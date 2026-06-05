Comparar software de acceso remoto: encuentra la mejor solución

El software de acceso remoto o el software de escritorio remoto es utilizado por usuarios individuales, profesionales de la tecnología de la información, proveedores de servicios administrados (MSP) y organizaciones de apoyo para acceder remotamente a computadoras y dispositivos móviles. Las personas pueden utilizar el acceso remoto para acceder a sus computadoras sobre la marcha. Puede acceder a la computadora del trabajo desde su casa utilizando la computadora de su hogar, el iPad, el iPhone, el teléfono o la tableta Android y más. El software de acceso remoto permite a los profesionales de TI administrar y acceder de forma remota a los equipos de su organización para ofrecer asistencia. También pueden crear cuentas para que los usuarios de sus organizaciones accedan a sus computadoras de forma remota.
Cuando se compara el software de acceso remoto para elegir el mejor, los dos elementos principales a considerar son el conjunto de características y el precio. Echa un vistazo a las siguientes comparaciones para ayudarte a evaluar Splashtop frente a la competencia. Verás por qué Splashtop es la tecnología de software de acceso remoto elegida por más de 20 millones de usuarios.
Splashtop vs. TeamViewer
TeamViewer es el líder en volumen en acceso a escritorio remoto, Soporte remoto y soluciones de colaboración. Sin embargo, TeamViewer tiene planes comerciales caros, y su producto de Acceso remoto gratuito viene con algunas advertencias (como conjunto de características limitadas y conexiones bloqueadas debido a uso comercial sospechoso).
Por su parte, los planes de uso comercial de Splashtop ofrecen las mismas funciones principales de acceso remoto (como transferencia de archivos y compatibilidad con múltiples monitores), pero en una variedad de paquetes diseñados para casos prácticos específicos. Esto significa que puedes conseguir una solución de acceso remoto con todas las funciones que necesitas y mucho más barato.
TeamViewer cuesta a partir de $610.80/año* mientras que Splashtop Remote Access (para acceso remoto sencillo) cuesta a partir de $72/año. Splashtop Remote Support (para soporte remoto bajo demanda) cuesta a partir de $259/año. Puedes comparar funciones y precios aquí.
Al elegir Splashtop en lugar de TeamViewer, te ahorrarás un 50 % o más garantizado en el coste de tu suscripción anual.* Fuente: Precios de TeamViewer en dólares estadounidenses y euros de los sitios web de TeamViewer en EE. UU. y en euros. Los precios de TeamViewer pueden variar según el país.
Splashtop vs. GoToAssist
GoToAssist es una solución de software de soporte remoto muy popular. Las soluciones de soporte asistido y desatendido de Splashtop proporcionan características de soporte remoto a un precio más bajo. Por ejemplo, Splashtop le ofrece acceso remoto a las pantallas de los dispositivos móviles y acceso de móvil a móvil desde Android a los ordenadores y la visualización en directo de las pantallas de iOS y Android.
Además, cuando compras Splashtop, tu precio es fijo. No tendrás que preocuparte por el aumento de los costes de renovación. Hace poco, GoToAssist subió los precios de sus paquetes, triplicando con creces el coste de renovación para muchos clientes. Consigue las mismas funciones principales a un mejor precio con Splashtop.
Consulta nuestra comparativa completa Splashtop vs GoToAssist.
Splashtop vs. LogMeIn Central
LogMeIn Central es una solución popular para acceso remoto y gestión de usuarios. Los usuarios suelen quejarse de los grandes aumentos de precios anuales y buscan alternativas. Splashtop Remote Support cuesta entre un 40 y un 80 % menos que LogMeIn. Splashtop Remote Support Premium incluye funciones adicionales de supervisión y gestión para las cuales necesitarías comprar tres complementos con LogMeIn Central. Eso te costaría miles de dólares más al año si eligieras LogMeIn.
Si necesita una herramienta de acceso remoto para apoyar, acceder y administrar desde 25 hasta más de 1.000 computadoras, entonces Splashtop Remote Support es la mejor solución de software para ti. Tendrás en cualquier momento acceso desatendido a tus computadoras, las mejores características, seguridad robusta, y un precio mucho más bajo con Splashtop.
Consulta nuestra comparativa completa Splashtop vs LogMeIn Central.
Splashtop vs. GoToMyPC
GoToMyPC de LogMeIn es una famosa solución de acceso remoto para acceder a tu Mac o PC desde cualquier lugar. Splashtop Remote Access está disponible a un precio mucho más bajo, menos de la mitad de lo que cuesta GoToMyPC e incluye funciones que no están disponibles en la edición básica de GoToMyPC. De hecho, te ahorrarás al menos un 75 % al año si eliges Splashtop en lugar de GoToMyPC.
Controla de forma remota tus ordenadores Windows y Mac con facilidad y ahorra presupuesto eligiendo Splashtop Remote Access. La plataforma de conectividad remota más fiable no te decepcionará. Trabaja desde casa o desde cualquier parte del mundo, en cualquiera de tus dispositivos. Splashtop Remote Access hace que sea más fácil que nunca conectarse a otros ordenadores de forma remota. Y te ahorrarás entre cientos y miles de dólares al año en comparación con GoToMyPC.
Consulta nuestra comparativa completa Splashtop vs GoToMyPC.
Splashtop vs. LogMeIn Pro
LogMeIn Pro es uno de los primeros nombres que se te puedan ocurrir cuando piensas en acceso remoto para uso empresarial, pero es muy caro. Ahorra entre 250 y 6,604 $ al año (dependiendo de la cantidad de ordenadores a los que necesites acceder) si eliges Splashtop Remote Access.
Splashtop Remote Access es el software de acceso remoto con mejor rendimiento y mejor relación calidad-precio. Con él, disfrutarás de conexiones de escritorio remoto de alta definición, fácil acceso, funciones destacadas y control total sobre tus ordenadores remotos. Es multidispositivo y funciona en múltiples sistemas operativos (Windows, Mac, iOS y Android). Además, incluso puedes usar un navegador web Chrome en el ordenador anfitrión para iniciar una sesión remota. Consulta la comparativa completa entre Splashtop y LogMeIn Pro.
Splashtop vs. RemotePC
RemotePC es un producto de software para acceder a ordenadores de forma remota. Splashtop Remote Access te ofrece las mismas capacidades de acceso remoto a ordenadores Windows y Mac, pero con muchas más funciones y a un precio anual más bajo.
Splashtop Remote Access Pro te ofrece varias funciones importantes que no están incluidas en el paquete RemotePC Team, a pesar de que la solución Splashtop cuesta un 80 % menos. Las funciones incluyen compartir tu escritorio a través de un enlace web (compartir pantalla), reinicio remoto, que dos usuarios puedan acceder remotamente al mismo ordenador y varias funciones de gestión de usuarios/ordenadores.
Consulta nuestra comparativa completa Splashtop vs RemotePC.
Splashtop vs. AnyDesk
AnyDesk te permite acceder a los ordenadores de forma remota. Su función principal es el acceso remoto supervisado (requiere un usuario final presente en el dispositivo remoto), pero también puede utilizarse para acceso no supervisado. Splashtop Remote Support también se puede utilizar para acceso supervisado y no supervisado, pero tiene un precio más bajo que AnyDesk al comparar paquetes con funciones similares.
Por ejemplo, si tienes un equipo o varias personas que necesitan usar tu software de acceso remoto, Splashtop te ofrece varias funciones de agrupación y gestión de usuarios/computadoras que no se encuentran en el plan básico de AnyDesk. Para obtenerlo, tendrás que actualizar al paquete de equipo, que es más caro que Splashtop Remote Support. Consulta nuestra comparativa completa entre Splashtop y AnyDesk.
Splashtop vs. BeyondTrust (antes Bomgar)
BeyondTrust (antes Bomgar), es una solución de acceso remoto con énfasis en la seguridad. Con productos basados en nubes y redes empresariales, BeyondTrust cobra un gran precio por la seguridad. Sin embargo, Splashtop viene equipado con características de seguridad de vanguardia (como conexiones encriptadas AES de 256 bits, autenticación de 2 factores y más). Splashtop también cumple con varios estándares y regulaciones de la industria en materia de seguridad.
La mejor parte es que Splashtop puede ahorrarte casi un 90 % del precio anual en comparación con BeyondTrust. Puedes ahorrar miles de dólares al año y obtener un software de acceso remoto rápido con la seguridad férrea que necesitas con Splashtop.
Consulta nuestra comparativa completa Splashtop vs BeyondTrust.
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