Impresión Remota con Splashtop

¿Alguna vez has olvidado imprimir algo importante justo a última hora cuando estás lejos de tu ordenador? Con la función de impresión remota de Splashtop, nunca más tendrás que preocuparte por eso.
No hay necesidad de apurarte en volver a tu computadora para imprimir, o para enviar por correo electrónico documentos de una computadora a otra.
Las soluciones de escritorio remoto de Splashtop te permiten acceder de forma remota a tu computadora desde cualquier lugar. Con nuestra función de impresión remota, podrás imprimir cualquier cosa desde la computadora remota a la que estás accediendo en tu impresora local.
¿Qué es la impresión remota?
La impresión remota es una función que permite a los usuarios imprimir documentos desde un ordenador remoto a una impresora local, incluso si no están físicamente presentes en ese ordenador. Esta capacidad es particularmente útil para los profesionales que necesitan acceder y gestionar documentos desde diferentes ubicaciones sin tener que estar cerca de su impresora física. La impresión remota agiliza los flujos de trabajo y elimina la necesidad de métodos engorrosos, como enviarse documentos por correo electrónico o volver rápidamente a la oficina.
¿Cómo funciona la impresión remota?
La impresión remota funciona a través de un programa de acceso remoto que conecta el dispositivo local de un usuario a un ordenador remoto. A continuación, se muestra una descripción general básica de cómo funciona:
Instalar Software de Acceso Remoto: Primero, necesitas instalar una herramienta de acceso remoto como Splashtop en ambos, la computadora local y la remota.
Configurar controladores de impresora: en el equipo remoto, debes instalar controladores de impresora que te permiten comunicarte con tu impresora local.
Iniciar una sesión remota: una vez conectado al equipo remoto a través del software de acceso remoto, puedes abrir y gestionar archivos como si estuvieras físicamente presente en la máquina remota.
Enviar comandos de impresión: cuando necesites imprimir un documento, envía el comando de impresión desde el ordenador remoto a tu impresora local a través de la función de impresión del software de acceso remoto.
Este proceso permite una impresión fluida y cómoda, incluso a distancia, al garantizar que los trabajos de impresión se envíen directamente a tu impresora local sin necesidad de acceso físico a la máquina remota.
Principales ventajas de la impresión a distancia
La impresión remota ofrece varias ventajas, entre ellas:
Comodidad: imprime documentos desde cualquier lugar sin necesidad de estar físicamente presente en tu ordenador, ahorrando tiempo y aumentando la eficiencia.
Productividad: evita interrupciones imprimiendo documentos de forma remota, asegurando que los materiales urgentes se manejen con prontitud.
Flexibilidad: accede e imprime documentos desde múltiples dispositivos, incluidos equipos de escritorio, portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes, lo que permite una mayor flexibilidad en la gestión del trabajo.
Reducción de errores: minimiza el riesgo de errores asociados con el envío de documentos por correo electrónico u otros métodos imprimiendo directamente desde el sistema remoto.
Flujo de trabajo mejorado: optimiza tu flujo de trabajo integrando la impresión remota en tu configuración de acceso remoto, proporcionando una solución coherente para la gestión de documentos y tareas.
Estas ventajas hacen que la impresión remota sea una función muy valiosa para cualquier persona que necesite un acceso fiable y eficiente a los recursos de impresión desde diferentes ubicaciones.
¿Cómo Puedo Imprimir a Distancia con Splashtop?
La función de Impresión Remota de Splashtop te permite imprimir documentos desde un ordenador remoto Mac o Windows. También puedes acceder desde una computadora Mac o Windows.
Una vez que ya tengas Splashtop, descarga Splashtop Streamer en el ordenador al que deseas conectarte de forma remota (deberás hacerlo para poder acceder de forma remota al dispositivo).
Una vez instalado, abre la configuración del streamer y haz clic en el botón "Instalar el Controlador de la Impresora". Después de eso, estarás listo para acceder a esa computadora y comenzar a imprimir remotamente ¡todo lo que necesites!
Cuando te conectas a la computadora desde otro dispositivo, puedes abrir cualquier aplicación y elegir imprimirla como lo harías normalmente. Cuando se abra el cuadro de diálogo de la impresora, selecciona la opción que dice "Splashtop Remote Printer".
Una vez que lo hagas, se abrirá un cuadro de diálogo de impresión en tu computadora local y encontrarás automáticamente todas las impresoras disponibles en tu computadora local. Selecciona la impresora deseada y ¡eso es todo! Desde allí tus archivos se imprimirán en tu computadora local.
Lee más sobre cómo imprimir a distancia con Splashtop.
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