Aumento de precio de TeamViewer - Ahorra un 50% eligiendo Splashtop

TeamViewer ha subido los precios de sus licencias comerciales.
TeamViewer ha sido conocido durante mucho tiempo por uno de los mayores puntos de dolor para las empresas: su costo. A lo largo de los años, TeamViewer ha aumentado repetidamente el precio de sus licencias comerciales, convirtiéndolo en una de las soluciones más caras del mercado. Más allá de la suscripción base, las tarifas adicionales por funciones como monitoreo de endpoints, gestión de parches o integraciones elevan rápidamente el costo total aún más. Esta falta de precios transparentes deja a muchos clientes sorprendidos por cuánto terminan pagando.
Por el contrario, Splashtop ofrece un modelo de precios simple y predecible que hace que el Acceso remoto y la gestión de TI sean asequibles sin complementos ocultos. Ya seas un equipo de TI, un MSP o una empresa, Splashtop ofrece un Acceso remoto de alto rendimiento y capacidades avanzadas como la gestión de dispositivos, la automatización de parches y las integraciones de seguridad a una fracción del costo de TeamViewer. En comparación con otros competidores también, la licencia de TeamViewer sigue siendo de las más altas, a menudo obligando a las empresas a reevaluar si realmente están obteniendo valor por el precio premium.
TeamViewer ha subido de precio
Ahora, una suscripción individual a TeamViewer Business te costará $610.80 al año. Por otro lado, Splashtop Acceso remoto Pro comienza en $99 por año. Al elegir Splashtop en lugar de TeamViewer, ahorrarías un 50% o más en el costo de tu licencia cada año.
De igual manera, el plan Multi-User de TeamViewer (Licencia Premium) ahora comienza en $1,450.80 por año. Además, tendrías que pagar un adicional de $898.80 por año para agregar más canales, y un extra de $155.40 por año para poder dar soporte remoto a dispositivos móviles. Compara eso con Splashtop Soporte remoto, que comienza en $259 por año e incluye soporte para dispositivos móviles. Puedes ahorrar miles cada año con Splashtop.
La licencia corporativa de TeamViewer comienza en $2,950.80 por año, y eso sin incluir los $466.20 adicionales al año que tendrá que pagar para acceder remotamente a dispositivos iOS y Android, o los $898.80 adicionales al año que tendrá que pagar para añadir canales si tres no son suficientes.
Consulta nuestra comparación de precios de TeamViewer y Splashtop completa. Y obtén más información sobre por qué Splashtop es la mejor alternativa a TeamViewer.
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Además, puedes obtener una solución hecha a medida para ti. Obtén más información sobre por qué Splashtop es la mejor alternativa a TeamViewer y descubre la solución de Splashtop que mejor te venga. ¡También puedes comenzar una prueba gratuita ahora para probar Splashtop de primera mano! No se requiere tarjeta de crédito ni compromiso de permanencia para comenzar una prueba gratuita.
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"Llevo 20 años en el mundo de la informática y sé reconocer un buen producto cuando lo encuentro. [Splashtop] es impresionante y es muy fiable. Después de usar TeamViewer, este programa me parece una maravilla. También tiene un precio razonable, mientras que TeamViewer lo quiere todo, incluso mi primogénito. Me encanta el producto y lo he recomendado a otros que conozco en el sector". - Stuart Livingston, Nu Wave Backup
Pasos Rápidos para Migrar de TeamViewer a Splashtop
Cambiar de TeamViewer a Splashtop es sencillo. Sigue estos pasos para asegurar una transición sin problemas:
Elige tu plan de Splashtop: Selecciona entre Splashtop Acceso remoto, Splashtop Soporte remoto, o Splashtop Enterprise dependiendo de tus necesidades. Cada plan ofrece precios transparentes y asequibles sin complementos ocultos.
Crea Tu Cuenta de Splashtop: Regístrate para una prueba gratuita o compra tu suscripción directamente desde el sitio web de Splashtop.
Instala el Splashtop Streamer: Despliega el Splashtop Streamer en los ordenadores y servidores a los que quieras acceder. Hay opciones de despliegue masivo disponibles para equipos de TI y Proveedores de Servicios Gestionados.
Configura la App de Negocios de Splashtop: Instala la app de negocios de Splashtop en tu dispositivo local (Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook) para conectarte a tus sistemas remotos.
Configura usuarios y permisos: Usa la consola de administración de Splashtop para invitar a los miembros del equipo, asignar roles y establecer permisos de acceso.
Iniciar Sesiones Remotas: Lanza conexiones remotas seguras y de alto rendimiento con funciones como transferencia de archivos, soporte para múltiples monitores e impresión remota a una fracción del costo de TeamViewer.