pasado penurias con los servicios de suscripción de TeamViewer y hacen hincapié en la importancia de prácticas de facturación transparentes y benevolentes para el cliente.

Una reseña señala: "No desactivaban la función de renovación automática y, en última instancia, tuve que hablar con mi banco. Fue una experiencia muy desagradable".

En conclusión, las reseñas detalladas subrayan un sentimiento predominante: Splashtop ofrece una solución asequible y repleta de funciones, lo que demuestra que la calidad no siempre viene acompañada de un precio elevado. En el actual debate entre Splashtop y TeamViewer, al menos en términos de precio y relación calidad-precio, Splashtop parece tener una clara ventaja.

2. Rendimiento y fiabilidad

Cuando se trata de rendimiento y fiabilidad, las reseñas de TrustRadius resaltan algunos contrastes sorprendentes entre Splashtop y sus competidores, especialmente TeamViewer. Muchos usuarios han resaltado el rendimiento constante que ofrece Splashtop y un usuario afirmó que "la conexión con los clientes ha sido sólida como una roca y casi como estar presencialmente frente al ordenador remoto". Esto refuerza la idea de la capacidad que tiene Splashtop para proporcionar conexiones estables y fiables.

La calidad de la conexión y los tiempos de retraso reducidos se mencionan con frecuencia, lo que añade peso a la afirmación de que Splashtop tiene un rendimiento superior. Como lo expresó una reseña: "Splashtop tiene menos tiempo de retraso, si es que eso es posible". La latencia reducida garantiza operaciones remotas más fluidas, lo que puede ser esencial para tareas que requieren precisión y respuesta inmediata.

A TeamViewer, en comparación, no le fue tan bien en algunos testimonios de los usuarios. Un problema evidente que se destacó fue su tendencia a desconectarse sin ninguna causa aparente. Un usuario compartió su experiencia y dijo: "TeamViewer también se desconectaba sin motivo alguno, lo que hacía imposible trabajar desde casa y me obligaba a ir a la oficina". Estas interrupciones impredecibles no solo impiden el trabajo, sino que también pueden menoscabar la confianza en la fiabilidad de una herramienta.

3. Facilidad de uso y configuración

Splashtop es una maravilla en términos de facilidad de uso y proceso de configuración. Muchos usuarios opinan que Splashtop es más intuitivo y sencillo que TeamViewer.

Varias reseñas mencionaron explícitamente la facilidad de navegar por la interfaz de Splashtop. Un usuario comentó: "Splashtop es muy razonable y, de hecho, es más fácil de usar que TeamViewer y puedo conectarme sin que el usuario tenga que hacer nada".

Esta sencillez parece extenderse más allá de la interfaz y abarca la experiencia general del usuario. Otra reseña apreció los procesos de inicio de sesión sencillos y afirmó : "Cambiamos a Splashtop desde TeamViewer porque me permitía cambiar entre escritorios remotos más fácilmente y el proceso de inicio de sesión era mucho más razonable".

TeamViewer, por el contrario, recibió críticas en este ámbito. Algunos usuarios se toparon con obstáculos al intentar iniciar sesión. Uno de esos comentarios decía: "Las funciones que ofrecían eran más o menos las mismas aparte de esas, pero siempre tenía problemas para iniciar sesión en TeamViewer y tenía que contactar constantemente a mi cliente para obtener acceso. Nunca he tenido ese problema con Splashtop".

Para aquellos que configuran el acceso remoto por primera vez, el proceso de configuración de Splashtop fue como la seda. Un testimonio afirmaba: "Splashtop es un salvavidas. Es muy fácil de usar. Podemos iniciar sesión y elegir el ordenador cliente al que necesitamos acceder. También es bastante fácil de configurar por primera vez".

En líneas generales, Splashtop, como lo demuestran las reseñas, parece priorizar conseguir que su software sea lo más fácil de usar y con las menos complicaciones posible, asegurando que los usuarios puedan concentrarse en sus tareas en lugar de lidiar con los tejemanejes del software.

4. Seguridad y fiabilidad

La reputación de Splashtop como una solución de acceso remoto segura y fiable se refleja en todas las reseñas de TrustRadius. Los usuarios han destacado sus férreos protocolos de seguridad que se ajustan a los estándares de la industria. Una reseña mencionó: "Su seguridad es fenomenal, ya que es un estándar de la industria. Tengo mucha confianza en ellos en comparación con otros que tienen poca seguridad (como VNC)".

Splashtop no solo se contenta con la configuración de seguridad predeterminada, sino que también ofrece a los usuarios la flexibilidad de reforzar aún más su seguridad. Este aspecto lo mencionó un usuario que afirmó: "El cliente es seguro y le permite reforzar aún más la seguridad si deseas una capa adicional para las personas que se conectan".

Además de estas medidas de protección, se aplaudió la capacidad de Splashtop para mantener registros detallados. La reseña enfatizó que "también tiene un buen sistema de registro", lo que sugiere que esta función agrega otra capa de responsabilidad y trazabilidad.

Sin embargo, aunque muchos usuarios encontraron consuelo en las funciones de seguridad de Splashtop, TeamViewer no se libró de algunos comentarios negativos. Una reseña particularmente preocupante provino de un usuario que compartió: "TeamViewer. Dejé de usarlo después de [...] que un estafador secuestrara el ordenador de un socio comercial de otra empresa que usaba ese software". Estos incidentes pueden erosionar profundamente la confianza en una plataforma, especialmente cuando los usuarios le confían acceso a información y sistemas confidenciales.

En conclusión, según las reseñas de TrustRadius, Splashtop se erige como una plataforma segura y fiable. Si bien ningún software es inmune a las amenazas a la seguridad, la dedicación de Splashtop por mantener altos estándares de seguridad y ofrecer funciones avanzadas ofrece a sus usuarios una sensación de seguridad y confianza. Por otro lado, casos como el incidente de secuestro de TeamViewer sirven como recordatorio de la importancia de medidas de seguridad férreas en las herramientas de acceso remoto.

5. Funciones y flexibilidad

Un análisis profundo de las reseñas de TrustRadius desvela un detallado conjunto de comentarios que destacan el amplio conjunto de funciones de Splashtop y su ventaja sobre competidores como TeamViewer. Una de las funciones destacadas mencionadas es la capacidad de reproducción de audio en vivo. Una persona que escribió una reseña que trabaja en la industria cinematográfica hizo hincapié en su importancia y afirmó: "Splashtop [Enterprise] reemplazó TeamViewer como nuestro software de escritorio remoto preferido. TeamViewer carece de muchas funciones que tiene Splashtop [Enterprise], como la reproducción de audio en vivo, que es crucial cuando se trabaja con películas".

Splashtop no se limita al audio. La plataforma ha salvado escollos comunes como la impresión remota y los altavoces remotos, donde otros fracasaron en su intento. Esto se desprende del comentario de un usuario: "He utilizado otros programas como LogMeIn, GoToMyPC y TeamViewer y todos tenían carencias similares, como la impresión remota y los altavoces remotos. Splashtop cumple igual de bien o mejor que los demás por muchísimo menos dinero".

La función "Wake Up" en Splashtop es otro aspecto que obtuvo reconocimiento. Un usuario señaló la superioridad de Splashtop al comentar: "Splashtop es mucho mejor que TeamViewer en todos los sentidos. La interfaz es mejor, las funciones son mejores (como la función "Wake Up") y el precio es más económico".

Además, la capacidad de Splashtop para conectarse sin problemas a múltiples ordenadores e incluso extenderse a dispositivos móviles lo destaca con mucha diferencia. Una reseña destacó esta flexibilidad: "Solía usar TeamViewer y la conexión no siempre funcionaba y solo podía iniciar sesión en un ordenador; con Splashtop ,puedo iniciar sesión en cualquier ordenador de mi oficina y siempre ha funcionado sin problemas".

Otro usuario apreció el valor añadido de poder conectarse a dispositivos móviles a través de Splashtop SOS, calificándolo de "valor añadido real".

En resumen, las reseñas de TrustRadius dejan muy claro que Splashtop aporta un conjunto de funciones potentes y versátiles. Ya sea incluyendo funcionalidades específicas como la reproducción de audio en vivo o la flexibilidad general de conectarse a diversos dispositivos, Splashtop se erige como una solución integral que satisface una amplia gama de necesidades de los usuarios, superando a menudo a sus competidores en el proceso.

6. Interfaz y experiencia de usuario

En el ámbito del software de acceso remoto, la interfaz de una plataforma puede ser un factor determinante importante para su usabilidad y eficiencia. Al reflexionar sobre las conclusiones extraídas de las reseñas de TrustRadius, está claro que los usuarios tienen un claro favorito al comparar las interfaces de Splashtop y TeamViewer.

Una opinión destacada que se extrae de las reseñas es lo valorado que está el diseño intuitivo de Splashtop. Una reseña compartió: "Splashtop es mucho mejor que TeamViewer en todos los sentidos. La interfaz es mejor y me permite realizar mis tareas sin complicaciones innecesarias". El énfasis en la sencillez y la facilidad de uso en el diseño de Splashtop parece repetirse entre los usuarios que buscan una experiencia de acceso remoto sin complicaciones.

Por otro lado, si bien TeamViewer es reconocido por su gama de funciones, algunos usuarios cree que estaba ligeramente por detrás en términos de su interfaz de usuario. Una reseña señaló: "Si bien TeamViewer tiene sus puntos fuertes, me pareció que la interfaz de Splashtop es más fácil de usar y menos engorrosa".

En conclusión, la interfaz de usuario desempeña un papel fundamental a la hora de dar forma a la experiencia del usuario con el software. A partir de los comentarios recopilados, Splashtop parece tener una ventaja al ofrecer una interfaz más optimizada y centrada en el usuario, haciendo que el proceso de conexión remota sea más fluido e intuitivo para sus usuarios.

Conclusión: Splashtop en comparación con TeamViewer

En el ámbito del software acceso remoto, hay opciones para dar y regalar. Sin embargo, como revela nuestro análisis detallado de las reseñas de TrustRadius, Splashtop se destaca como líder una y otra vez en comparación con TeamViewer. Los usuarios han subrayado sus ventajas en términos de precio, facilidad de uso, rendimiento y más. Si bien ambas herramientas poseen sus propios puntos fuertes únicos, la mayoría de las reseñas apunta a una clara preferencia por Splashtop. Para las empresas que buscan una solución que sea rentable y fiable, las conclusiones obtenidas de estas reseñas constituyen un argumento convincente para que Splashtop sea la mejor opción.



¿Deseas experimentar la diferencia de primera mano? Obtén más información sobre las mejores alternativas a TeamViewer y regístrate para recibir un ensayo gratuito. ¡Averigua por qué tantos usuarios prefieren Splashtop en lugar de la competencia!