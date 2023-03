Aumento de precio de TeamViewer - Ahorra un 50% eligiendo Splashtop

*Actualización 15/02/23: En varios países, TeamViewer más que triplicó el precio del plan básico de acceso remoto y ahora cuesta €13.90 al mes (antes costaba 6,95 $ al mes). Splashtop Business Access sigue costando a partir de €4.58 al mes y ahora tiene una relación calidad-precio aún mejor en comparación con TeamViewer.

TeamViewer ha subido los precios de sus licencias comerciales. Ahora, una suscripción individual a TeamViewer Business te costará 610,80 $ al año*. Por otro lado, Splashtop Business Access Pro cuesta a partir de 99 $ al año. Consiguiendo Splashtop en lugar de TeamViewer, ahorrarías un 50% o más en el coste de tu licencia cada año.

Asimismo, el plan TeamViewer Multi-User (Licencia Premium) ahora cuesta a partir de 1234,80 $ al año. Además, tendrías que pagar 814,80 $ más al año para agregar más canales y 418,80 $ más al año para poder admitir dispositivos móviles de forma remota. Compara eso con Splashtop SOS, que cuesta a partir de 199 $ al año e incluye compatibilidad para dispositivos móviles. Puedes ahorrarte muchísimo dinero al año con Splashtop.

La Licencia Corporativa de TeamViewer comienza en 2.482 $ al año, y eso sin incluir los 1.256,40 $ adicionales al año que tendrás que pagar para acceder remotamente a dispositivos iOS y Android, o los 814,80 $ adicionales al año que tendrás que pagar para añadir canales si tres no son suficientes.

Consulta nuestra comparación de precios de TeamViewer y Splashtop completa. Y obtén más información sobre por qué Splashtop es la mejor alternativa a TeamViewer.

Obtenga una solución de acceso remoto rápida, segura y fiable al mejor precio eligiendo Splashtop. Disfrutará de rápidas conexiones remotas a sus dispositivos y obtendrá todas las características principales que necesita para ser productivo mientras trabaja de forma remota.

Además, puedes obtener una solución hecha a medida para ti. Obtén más información sobre por qué Splashtop es la mejor alternativa a TeamViewer y descubre la solución de Splashtop que mejor te venga. ¡También puedes comenzar una prueba gratuita ahora para probar Splashtop de primera mano! No se requiere tarjeta de crédito ni compromiso de permanencia para comenzar una prueba gratuita.

"Llevo 20 años en el mundo de la informática y sé reconocer un buen producto cuando lo encuentro. [Splashtop] es impresionante y es muy fiable. Después de usar TeamViewer, este programa me parece una maravilla. También tiene un precio razonable, mientras que TeamViewer lo quiere todo, incluso mi primogénito. Me encanta el producto y lo he recomendado a otros que conozco en el sector". - Stuart Livingston, Nu Wave Backup